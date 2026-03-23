札幌のSNS運用代行会社・株式会社キングプロテアが初期費用・固定費ゼロの成果報酬型Web集客サービス「グロースシェア」を提供開始

株式会社キングプロテア

札幌を拠点にSNS運用代行・デジタルマーケティング支援を手がける株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市白石区、代表取締役：岸本一翔）は、店舗向け成果報酬型Web集客サービス「グロースシェア」を2026年3月23日より提供開始いたします。

初期費用・固定費は完全ゼロ。費用は売上の10%のみという完全成果報酬モデルで、SNS運用・MEO対策・SEO・公式LINE構築・Meta広告・Webサイト制作・AIO対策・集客コンサルティングの全8施策を専属チームが丸ごと代行します。物価高により集客支援の導入を断念せざるを得なかった店舗経営者に向けた、全く新しい超伴走型の集客支援サービスです。

サービス開始の背景

近年の物価高騰により、中小店舗の経営環境はかつてなく厳しさを増しています。SNS・広告・LINEなどのWeb集客施策が有効であることは多くの経営者が認識している一方、従来の集客支援サービスは成果に関わらず毎月数万円～数十万円の固定費が発生するため、「頼みたくても頼めない」という声が後を絶ちません。

札幌を拠点にSNS運用代行を中心としたデジタルマーケティング支援を展開してきた株式会社キングプロテアは、これまで飲食店・美容サロン・クリニック・小売店など多様な業種の店舗集客を支援してきました。その中で、固定費の壁によって支援を断念せざるを得ないお客様を数多く目にしてきました。資金力のある店舗だけが生き残り、頑張っている店舗がどんどん閉じていく現状を変えたい--その想いから、「グロースシェア」の開発に至りました。

「グロースシェア」の3つの特徴

1. 初期費用・固定費ゼロ、完全成果報酬モデルによるリスクフリーな導入

費用は（月間売上-広告費）×10%のみ。売上が上がらなければ報酬はゼロです。従来の集客支援サービスであれば、SNS運用代行だけで月6.8万円、MEO対策で初期6万円＋月1.6万円、SEO対策で初期9万円＋月30万円など、合計で数十万円以上の費用が必要でした。グロースシェアではこれらすべてが初期費用ゼロ・固定費ゼロで利用可能です。最低契約期間は6ヶ月で、資金に余裕のない店舗でも安心してスタートできます。

2. 札幌発・SNS運用代行12社以上の実績ノウハウを含む全8施策を一括提供

株式会社キングプロテアが札幌を拠点に培ってきたSNS運用代行のノウハウをはじめ、毎月提供する施策は以下の通りです。

SNS運用代行（Instagram・TikTok、毎月8本投稿・撮影編集込み） 公式LINE構築・運用（定期配信月2回・クーポン設定など） MEO対策（Googleマップ上位表示・口コミ獲得・返信対応） SEO対策（ブログ毎日投稿・キーワード選定・被リンク獲得） AIO対策（AIに推薦される店舗づくり、先行者利益を獲得） Webサイト制作・運用（EC対応・毎月更新・リニューアル） Meta広告構築・運用（年齢・性別・地域を絞った精密配信） 店舗集客コンサルティング（毎月1回の個別コンサル）

これらを単独で外注した場合、月間換算で60万円以上相当の施策をまるごと提供します。

3. 外注先ではなく「一緒に売上をつくる仲間」としての完全伴走型サポート

成果が出なければ株式会社キングプロテアの報酬もゼロ。だからこそ、数字にコミットし、経営に深く入り込む伴走型のサポートを実現しています。現状分析・課題の洗い出し・集客導線の設計・リピーター獲得施策まで、専属チームが一気通貫で担います。札幌のSNS運用代行実績として、株式会社エンクル・れいわ漢方薬局・株式会社HNC・ACT公式・渋谷文化村レディースクリニックなど12社以上の支援実績を持ち、培ったノウハウをすべて注ぎ込みます。

代表コメント

「店舗集客の支援をしていく中で、物価高によって『頼みたいけど頼めるお金がない』というお客様が多くいらっしゃることに気づきました。そういった経営者の方々がどんどん廃業していく現状を、指をくわえて見ていることができなかった。

株式会社キングプロテアの理念は『夢を共に叶えること』。だからこそ、利益度外視でも一緒に戦える仕組みをつくりました。最初は安い依頼費用でいい。その代わり、儲かった分は一緒に山分けしましょう。お金がなくても本気で集客に取り組みたい経営者の皆さんと、本当の意味で伴走していきたいと思っています。」

岸本一翔（代表取締役） 札幌を拠点に店舗向けSNS運用代行・デジタルマーケティング支援を展開する株式会社キングプロテア代表取締役。56媒体以上のメディア掲載実績を持つ。

報酬シミュレーション（広告費なしの場合）

居酒屋 80万円 8万円 カフェ 50万円 5万円

美容サロン 100万円 10万円 整骨院・整体院 70万円 7万円

小売店 120万円 12万円

※売上が上がらなければ費用はゼロ円です。

■ サービス概要

サービス名 グロースシェア

提供開始日 2026年3月23日

対象 飲食店・美容サロン・小売店・クリニックなど店舗型ビジネス全般

料金 初期費用0円・固定費0円／（月間売上-広告費）×10%（税込）

最低契約期間 6ヶ月

■ 会社概要

社名 株式会社キングプロテア

設立 2026年3月 代表 岸本一翔

所在地 北海道札幌市白石区東札幌2条4丁目9-2 グレビス201号室

事業内容 店舗向けSNS運用代行・MEO対策・SEO・LINE運用・Web制作・デジタルマーケティング支援

URL https://kingprotea.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社キングプロテア

Email：info@kingprotea.jp

URL：https://kingprotea.jp/

公式lINE：https://lin.ee/UDV7NJV