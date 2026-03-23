若手ハイキャリア向け転職サービス『AMBI』、スマホアプリをフルリニューアル。

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する若手ハイキャリアのためのスカウト転職サービス『AMBI（アンビ）』（https://en-ambi.com/）は、2026年3月23日（月）にスマホアプリをフルリニューアルしました。

アプリインストールはこちら ▶ iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E8%BB%A2%E8%81%B7-%E3%81%AA%E3%82%89ambi-%E8%8B%A5%E6%89%8B%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%88-%E6%AD%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA/id1660906419)（App Store）、Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.en_japan.ambi&pli=1)（Google Play）

リニューアルの概要

- 新たなキャリアの可能性と出会える「発見」画面を新設- 応募を後押しする「合格可能性判定」の強化- 絞り込み機能の実装など、ストレスフリーな操作性を実現

リニューアルの背景

1．「明確なキャリアビジョン」を持つ若手はわずか2割

『AMBI』が実施した「キャリアビジョン調査」（2025年4月～6月実施）では、20代・30代のビジネスパーソンのうち、「明確なキャリアビジョンがある」と回答した方は23％にとどまりました。近年、個人が主体的にキャリアを築く「キャリア自律」への意識が広がる一方で、自身の将来像を具体化することに課題を感じている若手層も少なくありません。従来の条件検索だけでは、自分に最適な選択肢を見極めることが難しいという現状があります。

また、ビジョンが「明確にある」「なんとなくある」と回答した方のうち、半数以上が現在の会社では「実現できる機会がない」と回答。自身の可能性を広げ、ビジョンを具体化していくためには、単なる条件マッチングを超えた「新たな視点やロールモデルとの出会い」が不可欠となっています。

2．情報増加に伴う「取捨選択」の困難化

スカウト転職サービスの普及により、求職者が得られる情報量は飛躍的に増加した結果、溢れる情報の中から「自分に真に合った選択肢」を見極めることが新たな課題となっています。重要な情報を見逃したり、自分に合う求人の判断基準に迷ったりする「情報過多によるストレス」が、転職活動の停滞を招く要因となっています。

こうした「ビジョンの模索」と「情報の選別」という2つの課題を解決するため、今回のリニューアルでは、ユーザーが迷わず、かつ納得感を持って次の一歩を踏み出せる体験を設計しました。

リニューアルの詳細

1．新たなキャリアの可能性と出会える「発見」画面を新設

求職者の登録情報や閲覧履歴に基づき、興味・関心に最適化されたコンテンツを提案。編集部による特集記事やインタビュー記事を通じて「自分が大切にしたいキャリア観」に触れながら、これまで視野になかった業界や職種との出会いを創出します。

2．応募を後押しする「合格可能性判定」の強化

企業、ヘッドハンターが履歴書を閲覧し、合格可能性の返信を行なう「合格可能性判定」機能。企業からの判定結果が届いた際、ひと目で状況を把握できるようUIを改善しました。応募を検討するための重要な判断材料として、より意識的に活用いただけるようになりました。

3．ストレスフリーな操作性を実現

自分に合ったスカウトを見つけやすいよう情報を整理。メッセージ機能には「絞り込み機能」を実装するなど、重要なやりとりを見逃さず、企業とのコミュニケーションを円滑に行なえるようになりました。

若手ハイキャリアのためのスカウト転職サービス『AMBI』 https://en-ambi.com/(https://en-ambi.com/)

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アプリインストールはこちら

・ iOS(https://apps.apple.com/jp/app/%E8%BB%A2%E8%81%B7-%E3%81%AA%E3%82%89ambi-%E8%8B%A5%E6%89%8B%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%88-%E6%AD%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA/id1660906419)（App Store）

・ Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.en_japan.ambi&pli=1)（Google Play）

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1175-a07ad3df9eb2b5f3116ad29558ffd299.pdf

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広報担当

TEL：03-3342-6590

E-mail:en-press@en-japan.com