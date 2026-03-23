【VRChat】バーチャルアーティスト「月白 累」単独ライブ『latent』熱狂に終わったライブを『事後解析用補完ログ』として４月５日再上映

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）はバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」所属、「月白 累」がVRChat内特設ワールドにて開催した単独ライブ「latent」を再上映することを発表いたしました。

YouTubeを中心に活動するバーチャルアーティスト「月白 累（げっぱく るい）」は、2026年4月5日（日）にソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」内の特設ワールドにて開催された単独ライブイベント「latent」をこの度再上映いたします。

本公演は3月15日にVRChat会場にて行われたリアルタイムライブ「latent」の事後解析用補完ログ(アーカイブ版)としての再上映となる。

当日は開場と同時にインスタンスは会場と同時に入場制限に到達、待機数は100を超えていた。

再上映はユーザー側で自由にインスタンスの作成が可能で、マルチインスタンスに対応しているため入場制限無く、会場への接続が可能。

本検査環境の設計およびVR接続環境の構築・実装は、クリエイティブスタジオ 「MIGIRI」が担当。

専用に構築された幻想的なワールドと、月白 累の歌声が織りなした没入感のあるパフォーマンスをお届けします。

////////箱庭よりメッセージ////////

2026年3月15日に実施された観測実験において、接続要求の過密により一部の観測員に対するアクセス承認が正常に処理されなかった事態を受け、箱庭研究チームは、当日の生体信号をベースとした『事後解析用補完ログ』を展開します。

本内容は、15日の事象を管理施設内で再構成し、改めて記録したものであり、当時のレンダリングエラー等の不安定な状態を損なうことなく、管理職員との通信記録を含むより精緻な「観測データ」として構成されています。

また、前回の接続飽和を回避するため、観測領域の個別同期を承認しており、各観測員はそれぞれの同期環境において、至近距離での個別観測が可能となります。

それぞれの環境から、被験体 [ code:1057 ] を観測し、その視認信号を送信してください。

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■イベント開催概要

・アーティスト

月白 累

・公演名

latent

・開催日時

2026年4月5日(日)

START 22:00

・会場

VRChat内 特設ワールド『Project [ latent ] // archive_』

https://vrchat.com/home/world/wrld_ff3daa0e-0620-44a1-b15c-ce0f9b9bb7d4/info

・入場料

無料

■参加方法について

本ライブは、VRChatを使用したインスタンスでの開催となります。

※VRChatはVR機器をお持ちでなくても、Windows PC（デスクトップモード）があればご参加いただけます。

※ライブはPCVR専用ワールドとなります。Quest(Android)、iOSは非対応となります。

【当日の入場手順】

１.VRChatにログインする

まず、VRChatにログインします。

２.ワールドリンクからインスタンスを作成し、Inviteを送る

PCもしくはスマートフォンのブラウザからワールドリンクを開き、画面右側にある[Launch]をクリックします。

インスタンスの種類とリージョン(日本在住であれば日本)を選択し、

[Also Invite Me]にチェックを入れて、

[Create and Invite Me]をクリックして自分に Invite を送ります。

◯インスタンスの種類

・Friends+：ホストのフレンドと、招待されたインスタンス内ユーザーのフレンドが参加可能

・Friends：ホストのフレンドが参加可能

・Invite+：ホストが招待した&招待をリクエストしたユーザーが参加可能

３.Inviteを受け取りインスタンスに移動する

VRChatのクイックメニューに招待状が届きます。

クリックしてチェックマークを押すと移動が始まります。

４.開始を待つ

開始時刻までお待ちください。

■ライブ参加にあたっての注意事項

◆必須事項

・予めシールドレベルを"なし"に設定

すべての演出を表示するために、必ず設定をお願いします。

予め別のワールドで"シールドレベルを変更"から"なし"を選択してからご参加ください。

もし当日ライブのインスタンスにご来場されてから変更した場合は、

ワールドに入り直していただく必要があります。

※[現在のワールド]から[ワールドに入り直す]は待機列への並び直しにはなりません

◆禁止事項

・映像撮影および録音の禁止

写真撮影は可能ですが、映像および録音は禁止となります。

◆没入感のあるライブを楽しんでいただくために

オーディオ＞音量

・UI/メニュー音量は0を推奨

・ワールド音量は90以上を推奨

・アイテム・エフェクト音量は0を推奨

設定＞UIの要素

・ネームプレートの表示形式は非表示を推奨

月白 累■「月白 累」プロフィール

不思議な“ギフト”を持つ子供たちだけが集められた孤児院「箱庭」。

息も凍るような厳しい寒さの夜、“デジタルツールを通さなければ他者から認識されない”「失われた子供たち(Lost children)」と呼ばれる奇妙な病を患う少女が保護された。

深い孤独を抱えながら、他者との関わりの中でどう生きていくのか。

病克服の鍵は、彼女の歌声の中にある。

・X : https://x.com/Geppaku_Lui

・YouTube : https://www.youtube.com/@Geppaku_Lui

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Tv-tL7t04qk ]

MIGIRI ロゴ「MIGIRI」プロフィール

MIGIRIは、VRChatをはじめとするVR SNSやオンライン配信イベントを対象に、企画・プロデュースからコンテンツ制作、運営までを一貫して手掛けるXRクリエイティブスタジオ。過去に『META=KNOT 2024 in AKASAKA Blitz』『VEE presents Seek the Brilliance』『22/7 Star Travelers』などを手掛け、現在開催中の『Sanrio Virtual Festival 2026』では儒烏風亭らでん氏のバーチャルライブの制作も担当している。

Xアカウント：https://x.com/MIGIRI_Info

コーポレートサイト：https://migiri.studio/

「VEE」プロジェクト概要

VEE：ロゴ

Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。

本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。



・公式サイト：https://vee-official.jp/

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official

・公式X：https://x.com/_vee_official_

【本件に関するお問い合わせ先】

info@vee-official.jp

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