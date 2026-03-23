結成２０周年イヤーで躍動する SpecialThanks　Misakiの呼びかけによる新しい視点の「歌そのもの」にフォーカスしたイベント開催

株式会社ディスカバリー・ネクストMisaki 作成のフライヤー

つい２日前 ３月２１日 渋谷FOWSで行われたワンマンライブ「NOT FOR BEST」でのステージ上から 遂に２０周年イヤーを飾る 新録ベストアルバムの発売と 大規模ツアーの開催を発表したばかりの SpecialThanks。 その余韻も冷めぬまま Misakiの呼びかけによる 「歌そのもの」にこだわったイベントシリーズの開催を発表した。

「本音‐HONNE‐ Vol.1」と題されたこのイベントには PUNK、ROCKというキーワードで駆け抜けてきたMisakiの もう一つの思いが込められ ファンだけでなく 多くの音楽ファンに夢をもたらすものになりそうだ。Misaki自身がブッキングにも方向性を示し 盟友ともいうべき KEYTALKの寺中友将（巨匠）をはじめとし 路上ライブやSNSで頭角を現し 昨年ユニバーサルシグマからメジャーデビューを果たした注目のSSW みさきが決定。次代のブレイクを予感させる newcomer artist として 今年1月に独力で渋谷wwwを売り切り ピュアな作品性と真摯なライブ活動が支持を急増させているmibuki がラインナップされた。この4アーティストの競演となる。フライヤーもMisaki自身が手書きで作成した。

以下に イベントの概要と Misaki本人による このイベントの主旨をつづったレターを 全文掲載する。チケットは150人限定となる。料金は バンドの20周年メモリアルの企画であることから 2000円という 若者に優しい設定になっている。

見逃せないイベントになること間違いなし、ぜひお早目のチェックをお願いしたい。

Misaki 撮影・三浦麻旅子寺中友将（KEYTALK)みさきmibuki

2026年4月28日(火)開催

『本音-HONNE- Vol.1』

【会場】渋谷TAKE OFF７

【時間】OPEN 18:30 / START 19:00

【料金】前売\2,000 (+1D \600)

当日\2,500 (+1D \600)

【出演】Misaki（SpecialThanks）

寺中友将（KEYTALK）

みさき

mibuki ‐newcomer artist-

チケットURL：

https://livepocket.jp/e/honne_vol1

本日3月23日 18時販売開始 限定150名

MisakiによるKeyNote 全文

Key Note from Misaki

本当の音色。

誰かの真似ではなく、その人にだけ響かせられるありのままの音。

ありのままでステージに立ち歌うことは、決して簡単なことではないと、私はこれまでのライブで感じてきました。

人間は、よく見せようとするからです。(これは悪いことではありません。)

だからこそ、どれだけありのままでステージに存在できるか。これは、わたしのこれまでのテーマでした。

そしてこれから、それぞれのスタイルで自分の心と向き合いながら歌い続けているシンガーたちと共に、確かめていきたいテーマでもあります。

今、何が真実か見え難い混沌とした世界で、私たちが求めているのは、知りたいのは、そして聴きたいのはシンガーの本音。

イベント名を『本音-HONNE-』にしたのは、建前ではなく、本音が自然と溢れる場所になるのではないかと思ったからです。

そして、『HONNE』の『N』は前後の音に影響されて形を変える、周りに馴染む音。その『N』を一つだけとると、『HONE(骨)』になります。

ありのままに存在し、骨の髄から響かせる歌声は、ライブに集まってくださる方々と共鳴し、互いの生きる力になると信じています。

SpecialThanksとは？

Misaki Anita （Vo.Gt）、よしだたかあき（Dr.Cho）からなる、日本のPUNK&POPバンド。

パンクロックをルーツにしながらも幅広い音楽性を取り入れた楽曲と、Misaki Anitaが生み出すメロディセンス、力強さと繊細さを併せ持つ唯一無二の歌声が特徴。そして、それを支えるよしだたかあきのパワフルでエモーショナルなドラミングがフロアを熱くする。聴く人の心に寄り添い、人生をカラフルに彩る音楽を届けている。

結成以来、歩みを止めることなくコンスタントなリリースを重ね、国内外で数多くのツアーやフェスに出演。

2026年は20th Anniversary yearとして、さらなる飛躍とともにポジティブなエネルギーを世界へ放ち続けていく。

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