ポップシンガー 長崎アンナが、麻倉ケイトからの改名後、最新オリジナル・アルバム「MISSING TOYS」をついにリリース。国内外のファンから熱いリクエストが寄せられていた楽曲 「OH!ギャル」（沢田研二さんのカバー）を収録し、待望のアルバム完成となった。長崎アンナは、日本を拠点に海外でも活動するポップ・シンガーで、SNSやライブパフォーマンスを通じて独自の世界観と高い表現力で注目を集めているアーティストだ。今後のツアーやプロモーション展開にも期待が高まっている。





アルバムは主要音楽配信サービスでストリーミングおよびダウンロード可能（この場合、「OH!ギャル」はシングルにあります）。ファンはもちろん、新しいポップ・サウンドを求めるリスナーにも要注目の一作。





長崎アンナ オフィシャルウェブサイトhttps://anna.nagasaki.jp









長崎アンナプロフィール歌手・女優・モデル'02年、歌手「KEITA」としてメジャーデビュー。'09年、カミングアウト。'10年、「麻倉ケイト」として再出発。2021年より芸名を長崎アンナに改名。自身の監督、脚本、主演を務める映画も3作品手掛けた。滋賀県の健康しが大使でもある。