U25世代向けスタートアップの祭典『TORYUMON 2026 焔』が東京（6/27）・福岡（5/31）にて開催決定！

F Ventures LLP

国内最大規模のU25世代向けスタートアップイベント「TORYUMON TOKYO 2026 焔」を2026年6月27日(土)にベルサール渋谷ファーストにて、「TORYUMON KYUSHU 2026 焔」を2026年5月31日(日)に天神某所にて開催いたします。2017年3月に福岡で第1回目を開催して以来、今回で24回目の開催となります。これまでのTORYUMONに続き、よりアップデートを加え開催予定です。

（焔＝ほむら）イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON 2025 BURSTでは約700名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートします。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

TORYUMON TOKYO 2026 焔 概要

日時：2026年6月27日(土) 12:00~21:00

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://luma.com/toryumon2026

対象：学生 / U25の方

スタッフ応募フォームはこちら(https://forms.gle/TCPzXzQENQr7iUJA9)

U25ピッチ応募フォームはこちら(https://share-na2.hsforms.com/18MNS2li1Q9-T9EBL162I_gnx3nl)

当日スケジュール

12:00～12:45 入場開始

12:45～13:00 オープニング

13:00～13:50 第1部 エンタメ/toC起業家トークセッション

13:50～14:20 交流会１.

14:20～15:00 第2部 トークセッション

15:10～15:50 第3部 採用/組織セッション

16:00～16:50 第4部 VCリバースピッチ

17:00～17:50 第5部 U25 TORYUMONピッチ

18:00～18:50 第6部 大物起業家トークセッション

19:00～19:10 クロージング

19:15～21:00 アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

TOKYO参加登録はこちら :https://luma.com/toryumon2026

TORYUMON KYUSHU 2026 焔 概要

日時：2026年5月31日（日）12:30~18:30

会場：天神某所

参加登録：https://luma.com/dcnxerap

対象：学生 / U25の方（O26枠あり）

スタッフ応募フォームはこちら(https://forms.gle/W32YAzxnEw2Sb7C58)

U25ピッチ応募フォームはこちら(https://share-na2.hsforms.com/1Uuq9A7w7QqWe31EyW5F-3Qnx3nl)

当日スケジュール

12:00～12:30 受付

12:30～12:50 オープニング

12:50～13:40 第1部 FV10周年記念トークセッション

13:40～14:00 休憩・交流

14:00～14:50 第2部 起業家セッション

14:50～15:10 休憩・交流

15:10～16:00 第3部 U25 TORYUMONピッチ

16:00～16:10 スポンサーセッション

16:10～17:00 第4部 起業家セッション

17:00～17:30 結果発表・クロージング

17:30～18:30 ネットワーキング

18:30～20:30 アフターパーティー

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

KYUSHU参加登録はこちら :https://luma.com/dcnxerap

TORYUMON 運営代表 / 保谷 崇人早稲田大学2年/東京出身。高校2年次にTORYUMONへ参加し、友人の紹介を機にF Venturesへジョイン。高校卒業後はF Ventures投資先にてインターンを2年ほど行い、今年1月より再びF Venturesにジョイン。同時にTORYUMON運営代表を務める。

今回のTORYUMONには、"登竜門"への原点回帰の意味を込めて、「焔」という漢字のタイトルを付けました。

燃え上がる心の炎をイメージしており、全体を通して炎や熱を意識したコンテンツ作りを心がけています。今まで以上にコンテンツとクリエイティブにこだわっているので、乞うご期待ください！

AI全盛期の今、自分が作りたいものを何でも作れるようになったからこそ、自分の胸の中で燃え上がる炎が大切になると考えています。

人生をかけて取り組みたい事業を見つけたとき、その熱量をスタートアップというかたちで世界にぶつけてほしい。

TORYUMONは、そんな若者を生み出す場所でありたいと思っています。

「未来は起業家に学べ」--TORYUMONが一貫して掲げ続けてきたこのスローガンの下に、起業を目指す人はもちろん、いずれ自分の力で世の中を動かしたいと考えるすべての人にとって価値のある1日・コミュニティをつくっていきます。

より多くの若者にTORYUMONコミュニティの熱を伝播させて、スタートアップ業界全体を盛り上げていきます。

6月27日、渋谷でお待ちしております！！

TORYUMON 運営副代表 / 福光 希望佐賀大学3年生/福岡県出身。2023年に佐賀大学入学後、佐賀の中小企業と連携した惣菜パンの露店販売や、学生主体のマルシェ運営を行う。その後、2025年8月からF Venturesにインターンとしてジョイン。 2026年1月からTORYUMON運営副代表を務める。

私自身、1年前の6月にTORYUMON FUKUOKAに初めて参加したことをきっかけに人生が変わりました。TORYUMONをきっかけに、スタートアップの最前線で活躍している沢山の先輩方と出会い、その挑戦について直接聞くことができたからです。

だからこそ、そんな機会を東京や福岡近辺に住んでいる人だけではなく、日本全国の若者に届けたいと思っています。

F Venturesが10周年を迎える今年、TORYUMONの熱狂は東京と福岡だけに留まりません。生成AIの台頭により個人でできることが圧倒的に増えている今だからこそ、日本全国の若者が "TORYUMON" を通じて挑戦の一歩を踏み出し、自分なりの挑戦に熱狂している世界をつくるために『TORYUMON 2026 焔』が存在します。

2026年5月31日、そして6月27日。日本全国の若者に挑戦の焔が燃え立つ2日間をつくります！

ここから挑戦を始めたい方、自らの挑戦に熱狂したい方と、会場でお会いできることを楽しみにしております！

TORYUMON KYUSHU 運営代表 / 平山 紗楽九州大学共創学部1年／千葉生まれ・沖縄育ち・福岡在住。 5歳からヴァイオリンを続け、高校は音楽科に進学。現在はQUSIS（九大起業部）に所属し、音楽×テクノロジー領域に関心を持つ。 2025年10月よりF Venturesにインターンとしてジョインし、現在はTORYUMON KYUSHU運営代表を務める。

今回、福岡開催のTORYUMONは、名称を『TORYUMON FUKUOKA』から『TORYUMON KYUSHU』へ変更いたしました。

九州でもスタートアップの挑戦がどんどん広がっている今、福岡という一都市を超えて九州全体に起業家の炎を広げ、そのコミュニティをより強固でかけがえのないものにしていきたい。そんな想いを込めています。

今年、F Venturesは10周年という節目を迎えます。

その節目に、かつてこのコミュニティから飛び立っていった先人たちが福岡に帰ってきます。彼らの歩んできた道は、今まさに挑戦をはじめている私たちにとって、何よりの学びとなるはずです。 そしてその背中を見て新しい世代が育ち、またその次の世代へとこの炎が伝わっていく。

私たちはTORYUMONを、そして福岡・九州を、そんな循環が生まれ続ける場所にしたいと思っています。

まずは飛び込んで、挑戦してみること。

その一歩を踏み出した人にしか見えない景色が、必ずあります。

「福岡・九州から、世界を変える起業家を生み出す。」 その炎――『焔』を、ぜひこの地で一緒に燃やしていきましょう。

5月31日、福岡でみなさまとお会いできることを、心から楽しみにしております！

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。