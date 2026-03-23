3周年記念オフラインイベント「ラビスタ生誕祭 -LOViT STUDIO 1st Fan Meeting-」のキービジュアル＆出演者を公開！トークイベントチケットは3月25日（水）18時より販売開始

株式会社HIKE

Vライバーエージェンシー『LOViT STUDIO』（運営：株式会社HIKE、以下「ラビスタ」）は、5月9日（土）に実施する設立3周年記念オフラインイベント「ラビスタ生誕祭 -LOViT STUDIO 1st Fan Meeting-」のキービジュアル、出演者を公開いたしました。トークイベントのチケットは3月25日（水）18時より販売開始いたします。

今後もグッズラインナップなどイベントの情報をラビスタ公式Xで発表予定です。ぜひアカウントをフォローしてチェックしてください！

ラビスタ公式X：https://x.com/LOViT_STUDIO

イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/742_1_5c74b9b3dca17db1d4183d8986f2754c.jpg?v=202603230651 ]

タイムテーブル

ステージプログラム

イベントでは2つの企画を実施予定です。

【トークイベント】

笑いありハプニングあり！？

トーク力が光るバラエティステージ！

その場限りの予測不能な展開をぜひ会場でお楽しみください！

トークイベントスケジュール（全3部／各30分）

1部 受付12：00／開始12：30

2部 受付14：30／開始15：00

3部 受付17：30／開始18：00

トークイベント出演者

1部

一ノ勢とき（https://x.com/ichinose_toki）

夜蝶戸ララ（https://x.com/YachodoL）

巳誑きよ子（https://x.com/mitarashikiyoko）

三ツ葉らいな（https://x.com/mitsubaraina）

竹花文明（https://x.com/takehana_bunmei）

2部

幽田ねお（https://x.com/yuda_neo_）

潤鬼シュカ（https://x.com/ururuki_shuka）

夜鼠ましろ（https://x.com/mashiroyonezumi）

十六夜てん（https://x.com/izayoiten77）

砂糖めるて（https://x.com/satomelte）

3部

越水蛍灯（https://x.com/koshimizukeito）

宇兎いち（https://x.com/takato_ichi）

柊梨音（https://x.com/Rine_hiiragi）

天翔贐（https://x.com/Amakake_zin）

猫神ミケ（https://x.com/NekogamiMike）

MC

夜兎あやり ※LOViT STUDIO卒業生

【ミニライブ】

IRIAM上で実施する歌枠リレーを会場で上映！

ペンライトもコメントも全力で！

魅力あふれる歌声が響くライブステージ！

それぞれの場所から想いを重ねて一つのステージを作り上げましょう！

ミニライブスケジュール＆出演者

13：20～13：35 一ノ勢とき

13：40～13：55 夜蝶戸ララ

14：00～14：15 潤鬼シュカ

15：55～16：10 幽田ねお

16：15～16：30 柊梨音

16：35～16：50 宇兎いち

16：55～17：10 越水蛍灯

※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません。

トークイベントチケット情報

トークイベントのチケットは2026年3月25日（水）18時より販売いたします。通常チケットはイベント前日まで販売しておりますが、ペンライト付きチケットは2026年4月12日（日）23時59分までとなっておりますのでご注意ください。

【チケット種類】

通常チケット（各部） 3,000円（税込）

ペンライト付きチケット（各部） 5,500円（税込）

【チケット販売期間】

通常チケット 2026年3月25日（水）18：00～5月8日（金）23：59

ペンライト付きチケット 2026年3月25日（水）18：00～4月12日（日）23：59

販売URL https://livepocket.jp/e/it6ps

【チケットについて】

・本チケットは「トークイベント」参加用のチケットです。

・13:00～14:30、および15:30～17:30の時間帯は自由入場（無料）となります。

・通常チケットはイベント前日まで販売いたします。

・本公演は全席自由席です。チケットの種類に関わらず、当日受付にお並びいただいた順でのご入場となります。

【ペンライトについて】

・ペンライトは当日受付にて引き換えいたします。

・チケット購入時に選択された出演者に関わらず、同一デザインのペンライトをお渡しします。

・会場物販でもご購入いただけます。【価格：3,000円（税込）】

・テスト用電池が内蔵されていますが、長時間の使用には単4電池3本のご準備を推奨いたします。

・ペンライトのデザインは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【物販について】

当日会場にて物販コーナーを設置予定です。グッズラインナップは後日発表いたします。

『LOViT STUDIO』について

【なりたい自分になって世界中と繋がろう】をコンセプトに設立された『LOViT

STUDIO（ラビットスタジオ）』通称「ラビスタ」は、デビュー前の準備からデビュー後の配信活動まで、ライバーの皆さんが世界中のリスナーから、「LOViT＝いいね！大好き！」と言われるように、日々の活動をサポートするVライバー事務所です。

ポイント１.

初配信に向けた準備からトップライバーの心得まで、さまざまなノウハウを展開。

トップライバーを生み出してきた実績をもとに、デビュー前から成長をサポートします。

ポイント２.

2023年3月より「IRIAM」オーガナイザーとして多くのライバー、イラストレーターと提

携しており、多様なキャラデザインが可能です。

ポイント３.

事務所内の独自イベントを定期的に開催しています。

特に成果を残している方に向けた制度やインセンティブもあり、目標が作りやすい環境です。

『LOViT STUDIO』ライバー大募集中

バーチャルライバー事務所『LOViT STUDIO（ラビットスタジオ）』では、ラビスタに

所属してバーチャルの世界で活躍したいライバーを募集中です。

なりたい自分になって世界中の人たちと繋がりたい。

たくさんの人からLOViT＝いいね！と言われたい！

何かになりたい、誰かと繋がりたい、好きなことで誰かに喜んでほしい。

そんなやる気と情熱があるかたの活動をサポートします。

応募はこちらから：https://lovitstudio.com/audition/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

LOViT STUDIO

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。