K-POP第5世代ルーキー・NOWZが日本バラエティに初挑戦！『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』2026年3月28日（土）夜9時より国内独占・無料配信

株式会社AbemaTV(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.／（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした5人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を、2026年3月28日（土）夜9時より、国内独占・無料配信することを決定いたしました。

NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの5人で構成される注目の第5世代ルーキーです。 グループ名の「NOW」は”現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められています。

本番組は、今年3月4日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑みます。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりとお届けします。

NOWZ (C)CUBE ENTERTAINMENT INC.

世の中の気になる疑問をメンバーが自ら体当たりで実験・検証していく企画では、シユンが「うまい棒をストロー代わりにしたらジュースは飲めるのか？」というシュールな検証を行い、ヨンウは「ぐるぐるバット、右に１０回、左に１０回まわったら、まっすぐ歩けるのか？」に体当たりで挑戦、さらには4人の指だけでジンヒョクを持ち上げられるか、5人の絆を確かめる不思議な実験まで、盛りだくさんでお届けします。またメンバーのポテンシャルを深掘りする様々な企画では、マシュマロキャッチや縄跳びの二重跳びなど、メンバーが成功するか失敗するかを予想し合う“体当たりクイズ！NOWZチャレンジ”や、メンバーの個性溢れるキャラクターを勝手に表彰する“勝手に表彰しましょう NOWZアワード”、日本デビューアルバム『NOWZ』に収録されるリード曲'AMMO (feat. YRD Leo)'の魅力解説まで、さまざまな企画からNOWZの今の魅力を引き出していきます。

NOWZ (C)CUBE ENTERTAINMENT INC.

初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち…その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、2026年3月28日（土）と4月4日（土）の夜9時から無料配信です。ぜひご注目ください。

■『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』番組概要

(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.／（C）AbemaTV, Inc.

出演： NOWZ（ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユン）、古家正亨（MC）

番組ページ：https://abema.tv/video/title/327-120

配信日時：2026年3月28日（土）夜9時～、4月4日（土） 夜9時～

第1話配信URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/CW3NFbTcKWR3vf

※配信開始時間は予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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