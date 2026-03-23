New York General Group, Inc.

New York General Group, Inc.（本社：米国、以下「当社」）は、遺伝子発現データと分子構造情報を統合し、特定の疾患や細胞環境に最適化された薬剤候補分子を生成する人工知能システム「BioMolAI」に関する特許（特許7765795）を取得したことをお知らせいたします。

■ 技術の概要

本特許技術「BioMolAI」は、従来の創薬手法では困難であった生物学的文脈を考慮した分子設計を可能にする革新的なAIシステムです。

本システムは以下の特徴を備えています：

・ 遺伝子発現プロファイルを解析し、疾患特異的な細胞状態を反映

・ 分子構造生成AIと統合し、最適な薬剤候補を設計

・ 分子の反復最適化により性能を段階的に向上

・ 作用機序や副作用の予測を含む高い解釈可能性

これにより、従来の「構造中心」の創薬から、「生物学的状態中心」の創薬へとパラダイムシフトを実現します。

■ 技術的ブレークスルー

本技術は、以下の5つのモジュールにより構成されています：

1. 遺伝子発現解析（ProfileVAE）

2. 分子生成（MolVAE）

3. 構造類似性評価（Tanimotoスコアリング）

4. 反復最適化（強化学習・進化計算）

5. 解釈可能性分析（副作用・作用機序予測）

これらを統合することで、

「生成 → 評価 → 改良 → 解釈」

のループをAIが自律的に実行します。

■ 期待される効果

BioMolAIの導入により、以下の成果が期待されます：

・ 創薬初期段階の大幅な高速化

・ 候補分子の成功確率向上（結合親和性・活性の改善）

・ 新規作用機序を持つ分子の発見

・ 副作用リスクの早期低減

・ 希少疾患・個別化医療への対応

さらに、従来と比較して最大80%の計算効率向上が見込まれ、創薬コスト削減にも大きく貢献します。

■ 背景

従来の創薬プロセスは、平均12年以上の期間と莫大なコストを要し、成功率も極めて低いという課題を抱えています。

近年AI創薬が注目されていますが、多くは分子構造のみに基づいており、実際の細胞環境や疾患特異性を十分に考慮できていませんでした。

本技術は、こうした課題を解決し、「データ駆動型かつ生物学的に整合した創薬」を実現します。

■ 今後の展開

当社は本技術を基盤として：

・ 製薬企業との共同研究

・ 創薬パイプラインへの実装

・ 個別化医療への応用

・ 新規疾患領域への展開

を推進し、AIによる次世代創薬プラットフォームの確立を目指します。

■ 技術詳細

技術詳細は以下をご参照ください。

技術資料PDF（外部リンク）(https://www.newyorkgeneralgroup.com/_files/ugd/8c40ff_490890882fff49dd821be4bd5621c5c0.pdf)

■ 会社概要

New York General Group, Inc.

代表者：村上 由宇

事業内容：

・人工知能に関する研究開発

・半導体に関する研究開発

・ロボティクスに関する研究開発

・量子コンピューティングに関する研究開発

・エネルギーに関する研究開発

・航空宇宙に関する研究開発

・バイオテクノロジー、化学、医薬/ライフサイエンスに関する研究開発

・投資銀行業務、ファンド業務、資産管理業務

・その他科学技術に関する研究開発

主な研究開発成果：

・人工知能：高次元微分演算子を計算するための確率的テンソル縮約ネットワーク（特許7734902）

・半導体：温度制御型エネルギー増幅機能を有する二次元/三次元ハイブリッド半導体構造及びその応用（特許7733347）

・量子コンピューティング：動的再構成による相関復号量子コンピュータ（特許7749274）

・バイオテクノロジー：特定の疾患や細胞環境に合わせた有望な医薬品候補分子を生成するための新しい人工知能システム（特許7765795）

・核融合：トカマク型核融合炉用適応型エッジ局在3D磁場制御システム（特許7773161）

・宇宙開発：ハイブリッド変換器-マンバアーキテクチャを用いた高効率長文脈処理衛星システム（特願

2025-067325）

・金融工学：階層的集約を用いた金融市場予測のためのマルチモーダルシステム及び方法（特許7812531）

資本金：15億5,000万円（2026年1月）

創立：2021年4月

所在地（本社）：1013 Centre Rd. Suite 403-A Wilmington DE U.S. 19805, New Castle

登録・届出：

・外国会社 管理番号 4800-03-001744

・適格機関投資家（金融商品取引法第2条3項1号）

■ 本件に関するお問い合わせ

New York General Group 広報窓口

E-mail：info@newyorkgeneralgroup.com

ホームページ：https://www.newyorkgeneralgroup.com/