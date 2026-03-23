『ソニックランブル パーティ』期間限定イベント「ケアベア(TM)」とのコラボイベントが本日より開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル パーティ』について、本日3月23日（月）17:00から4月15日（水）17:00まで、Cloudco Entertainmentのケアベア(TM)と期間限定イベント「ケアベアコラボイベント」を開催することをお知らせいたします。

イベント期間中は、ミッションの達成報酬やレッドスターリングショップでの購入により、「ケアベア(TM)」のスキンを入手できます。「ケアベア(TM)」のスキンでバトルに参戦しましょう！

■ミッションで獲得できるスキンの「かけら」

今回のイベントでは、「かけら」を集めることで入手できる2種類のスキンが登場します。

【シェアベア】

【グッドラックベア】

■ミッションポイント報酬

ミッションを達成することで獲得できる「おしごとポイント（ケアベア）」を一定数集めると、ケアベアを代表する「テンダーハートベア」スキンをはじめとした各種報酬を入手できます。

【テンダーハートベア】

【スターバディ】

■レッドスターリングショップ ラインアップ

イベント期間中、「レッドスターリングショップ」にてケアベアコラボ限定のスキンが登場します。「チアベア」、「ウィッシュベア」、「ファンシャインベア」の3体がラインアップされるほか、これら3体のスキンをお得にまとめた「スキンパック」も販売されます。

各スキンには、それぞれ専用スキルが付属し、ケアベアをイメージした演出が楽しめます。

【チアベア】

【ウィッシュベア】

【ファンシャインベア】

Care Bears TM & (C) 2026 Those Characters From Cleveland. All Rights Reserved.

■Cloudco Entertainmentとは

Cloudco Entertainmentは、IVEST Consumer Partnersのポートフォリオ企業であり、ファミリーおよびキッズ向けエンタテインメント、コンシューマープロダクト、ブランドマネジメントを手がける企業です。Care Bears(TM)、Holly Hobbie(TM)、Madballs(TM)、Twisted Whiskers(TM)といった象徴的なライフスタイルブランドを展開しています。

また、Cloudcoはマルチプラットフォームに対応したエンタテインメントフランチャイズの創出・開発・制作を行うとともに、多彩なコンシューマープロダクトや体験の提供を推進しています。

■「ケアベア(TM)」とは

1982年にコンシューマープロダクツやグリーティングカードで世に出て、その後一連のテレビアニメシリーズや長編映画も発表されたケアベアは、今でも世界で最も愛されるライフスタイルブランドの一つです。ケア・ア・ロットと言う世界に住むケアベアたちは、特徴的なお腹のバッジで表された、分かち合い、思いやり、友情などの愛らしいメッセージで、世界中の多世代のファンにインスピレーションを与え続けています。ケアベアは1983年と1984年にテレビの特別番組に初めて登場し、その後アニメシリーズが長期にわたって放映され、ケアベア映画三部作 (1985～1987年)で映画館の大画面への飛躍に成功しました。 Netflix オリジナルの CGI アニメシリーズである Care Bears & Cousins は、2015年秋に開始されました。2019年には、同番組は、50エピソードの2Dアニメシリーズである Care Bears: Unlock the Magic で見かけも中身も大きく刷新されました。このシリーズは現在、米国およびその他の主要地域の HBO Maxでストリーミング配信されており、全く新しい特別番組も Netflix において世界中で視聴可能です。 40年以上にわたって世界的な影響力を誇る Care Bears は、小売店での強い勢いと熱烈なファン層を持つ多世代のブランドとして成長し続けています。消費者第一のアプローチとエバーグリーンな存在感が、ポップカルチャー、世界的なコンシューマープロダクツ、デジタルゲームなどの全体に行きわたるこのブランドは、様々な分野で協調し拡大するための強力な力を持ち続けています。

■『ソニックランブル パーティ』とは

『ソニックランブル パーティ』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことができます。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モードはよりカジュアルな「パーティランブル」と本格的な対戦が楽しめる「リングサバイバル」の2種で、「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」といった多彩なルールが登場します。

ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む計100種以上が登場します。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS： Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【製品概要】

商品名：ソニックランブル パーティ

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。