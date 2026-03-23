3周年記念オフラインイベント「ラビスタ生誕祭 -LOViT STUDIO 1st Fan Meeting-」のキービジュアル＆出演者を公開！トークイベントチケットは3月25日（水）18時より販売開始
Vライバーエージェンシー『LOViT STUDIO』（運営：株式会社HIKE、以下「ラビスタ」）は、5月9日（土）に実施する設立3周年記念オフラインイベント「ラビスタ生誕祭 -LOViT STUDIO 1st Fan Meeting-」のキービジュアル、出演者を公開いたしました。トークイベントのチケットは3月25日（水）18時より販売開始いたします。
今後もグッズラインナップなどイベントの情報をラビスタ公式Xで発表予定です。ぜひアカウントをフォローしてチェックしてください！
ラビスタ公式X：https://x.com/LOViT_STUDIO
イベント情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/742_1_5c74b9b3dca17db1d4183d8986f2754c.jpg?v=202603230651 ]
タイムテーブル
ステージプログラム
イベントでは2つの企画を実施予定です。
【トークイベント】
笑いありハプニングあり！？
トーク力が光るバラエティステージ！
その場限りの予測不能な展開をぜひ会場でお楽しみください！
トークイベントスケジュール（全3部／各30分）
1部 受付12：00／開始12：30
2部 受付14：30／開始15：00
3部 受付17：30／開始18：00
トークイベント出演者
1部
一ノ勢とき（https://x.com/ichinose_toki）
夜蝶戸ララ（https://x.com/YachodoL）
巳誑きよ子（https://x.com/mitarashikiyoko）
三ツ葉らいな（https://x.com/mitsubaraina）
竹花文明（https://x.com/takehana_bunmei）
2部
幽田ねお（https://x.com/yuda_neo_）
潤鬼シュカ（https://x.com/ururuki_shuka）
夜鼠ましろ（https://x.com/mashiroyonezumi）
十六夜てん（https://x.com/izayoiten77）
砂糖めるて（https://x.com/satomelte）
3部
越水蛍灯（https://x.com/koshimizukeito）
宇兎いち（https://x.com/takato_ichi）
柊梨音（https://x.com/Rine_hiiragi）
天翔贐（https://x.com/Amakake_zin）
猫神ミケ（https://x.com/NekogamiMike）
MC
夜兎あやり ※LOViT STUDIO卒業生
【ミニライブ】
IRIAM上で実施する歌枠リレーを会場で上映！
ペンライトもコメントも全力で！
魅力あふれる歌声が響くライブステージ！
それぞれの場所から想いを重ねて一つのステージを作り上げましょう！
ミニライブスケジュール＆出演者
13：20～13：35 一ノ勢とき
13：40～13：55 夜蝶戸ララ
14：00～14：15 潤鬼シュカ
15：55～16：10 幽田ねお
16：15～16：30 柊梨音
16：35～16：50 宇兎いち
16：55～17：10 越水蛍灯
※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません。
トークイベントチケット情報
トークイベントのチケットは2026年3月25日（水）18時より販売いたします。通常チケットはイベント前日まで販売しておりますが、ペンライト付きチケットは2026年4月12日（日）23時59分までとなっておりますのでご注意ください。
【チケット種類】
通常チケット（各部） 3,000円（税込）
ペンライト付きチケット（各部） 5,500円（税込）
【チケット販売期間】
通常チケット 2026年3月25日（水）18：00～5月8日（金）23：59
ペンライト付きチケット 2026年3月25日（水）18：00～4月12日（日）23：59
販売URL https://livepocket.jp/e/it6ps
【チケットについて】
・本チケットは「トークイベント」参加用のチケットです。
・13:00～14:30、および15:30～17:30の時間帯は自由入場（無料）となります。
・通常チケットはイベント前日まで販売いたします。
・本公演は全席自由席です。チケットの種類に関わらず、当日受付にお並びいただいた順でのご入場となります。
【ペンライトについて】
・ペンライトは当日受付にて引き換えいたします。
・チケット購入時に選択された出演者に関わらず、同一デザインのペンライトをお渡しします。
・会場物販でもご購入いただけます。【価格：3,000円（税込）】
・テスト用電池が内蔵されていますが、長時間の使用には単4電池3本のご準備を推奨いたします。
・ペンライトのデザインは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【物販について】
当日会場にて物販コーナーを設置予定です。グッズラインナップは後日発表いたします。
『LOViT STUDIO』について
【なりたい自分になって世界中と繋がろう】をコンセプトに設立された『LOViT
STUDIO（ラビットスタジオ）』通称「ラビスタ」は、デビュー前の準備からデビュー後の配信活動まで、ライバーの皆さんが世界中のリスナーから、「LOViT＝いいね！大好き！」と言われるように、日々の活動をサポートするVライバー事務所です。
ポイント１.
初配信に向けた準備からトップライバーの心得まで、さまざまなノウハウを展開。
トップライバーを生み出してきた実績をもとに、デビュー前から成長をサポートします。
ポイント２.
2023年3月より「IRIAM」オーガナイザーとして多くのライバー、イラストレーターと提
携しており、多様なキャラデザインが可能です。
ポイント３.
事務所内の独自イベントを定期的に開催しています。
特に成果を残している方に向けた制度やインセンティブもあり、目標が作りやすい環境です。
『LOViT STUDIO』ライバー大募集中
バーチャルライバー事務所『LOViT STUDIO（ラビットスタジオ）』では、ラビスタに
所属してバーチャルの世界で活躍したいライバーを募集中です。
なりたい自分になって世界中の人たちと繋がりたい。
たくさんの人からLOViT＝いいね！と言われたい！
何かになりたい、誰かと繋がりたい、好きなことで誰かに喜んでほしい。
そんなやる気と情熱があるかたの活動をサポートします。
応募はこちらから：https://lovitstudio.com/audition/
株式会社HIKEについて
会社名：株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
設立：2018年3月14日
代表者：代表取締役 三上 政高
事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR
公式サイト：https://hike.inc/
※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。
(C)HIKE Inc.
LOViT STUDIO
※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。