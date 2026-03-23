「.LIVE」・「ぶいぱい」による『みんなで作ろう！シチュエーションボイス』を3月23日（月）から開催！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、「.LIVE」・「ぶいぱい」による視聴者投票型ボイス『みんなで作ろう！シチュエーションボイス』を開催することをお知らせいたします。
視聴者の皆様から「こんなボイス聴いてみたい！」と思う、「シチュエーション」を大募集！
一次投票ではシチュエーションを構成する「ジャンル」と「世界観」を、二次投票では一次投票上位5位のシチュエーションに合わせた「キャラ設定」と「配役」の組み合わせを募集いたします。
投票により決定した5種のシチュエーションを元にミニボイスドラマ化し、2026年7月中を目処に販売いたします！
一次投票は本日3月23日（月）18時より開始します。どんなジャンルを聞いてみたいか、どんな世界観に浸りたいか……。あなたの理想のシチュエーションを、ぜひご投票ください！
■『みんなで作ろう！シチュエーションボイス』詳細
【投票フォーム】
一次投票：https://forms.gle/J4NoKcncut3VQYEy5
二次投票：後日「.LIVE」公式X（https://x.com/dotLIVEyoutuber）にて公開いたします。
【投票スケジュール】
▼一次投票 -シチュエーション選考-
投票期間：2026年3月23日（月）18時00分～3月30日（月）23時59分まで
結果発表：2026年4月2日（木）
▼二次投票 -登場人物設定と配役選考-
投票期間：2026年4月6日（月）18時00分～4月13日（月）23時59分まで
結果発表：2026年4月14日（火）
※投票結果は「.LIVE」公式Xにて発表予定。
※上記スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。
その他、詳細につきましては「.LIVE」公式Xをご確認ください！
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【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
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