第1弾！『ソフティモ』、『セラミエイド』より「ちいかわ」スペシャルパッケージが4月1日より順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、クレンジング・洗顔ブランド『ソフティモ』、敏感肌・赤ちゃんにも使える『セラミエイド』から、「ちいかわ」スペシャルパッケージ（9品目9品種、ノープリントプライス）を2026年4月1日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売します。また、発売に合わせ、「ちいかわと“楽しく毎日ケア”キャンペーン」を実施します。

◇キャンペーン特設サイト https://kosecosmeport-cp2026.jp/a （4月1日0時公開）

■発売の背景

「ちいかわ」は子どもから大人まで幅広い層から支持されているキャラクターです。このたび、「ちいかわ」とコラボレーションし、お肌や身体のケアを楽しい習慣にする「ちいかわと“楽しく毎日ケア”」キャンペーンを実施します。クレンジング・洗顔ブランド『ソフティモ』と敏感肌・赤ちゃんにも使える『セラミエイド』からスペシャルパッケージを発売し、同時に抽選で「ちいかわ」オリジナルグッズが当たる企画を展開し、キャンペーンを盛り上げます。パッケージは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの様々なイラストが描かれており、毎日笑顔になるようなデザインです。

2026年4月1日 順次発売

『ソフティモ』 限定品(8品目8品種)

商品名/特長/容量

１.ソフティモ スピーディ クレンジングオイル 240mL

メイク秒落ち！スピーディ処方のクレンジングオイル。ウォータープルーフマスカラ・角栓にもみるみるなじんで一気にスルンと落とします。素早く洗い流せて、スッキリすべすべ肌に。ぬれた手ＯＫ、まつエクOK※1、洗顔不要※2、アルコールフリー、パラベンフリー、無香料、無着色。

２.ソフティモ ディープ クレンジングオイル 240mL

メイクすご落ち！角栓クリア処方のクレンジングオイル。落ちにくいメイクとともに頑固な角栓もポロポロ落とします。黒ずみ汚れ・ザラつきのない、毛穴までキレイなつるつる肌に。毛穴対策、まつエクOK※1、アルコールフリー、パラベンフリー、無香料、無着色。

３.ソフティモ クレンジングウォッシュ（ホワイト）

販売名：ソフティモ ホワイト 薬用クレンジングウォッシュ e 【医薬部外品】190ｇ

＜メイク落とし＋洗顔＞

もっちり濃密できめ細かな泡が、落ちにくいメイクや毛穴の汚れまで1度でしっかり落とし、輝くような明るい肌へ導きます。

４.ソフティモ クレンジングウォッシュ（ヒアルロン酸）

販売名：ソフティモSクレンジングウォッシュ H 190ｇ

＜メイク落とし＋洗顔＞

うるおい成分Wヒアルロン酸※3GL配合。もっちり濃密できめ細かな泡が、落ちにくいメイクや毛穴の汚れまで1度でしっかり落とし、うるおい感に満ちたぷるんとした肌に導きます。

５.ソフティモ クリアプロ クッションクレンジングオイル

販売名：ソフティモCP クッションクレンジングオイル 180ｍＬ

植物油脂由来成分※4（保湿）配合。“落とすたび肌うるおう”摩擦感ゼロのクッションクレンジングオイル。しっとりしなやか つるすべ肌に。ぬれた手ＯＫ、まつエクOK※1、洗顔不要※2

アロマティックフローラルの香り。

６.ソフティモ クリアプロ 酵素クレンジングオイル

販売名：ソフティモCP クレンジングオイル 180ｍL

酵素（プロテアーゼ）配合。毛穴・蓄積汚れ※5を分解し、角栓まですっきり落とす酵素クレンジングオイル。毛穴すっきり つるつる肌に。ぬれた手ＯＫ、まつエクOK※1、洗顔不要※2

リラックスハーブの香り。

７.ソフティモ スーパー ポイントメイクアップリムーバー 230ｍL

振らずに使えるジェルタイプのポイントメイクアップリムーバー。うるおいたっぷりの密着ジェルがウォータープルーフマスカラやティントもこすらずスルンと落とします。デリケートな目もとや口もとに、しっとりやさしい使用感です。

８.ソフティモ スーパー マスカラリムーバー <メイクアップリムーバー> 6.5ｍL

強力マスカラもとろけてスルン。みるみる溶かしてこすらず落とせるマスカラリムーバー。1本３WAYのパーフェクトフィットコームで重ね塗りまつ毛や束感仕上げのまつ毛、下まつ毛にもぴったりフィット。まつ毛美容液成分配合で、傷みが気になるまつ毛にも使えます。

※1 一般的に用いられている、シアノアクリレート系成分のグルーを使用したまつ毛エクステンションにお使いいただけます。

※2 クレンジング後の洗顔は不要です。 ※3 アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸Na

※4 トウモロコシ胚芽油・コメヌカ油・サフラワー油・シア油・ツバキ種子油・ホホバ種子油 ※5 古い角質など。

2026年4月1日 順次発売

『セラミエイド』 限定品(1品目1品種)

商品名/特長/容量

セラミエイド 薬用スキンミルク 販売名：CE 薬用スキンミルク 250ｍL

敏感肌・赤ちゃんも使える無添加*薬用処方でヒト型セラミド※6GL(保湿)配合のスキンミルク。するんと伸び広げしやすいミルクが角層深部までしっかり浸透。うるおいヴェールでバリア機能を高め、外的刺激※7から肌を守ります。

※6 N-ステアロイルフィトスフィンゴシン ※7 乾燥など GLは濃グリセリン

＊無着色・パラベンフリー・アルコール（エチルアルコール）フリー・サルフェート（硫酸系）フリー

★店舗によっては対象商品のお取り扱いがない場合もございます。限定品は、なくなり次第終了となります。

■キャンペーン概要

１. キャンペーン期間内に、対象商品を100円（税込）以上購入いただいたレシートをアップロードし、貯めたポイント※8を使用して希望賞品コースへ応募することができるキャンペーン。この機会をお見逃しなく！

※8 100円（税込）1ポイント

■開催期間

2026年4月1日（水）0：00 ～ 2026年6月30日（火）23：59まで。

レシート有効期限も同上となります。

■景品および当選者数

応募いただいた方の中から抽選で下記のプレゼントが当たります。

【A賞：5ポイント ビオリス 前髪ホットビューラー＋ケース（オリジナルデザイン）抽選で50名様】

【B賞：10ポイント スパバッグ＋サウナハット（オリジナルデザイン） 抽選で100名様】

【C賞 15ポイント メイクBOX＋豪華賞品（オリジナルデザイン） 抽選で100名様】

■対象商品

ちいかわ数量限定パッケージのほかに、下記のブランドも対象商品になります。

（ソフティモ/クリアターン/ビタプル/タイガレイド/ウルミナプラス/モイスチュアマイルド ホワイト/ビオリス/ジュレーム/デオカラット/セラミエイド）

詳しくは下記からご確認いただけます。

◇キャンペーン特設サイト： https://kosecosmeport-cp2026.jp/a（4月1日0時公開)

■応募方法

対象商品の購入レシートまたはオンラインストア（ネット通販など）の領収証を撮影し、応募サイトよりLINEログインを行い、マイページを作成してください。レシートをアップロードすると購入金額に応じたポイントが貯まります。貯めたポイントを使用して、ご応募ください。

※応募方法の詳細は下記でご確認いただけます。

◇キャンペーン特設サイト： https://kosecosmeport-cp2026.jp/a（4月1日0時公開)

２. コーセーコスメポート公式X（＠kosecosmeport）をフォロー＆リポストで、その場でわかるSNSキャンペーン

■開催期間

第1弾 4月1日（水）～5月10日（日）

第2弾 5月11日（月）～6月19日（金）

■景品および当選者数

1日10名、合計800名に抽選で下記のプレゼントが当たります。

【オリジナルデザインQUOPAY 500円分】

■「ちいかわ」映画情報について

第1弾第２弾

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』 7月24日（金）全国公開

本作で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆したシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化。

制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。

ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。

https://chiikawa.toho-movie.jp/

■「ちいかわ」について

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノさんが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

●ちいかわインフォ https://chiikawa-info.jp/

●X（旧Twitter） https://x.com/ngnchiikawa

●Instagram https://www.instagram.com/ngnchiikawa/

■『ソフティモ』について

『ソフティモ』は 1995 年に誕生して以降、メイクや肌の汚れを残すことなくしっかり落とすことを追求し続け、 配合成分や肌に負担をかけないやさしい使い心地にこだわってきました。機能性の高さやお求めやすい価格帯、豊富なラインナップでクレンジング売上個数第 1 位※9を獲得するなど幅広いお客さまにご愛用いただ いています。

※9 インテージSRI+ クレンジング（セルフ・薬系）市場2025年1月～12月の累計販売個数実績（ソフティモブランド計）

■『セラミエイド』について

セラミエイドは、お肌の乾燥に悩むお客様の声に向き合うことで2020年に誕生しました。着目したのは、うるおった肌状態を意味する"湿潤環境"。モイストサーキュレーション技術を利用して、肌あれを防ぎ、乾きにくい肌へとみちびくことができます。やさしい使用感なので赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーホールディングスが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

このニュースに関するお問い合わせ、下記までお願いいたします。

コーセーコスメポート株式会社 経営企画部 カスタマーコミュニケーション室 広報課

メールアドレスpr@kosecosmeport.co.jp

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室(フリーコール) TEL 0800-222-2202 でお受けしています。