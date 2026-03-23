【TAC司法書士講座】「短期集中で合格を勝ち取る！姫野講師の「1年本科生」のススメ」オンラインで開催のお知らせ

TAC株式会社

司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、「短期集中で合格を勝ち取る！姫野講師の「1年本科生」のススメ」を3月21日（土）10:00より開催いたします。これから学習を始める方、司法書士試験の受験を検討している方に向けたオンラインセミナーです。

短期集中で合格を勝ち取る！姫野講師の「1年本科生」のススメ- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar3.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar3.html)

セミナー概要

司法書士試験は、広範な試験範囲と、緻密な正確性が求められる記述式試験からなる「最難関」の一つです。多くの受験生が数年の歳月を費やすこの試験において、なぜ「1年」という短期間での合格が可能なのか？



本セミナーでは、圧倒的な分析力と緻密な講義で受験生から絶大な信頼を寄せる姫野 寛之 講師が、最短ルートで合格圏内に駆け上がるための「思考法」と「学習戦略」を徹底解説します。

＜主なセミナー内容＞

・「1年」という短期間で合格するための戦略

・姫野流「記述式」対策の早期着手

・効果的なインプットとアウトプットのサイクル

・質疑応答

開催詳細

- イベント名:短期集中で合格を勝ち取る！姫野講師の「1年本科生」のススメ- 日時:2026年3月28日（土）10:00～11:00- 形式:オンライン（Zoom）- 参加費: 無料- 講師:姫野 寛之（TAC司法書士講座講師）- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar3.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar3.html)



姫野 寛之 講師

【初学者対象「入門総合本科生」、中上級者対象「上級総合本科生」担当（新宿校・ビデオブース・Web通信・DVD通信）】

2002年度 司法書士試験合格。司法書士試験合格に必要な知識を鋭く講義する。受験生心理と過去問を知り尽くしており、常に過去問を意識した視点からの解説は、受講生から“絶賛”されている。「入門総合本科生」「上級総合本科生」の教材も執筆している。

TAC司法書士講座について

TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：-

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/