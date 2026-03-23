【専門学校HAL × KAMITSUBAKI STUDIO】新テレビCM「好きから逃げない」篇 楽曲はバーチャルシンガー・花譜、キャラデザインはPALOW.が担当 本日よりWEBにて先行公開！

学校法人 日本教育財団

IT・デジタルコンテンツ業界の各分野で活躍するスペシャリストを育成する専門学校 HAL（東京・大阪・名古屋）は、4 月より全国で順次放映開始となる新テレビCM「好きから逃げない」篇を、本日3月23日（月）よりホームページで先行公開いたしました。

今回のCMは、THINKRが運営するKAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガー・花譜、独自の幾何学的世界観で支持されるキャラクターデザイナー・PALOW.を起用。楽曲制作にはTAKU INOUEを迎え、夢に挑む若者の 熱量を圧倒的なスケールで描き出しています。さらにCM制作の枠を超え、KAMITSUBAKI STUDIOと共に若者の夢 を叶える特別なコラボプロジェクトも始動いたします。詳細は決定次第、発表してまいります。

HAL は、企業・クリエイターと共に実制作に取組む「業界直結の教育」を強みに、ゲーム・CG・アニメ・映像・イラスト・音楽・デジタル表現など、横断して学べる環境を整えています。若きクリエイターたちの才能を「共創」によって拡張し、新時代のカルチャーを切り拓くクリエイティブレーベル、KAMITSUBAKI STUDIOのビジョンとHALの教育理念が一致したことから、両者のタッグがこの度実現しました。今回のCMコラボを起点に、次世代エンターテインメントの現場で求められる創造力と制作力を育む取組みを、さらに広げていきます。

■新CMのメッセージ 「好きから逃げない人の、勝ち。」

2026 年度TVCMのテーマは「発進」。

せっかく好きなことに出会えたのに。

みんなと違うから、将来が不安だからと、

いつの間にか好きなことから逃げ、夢の舞台から降りてしまいます。

でも、私たちは、好きという感情こそが、

未来を切り開くための最強のスペックになると

信じています。

自分の本心から決して逃げず、

「好き」を武器に、社会と立ち向かって欲しい。

そんな願いを込めた今年のメッセージは、

「好きから逃げない人の、勝ち。」

好きなこと、やりたいことがあるのなら、

遠慮なんていりません。

圧倒的な就職実績と、ひとり一人をプロへ導く教育環境で、

あなたを最後まで全力でサポートします。

このメッセージを体現すべく、

次世代の才能を共に育むパートナーとして、若者から絶大な支持を集めるKAMITSUBAKI STUDIOと、

独自の幾何学的世界観を描く気鋭のキャラクターデザイナー・PALOW.氏を起用しました。

CMに登場するのは、規格外の可能性を秘めた「プロトタイプ」の巨大少女。

彼女が整備を受け、社会へ華々しく飛び立つ姿を、HALでの成長と重ねて描いています。

CMソングは、バーチャルシンガーの花譜。

前例のないエンタメを開拓し続け「好きと向き合うこと」の体現者として、

夢に挑むすべての人の気持ちを、その唯一無二の歌声で力強く代弁します。

さらに、今年は、CM制作にとどまらず、KAMITSUBAKI STUDIOと共に

みんなの「好きなこと」を表現できる特別なコラボプロジェクトも始動。

これまで以上に、あなたの夢を叶える体制を整えています。

「好きから逃げない人の、勝ち。」 好きと向き合い続ければ、想像以上の未来が待っている。

HALはあなたを必ずプロへと育て上げ、その夢を現実のものにします。

■花譜

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビュー。唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、

2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。

2024年1月、代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる 4th ONE-MAN LIVE「怪歌」を開催、

武道館に続きバーチャルシンガー単独公演として最大規模を更新する初のアリーナ公演を成功させた。

2025年は海外でも精力的にライブ活動を展開。

未踏の世界へと突き進んでいくこの「ジュブナイルの続き」を目撃せよ。

公式サイト：https://kaf.kamitsubaki.jp/

■KAMITSUBAKI STUDIO

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）

■TAKU INOUE

サウンドプロデューサー / コンポーザー / DJ。

「アイドルマスター」シリーズや任天堂とCygamesによるアクションRPGアプリ「ドラガリアロスト」などゲームの楽曲をはじめ、ano、DAOKO、Eve、星街すいせいといったアーティストのサウンドプロデュースや楽曲提供を担当する。2021年にTOY'S FACTORY内のレーベル・VIAより「3時12分 / TAKU INOUE&星街すいせい」でメジャーデビュー。2022年に星街すいせいとのプロジェクト・Midnight Grand Orchestraを始動。7月に1stミニアルバム「Overture」を発売し8月にVIRTUAL LIVE「Overture」を開催。2023年12月13日には新曲「夜を待つよ」や「Midnight Mission」等を収録した2ndミニアルバム「Starpeggio」が発売。2024年2月20日には初となる有観客LIVE Midnight Grand Orchestra 1st LIVE「Midnight Mission」を豊洲PITにて開催。同年7月14日にはソロプロジェクトとしては約2年半ぶりとなる新曲「ハートビートボックス」をリリースし、12月4日には「ライツオフ (feat. なとり)をリリース。2025年6月に新作EP「FUTARI EP」を発売。

■PALOW.

福岡県出身のキャラクターデザイナー・イラストレーター。

複雑な幾何学的モチーフを用い、独自の世界観を作り上げる。ゲーム・書籍・音楽・広告など幅広い分野で活躍し、HAL 2016年度TVCM『嫌い、でも、好き』篇のキャラクターデザインを担当しており、今回の2026年度CMにて10年ぶりに再び同校のアートワークを手がける。近年では、バーチャルシンガー「花譜」「理芽」や「V.W.P」などのデザインワークを担当するほか、展示会「Re＼arise」のプロデュースなど多岐にわたる活動を展開している。

■CM概要

タイトル：HAL テレビＣＭ「好きから逃げない」篇

放映開始：2026年4月～

放映地域：全国にて順次

動画公開URL

HAL東京 https://www.HAL.ac.jp/tokyo

HAL大阪 https://www.HAL.ac.jp/osaka

HAL名古屋https://www.HAL.ac.jp/nagoya

制作スタッフ：

ECD：岡林和也

CD：間垣晋司

AD：田原誠二

CW：齋藤亮太・山崎佑太

CRD：西原美幸・池田沙耶・池田菜奈

BP：三竹浩司・永田唯人・渡辺達也・安田隆政・佐久間大樹・石川祐輝・児島楓子・野澤大輝・岩田苑子・對比地諒・木村建巳

CPr：松原史和

Pr：寺山慶

PM：飯田千尋

Character Design：PALOW.

Creator Management：渡辺想介 / 板橋利樹

Director：川サキケンジ(Eallin Japan)

Assistant Director：Q-taro(Eallin Japan) / 佐藤海(Eallin Japan)

VFX Production：Khaki

CG Supervisor：横原大和

CG Director：仁後雄理

CG Artist：ロドリゲス ガブリエル

Modeler：川内侃大

CG Animator：鈴木飛翔

Online Editor：竹谷響

Production Manager：岡本理央

CG Producer：加瀬和磨

Character Modeling & Motion Capture：Griot Groove.Inc

3D Artist：櫻庭空良 / 工藤教世 / 大谷一雅

MC Technical Director：初海健 / 宮本幸恵

Motion Designer：澤田香織 / 増田記代登

CG Producer：後藤佑太

Title Design：伊藤光騎

SE：井筒康仁

Mixer：田中宏明

Music：花譜

ポストプロダクション：株式会社サウンド・シティ

A&P：株式会社クオラス / 株式会社THINKR

■専門学校HAL

◆専門学校HAL 専門学校HALは、東京・大阪・名古屋のターミナル駅前、ニューヨーク・パリに校舎を構え、ゲーム、CG、ミュージック、カ ーデザイン、IT分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追究し、第一線のプロ による直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むケーススタディ、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率 100％を実現しています。3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信 の証明です。 オープンキャンパスは毎月実施。見学・相談は毎日実施しています。（日曜・祝日除く） 専門学校HAL：https://www.HAL.ac.jp