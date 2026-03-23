ご好評につき、今年も東京・大阪・愛知で開催決定！「BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～」を2026年4月9日(木)より東京、大阪、愛知にて、期間限定オープンいたします。

このたび、昨年大好評を博した「BOYNEXTDOOR」のテーマカフェ開催が決定いたしました。

春の始まりとともに訪れる「恋の予感」をテーマに、甘くさわやかな恋やフレッシュな恋を表現しており、メンバーがチョイスしたフード・デザートメニューの他、スペシャルメニューとして、可愛いらしいピンク色のマスカルポーネホイップクリームのティラミスパフェなどをご用意してONEDOORのみなさんをお待ちしております。

「BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～」で、春を感じるメニューを味わいながら、楽しい時間をお過ごしください。

<開催概要>

◇場所/開催期間

￭BOX cafe&space キュープラザ原宿店

2026年4月9日(木)～6月7日(日)

東京都渋谷区神宮前6丁目28番6号 キュープラザ原宿3F

￭ 天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店

2026年4月9日(木)～5月24日(日)

大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F

￭BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店

2026年4月9日(木)～5月10日(日)

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート1階

◇予約方法

・事前予約金:880円(税込)

※ご予約は先着順になります

※チケット1枚につきシステム手数料110円がかかります

・予約開始日時

2026年3月26日(木) 18:00～

￭「BOYNEXTDOOR CAFE ～Sweet Lemonade～」公式サイト：

https://boynextdoor-cafe-2026.th-cafe.jp

特典

※画像はイメージです。

■事前予約者限定CAFE利用特典：下記日程を対象に事前予約後、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルクリアカード（ランダム6種）」を1枚プレゼント。

予約特典

■FOOD・DESSERT注文特典：CAFEでFOODまたはDESSERTメニューをご注文された方にご注文メンバーの「メッセージカード(全6種)」を1品につき1枚プレゼント。

FOOD・DESSERT注文特典

■SPECIAL MENU注文特典：CAFEでSPECIAL MENUをご注文された方に「オリジナルステッカー(ランダム6種)」を1枚プレゼント。

SPECIAL MENU注文特典

■DRINK注文特典：CAFEでDRINKメニューをご注文された方に1品につき1枚、お好きなメンバーの「オリジナルコースター（全6種）」をプレゼント。

DRINK注文特典

■物販購入特典：1回の物販会計で税込3,300円以上ご購入いただいた方に「オリジナルクリアカード(ランダム6種)」を1枚プレゼント。※1会計1枚まで

物販購入特典

メニュー

※画像はイメージです。

【FOOD＆DESSERT】

レモンパンケーキ

●レモンパンケーキ 税込1,990円

【SUNGHO's PICK！】チーズクリームやバナナの甘みに、爽やかなレモンを添えたパンケーキ。

ベリーパンケーキ

●ベリーパンケーキ 税込1,990円

【JAEHYUN's PICK！】甘酸っぱいいちごソースとホイップクリームを合わせた、見た目も華やかなパンケーキ。

レモンクリームパスタ

●レモンクリームパスタ 税込1,990円

【LEEHAN's PICK！】クリーミーなカルボナーラにレモンの酸味をプラスした、爽やかなパスタ。

明太子クリームパスタ

●明太子クリームパスタ 税込1,990円

【WOONHAK's PICK！】明太クリームソースとシュリンプを合わせた、ほどよい塩気のパスタ。

レモンチキンオープンサンド

●レモンチキンオープンサンド 税込1,990円

【TAESAN's PICK！】チキンをレモンでさっぱりと仕上げたオープンサンド。温かいスープと一緒にお楽しみください。

生ハムオープンサンド

●生ハムオープンサンド 税込1,990円

【RIWOO's PICK！】生ハムとクリームチーズを合わせたオープンサンド。温かいスープと一緒にお楽しみください。

【SPECIAL DESSERT】

ティラミスパフェ

●ティラミスパフェ 税込1,890円

ピンク色のマスカルポーネクリームに、雲をイメージしたわたあめをのせたティラミスパフェ。

※お好きなトッピングをお選びいただけます。

（ストロベリー、ブルーベリー、ピーチ、キウイ、パイン、マンゴー）

【DRINK】

ピンクレモネード

●ピンクレモネード 税込990円

爽やかなレモンとすっきりとした甘さのピンクレモネード。

パッションフルーツソーダ

●パッションフルーツソーダ 税込990円

パッションフルーツとグレープフルーツの、甘みを抑えてさっぱりした後味のソーダ。

ホットティーラテ

●ホットティーラテ 税込990円

ロゴをあしらった、ピンク色のミルクのホットティーラテ。

＜SIDE DRINK＞

・COFFEE(ICE/HOT)

・TEA(ICE/HOT)

・COLA

・GINGER ALE

・ORANGE

税込各790円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

※ドリンク注文特典配布対象です。

オリジナルアイテム

※画像はイメージです。

ハート缶バッジA（ランダム6種）

●ハート缶バッジA（ランダム6種） 税込715円

ハート缶バッジB（ランダム6種）

●ハート缶バッジB（ランダム6種） 税込715円

アクリルキーチェーン（全6種）

●アクリルキーチェーン（全6種） 税込935円

アクリルスタンドキーホルダー（全6種）

●アクリルスタンドキーホルダー（全6種） 税込1,650円

ポストカード2枚セット（全6種）

●ポストカード2枚セット（全6種） 税込935円

ハートスライドミラー

●ハートスライドミラー 税込1,540円

巾着

●巾着 税込1,650円

バンダナ

●バンダナ 税込1,540円

蓋付きマグカップ

●蓋付きマグカップ 税込3,900円

■BOYNEXTDOORプロフィール

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループBOYNEXTDOORは、2023年5月に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。2024年7月にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし日本レコード協会プラチナディスク認定（7月度）を獲得するなど大きな話題を呼び、同年12月からは韓国仁川公演を皮切りに初のコンサートツアーを敢行し、世界13都市で盛況裡に開催された。

2025年1月には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画1位、Billboard Japan Hot Shot Songs1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位を獲得した。同年8月には世界最大規模の音楽フェスティバルである「Lollapalooza Chicago」にも出演、JP 2nd Single 『BOYLIFE』をリリースし、オリコン週間および合算シングルランキング1位を獲得、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”で1位、さらにタイトル曲「Count To Love」が総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で見事首位に輝き、どちらも自己最高位を更新した。さらに10月に発売された5th EP『The Action』は、3rd EP『19.99』、4th EP『No Genre』に続き、3作品連続のミリオンセラーを達成した。11月には「2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS」で「2025 グランドパフォーマー賞」大賞受賞、「第67回 日本レコード大賞」で新人賞受賞、「2025 MAMA AWARDS」で「FAVORITE MALE GROUP」受賞、さらに12月には「2025年韓国YouTube Shorts 最高人気曲TOP10」でK-POPボーイグループの中で唯一ランクイン、「MMA2025（The 17th Melon Music Awards）」では4冠（TOP10, MILLIONS TOP10, BEST GROUP MALE, JAPAN FAVORITE ARTIST by U-NEXT）を達成、「第40回ゴールデンディスクアワード」で「BEST DIGITAL SONG」と「NAVER AI CHOICE」を受賞した。

2026年4月からは 日本初・冠トークバラエティ番組 「BOYNEXTDOOR トモダチベース」の放送が決定するなど、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

【コピーライト表記】

(C) KOZ ENTERTAINMENT & HYBE. All Rights Reseved.