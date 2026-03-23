「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年3月23日(月)より「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

有楽町マルイ 7Fにて開催しておりました「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4459

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年3月23日(月)18:00～4月16日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送



【製品情報】

カンバッジ(ランダム) 2026

価格：550円（税込）

種類数：全7種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

クリアカード(ランダム) 2026

価格：550円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルブロック(ランダム)2026

価格：990円（税込）

種類数：全4種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

デカンバッチ 2026

価格：各1,100円（税込）

種類数：全2種

キャンバスプレート 2026

価格：1,870円（税込）

種類数：全1種

アクリルジオラマ 2026

価格：3,850円（税込）

種類数：全1種

アクリルスタンド 2026

価格：1,320円（税込）

種類数：全1種

クリアファイルセット 2026

価格：1,100円（税込）

種類数：全1種

※2枚セット

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4459

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年3月23日(月)18:00～4月16日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年6月中旬～7月上旬以降順次発送



【権利表記】

晋江文学城 肉包不吃肉原作

(C)MiMi



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売