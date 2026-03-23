プリティーシリーズ」最新作『おねがいアイプリ』マイキャラ遊びを追求したアミューズメントゲーム『アイプリバース おねがい１だん』が4月2日（木）スタート

株式会社タカラトミーアーツ

株式会社タカラトミーアーツ（代表取締役社長：近藤 歳久／所在地：東京都葛飾区）は、2026年4月からスタートする新シリーズ『おねがいアイプリ』の2つのアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ』と『アイプリバース おねがい１だん』を、4月2日（木）から同時展開いたします。『アイプリバース』は「マイキャラ」遊びが楽しめるゲームで、「おねがい１だん」ではこれまでのライブシステムが一新し「フルライブ」や「バズリウムチェンジ」が遊べるようになるほか、歴代の「プリティーシリーズ」作品とのコラボレーション企画として『プリパラ』の「ガァルマゲドン」が登場します。

★ “ライブ”もたっぷり楽しめる！ライブシステムが大幅リニューアル！

『アイプリバース』は自分のアバターキャラクターとなる「マイキャラ」を作り、コーデの着せ替え遊びやリズムゲームを楽しむゲームです。 このたび4月2日（木）～スタートする「おねがい１だん」では「マイキャラ」メイクに加え、ゲームシステムが大幅にリニューアルいたします。

先に発表した「フルライブ」でのプレイが可能になることに加え、ライブ中にはゲーム『ひみつのアイプリ』同様に「バズリウムチェンジ」が発生するようになります。また今まで2名固定で行っていたライブも楽曲に合わせて人数が変化するようになり、ソロライブ、デュオライブ、３人ライブがプレイできるようになるなど、遊びの幅が拡大いたしました。さらに、ライブの途中にその画面を撮影できる「パシャリング」ができるようになり、これまで以上に「マイキャラ」をたくさん堪能できるシステムにパワーアップしました。

このように、『アイプリバース おねがい１だん』はアイプリたちが活躍する仮想空間“アイプリバース”を自分だけの「マイキャラ」と一緒にしっかりと楽しめるゲームへと進化いたします。ご期待ください。

★「ガァルマゲドン」がアイプリバースに初登場！

『アイプリバース』では歴代の「プリティーシリーズ」作品とコラボレーションしてきましたが、「おねがい１だん」では『プリパラ』の人気チーム「ガァルマゲドン」の3人、「黒須あろま」「白玉みかん」「ガァルル」が初登場します。『プリパラ』の復刻コーデがラインアップするほか、「ガァルマゲドン」の曲 「エビバデビル♪エブリデビル」 「ピュアリ☆スマイリィ」で遊べるようになります。

★「コーデガチャ」でコーデをゲット！

プレイヤーがコーデ（衣装のデータ）を入手できるタイミングも、「おねがい1だん」から大きく変更されます。これまでライブ後に獲得していたコーデが、ライブ前に「コーデガチャ」を回して入手できるようになりました。100円を投入して当たったコーデ２種類のうちどちらかを選ぶと、選んだコーデがプリントされます。入手したコーデはそのあとのライブですぐに使用できるため、初めて『アイプリバース』をプレイするユーザーでも、入手したばかりの自分のコーデアイテムで遊ぶことが可能になり、より一層ライブを楽しめるシステムとなりました。さらに、ライブ後には新たに「フルコーデガチャ」も登場し、画面に表示されるガチャマシンの中にある「フルコーデガチャ」を選択してから300円を投入すると、全部位がすべて揃った「フルコーデ」がプリントされた「フルコーデプリフォト」を入手できるようになります。「フルコーデガチャ」はすべて★4のコーデでラインアップされているため、1回で高いレアリティの「フルコーデ」を楽しめるようになります。

大きく変化した『アイプリバース』にご期待ください。

※掲載している写真・画像は開発中のため、実際の商品・画面とは多少異なる場合があります。

★ゲーム『アイプリバース』

■タイトル：『アイプリバース おねがい１だん』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：キャラクター育成カードゲーム

■プレイ料金：100円（税込）でゲームスタート・

追加100円（税込）ごとにカード１枚配出

■稼動時期：2026年4月2日（木）より稼動開始

■コピーライト：

(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

(C) Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＳプロジェクト

■ゲーム公式HP（アイプリバース）： https://aipri.jp/verse/

■SNS：ゲーム公式X(おねがいアイプリ・アイプリバース)@T_ARTS_PRETTY

★『アイプリバース おねがい１だん』と同時展開しているもう一つのアミューズメントゲーム

★ゲーム『おねがいアイプリ』

■タイトル：『おねがいアイプリ』

■プラットフォーム：アミューズメントゲーム機

■ジャンル：新感覚ライブ体験ゲーム

■プレイ料金：１プレイ100円（税込）～（カード１枚～配出）

■稼動時期：2026年4月2日（木）より稼動開始

■コピーライト：(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

■ゲーム公式HP（おねがいアイプリ）： https://aipri.jp/

■SNS：ゲーム公式X(おねがいアイプリ・アイプリバース)@T_ARTS_PRETTY

★アニメ『おねがいアイプリ』番組概要

■タイトル：『おねがいアイプリ』

■放送：2026年4月5日（日）朝9時30分 テレ東系列６局ネットにて放送スタート

■原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア

■監督：藤咲淳一・松永昌弘

■チーフディレクター：Nam Sung Min、Jeon Byung Cheol、Oh Sun Kyung、Choi Kyung Won、

Kim Seong Hyeon、Chun Doo Hwan、Kwak Soo Hyun、So Ho Sung

■シリーズ構成：市川十億衛門

■キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

■キャラクターデザイン：仁井学

■CGディレクター：柳川智

■音楽：森いづみ（bransic)

■音響監督：小沼則義

■アニメーション制作：OLM・DONGWOO A & E

■キャスト：好実いのり：小川華果／夢宮あおい：叶矢りか ほか

■コピーライト： (C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT

■番組HP：https://aipri.jp/anime/

■SNS：アニメ公式X @aipri_animepr

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