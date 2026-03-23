「.LIVE」・「ぶいぱい」による『みんなで作ろう！シチュエーションボイス』を3月23日（月）から開催！

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株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、「.LIVE」・「ぶいぱい」による視聴者投票型ボイス『みんなで作ろう！シチュエーションボイス』を開催することをお知らせいたします。



　視聴者の皆様から「こんなボイス聴いてみたい！」と思う、「シチュエーション」を大募集！



　一次投票ではシチュエーションを構成する「ジャンル」と「世界観」を、二次投票では一次投票上位5位のシチュエーションに合わせた「キャラ設定」と「配役」の組み合わせを募集いたします。


　投票により決定した5種のシチュエーションを元にミニボイスドラマ化し、2026年7月中を目処に販売いたします！



　一次投票は本日3月23日（月）18時より開始します。どんなジャンルを聞いてみたいか、どんな世界観に浸りたいか……。あなたの理想のシチュエーションを、ぜひご投票ください！



■『みんなで作ろう！シチュエーションボイス』詳細

【投票フォーム】


一次投票：https://forms.gle/J4NoKcncut3VQYEy5


二次投票：後日「.LIVE」公式X（https://x.com/dotLIVEyoutuber）にて公開いたします。



【投票スケジュール】


▼一次投票 -シチュエーション選考-


投票期間：2026年3月23日（月）18時00分～3月30日（月）23時59分まで


結果発表：2026年4月2日（木）



▼二次投票 -登場人物設定と配役選考-


投票期間：2026年4月6日（月）18時00分～4月13日（月）23時59分まで


結果発表：2026年4月14日（火）



※投票結果は「.LIVE」公式Xにて発表予定。


※上記スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。



その他、詳細につきましては「.LIVE」公式Xをご確認ください！



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【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


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【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


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