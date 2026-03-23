株式会社トレンドタウン、生成AIの社会実装を推進する「日本AI業務(Ops)活用協会」の評議員に就任

株式会社トレンドタウン

株式会社トレンドタウン（本社：東京都台東区、代表取締役：佐々木 貴博）は、生成AIのビジネス活用とオペレーション（Ops）融合を推進する『日本AI業務(Ops)活用協会（JAO）』（主催：株式会社クロス・オペレーショングループ）の評議員に就任いたしましたことをお知らせいたします。

■ 評議員就任の背景と目的

現在、ChatGPTをはじめとする生成AIの技術進化は目覚ましい一方で、多くの日本企業においては「導入したものの、現場の業務（Ops）にどう組み込めばいいか分からない」「プロンプト（指示）を書ける一部の社員しか使っていない」という実務活用への大きな壁が存在しています。

「日本AI業務(Ops)活用協会」は、単なるAIの最新技術を追うのではなく、「実際に業務でいかに活用するか」という観点に特化し、日本一のAI業務活用事例を集約・共有することを目的としたコンソーシアムです。

当社はこれまで、「テクノロジーの恩恵を、すべての現場へ」というミッションのもと、現場の従業員が迷わず使える法人向け特化型ChatGPT「LINNE AI」(https://trtown.co.jp/linne-ai/)の開発・提供を通じて、企業様の生産性向上に伴走してまいりました。

当社の「AIを現場の実務に落とし込むノウハウ」と、本協会の「AIを業務（Ops）に融合させる」という理念が深く共鳴したことから、この度、評議員として参画する運びとなりました。

■ 今後の活動について

今後は評議員として、以下の活動を通じて日本社会全体のAIリテラシー向上とDX推進に貢献してまいります。

実践的な活用知見の還元

自社サービス「LINNE AI」(https://trtown.co.jp/linne-ai/)の提供や導入支援を通じて得られた「現場で本当に効果のあったAI活用事例」や「効果的なプロンプトの知見」を協会内で積極的に共有します。

サービスの継続的アップデート

協会に集まる全国の先進的な業務活用事例や最新トレンドをいち早くキャッチアップし、「LINNE AI」(https://trtown.co.jp/linne-ai/)の機能拡張や標準搭載する業務特化型GPTsのアップデートに活かしてまいります。

安全なAI活用の啓蒙

情報漏洩リスクを防ぐセキュアなAI環境の構築・運用ノウハウを発信し、日本企業が安心・安全にAIを導入できる土壌づくりを推進します。

■ 日本AI業務(Ops)活用協会【JAO】について

名称：日本AI業務(Ops)活用協会【JAO】（Japan AI x Operation Association）

発足日：2024年10月1日

代表理事：田中 亮大（株式会社クロス・オペレーショングループ 代表取締役）

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5-9F

目的：全国の企業が集まり、生成AIの業務活用における知見を共有し合い、学び、所属企業の事業発展を実現していくこと。

公式サイト：https://x-opg.com/ai-xops/

■ 法人向け特化型ChatGPT「LINNE AI」について

定額・アカウント無制限（月額9,900円～）で全社員が利用できる、セキュアな法人向け生成AIプラットフォームです。外部学習リスクのない独自環境に加え、プロンプト入力不要で即戦力となる数十パターンの「業務特化型AI」を標準搭載しています。

公式サイト： https://trtown.co.jp/linne-ai/

■ 会社概要

会社名：株式会社トレンドタウン

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野1-2-6 長谷川ビル3F

代表取締役：佐々木 貴博

設立：2022年7月4日

事業内容：AI事業／AIコンサルティング事業 等

コーポレートサイト：https://trtown.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社トレンドタウン LINNE AI 担当窓口

info@trtown.co.jp