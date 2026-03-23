3周年記念オフラインイベント「ラビスタ生誕祭 -LOViT STUDIO 1st Fan Meeting-」のキービジュアル＆出演者を公開！トークイベントチケットは3月25日（水）18時より販売開始

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株式会社HIKE

Vライバーエージェンシー『LOViT STUDIO』（運営：株式会社HIKE、以下「ラビスタ」）は、5月9日（土）に実施する設立3周年記念オフラインイベント「ラビスタ生誕祭 -LOViT STUDIO 1st Fan Meeting-」のキービジュアル、出演者を公開いたしました。トークイベントのチケットは3月25日（水）18時より販売開始いたします。





今後もグッズラインナップなどイベントの情報をラビスタ公式Xで発表予定です。ぜひアカウントをフォローしてチェックしてください！



ラビスタ公式X：https://x.com/LOViT_STUDIO


イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/742_1_5c74b9b3dca17db1d4183d8986f2754c.jpg?v=202603230651 ]


タイムテーブル




ステージプログラム

イベントでは2つの企画を実施予定です。





【トークイベント】


笑いありハプニングあり！？


トーク力が光るバラエティステージ！


その場限りの予測不能な展開をぜひ会場でお楽しみください！



トークイベントスケジュール（全3部／各30分）


1部　受付12：00／開始12：30


2部　受付14：30／開始15：00


3部　受付17：30／開始18：00



トークイベント出演者




1部


一ノ勢とき（https://x.com/ichinose_toki）


夜蝶戸ララ（https://x.com/YachodoL）


巳誑きよ子（https://x.com/mitarashikiyoko）


三ツ葉らいな（https://x.com/mitsubaraina）


竹花文明（https://x.com/takehana_bunmei）



2部


幽田ねお（https://x.com/yuda_neo_）


潤鬼シュカ（https://x.com/ururuki_shuka）


夜鼠ましろ（https://x.com/mashiroyonezumi）


十六夜てん（https://x.com/izayoiten77）


砂糖めるて（https://x.com/satomelte）



3部


越水蛍灯（https://x.com/koshimizukeito）


宇兎いち（https://x.com/takato_ichi）


柊梨音（https://x.com/Rine_hiiragi）


天翔贐（https://x.com/Amakake_zin）


猫神ミケ（https://x.com/NekogamiMike）



MC


夜兎あやり　※LOViT STUDIO卒業生



【ミニライブ】


IRIAM上で実施する歌枠リレーを会場で上映！


ペンライトもコメントも全力で！


魅力あふれる歌声が響くライブステージ！


それぞれの場所から想いを重ねて一つのステージを作り上げましょう！



ミニライブスケジュール＆出演者


13：20～13：35　一ノ勢とき


13：40～13：55　夜蝶戸ララ


14：00～14：15　潤鬼シュカ


15：55～16：10　幽田ねお


16：15～16：30　柊梨音


16：35～16：50　宇兎いち


16：55～17：10　越水蛍灯



※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません。


トークイベントチケット情報

トークイベントのチケットは2026年3月25日（水）18時より販売いたします。通常チケットはイベント前日まで販売しておりますが、ペンライト付きチケットは2026年4月12日（日）23時59分までとなっておりますのでご注意ください。




【チケット種類】


通常チケット（各部）　3,000円（税込）


ペンライト付きチケット（各部）　5,500円（税込）



【チケット販売期間】


通常チケット　2026年3月25日（水）18：00～5月8日（金）23：59


ペンライト付きチケット　2026年3月25日（水）18：00～4月12日（日）23：59


販売URL　https://livepocket.jp/e/it6ps



【チケットについて】


・本チケットは「トークイベント」参加用のチケットです。


・13:00～14:30、および15:30～17:30の時間帯は自由入場（無料）となります。


・通常チケットはイベント前日まで販売いたします。


・本公演は全席自由席です。チケットの種類に関わらず、当日受付にお並びいただいた順でのご入場となります。



【ペンライトについて】


・ペンライトは当日受付にて引き換えいたします。


・チケット購入時に選択された出演者に関わらず、同一デザインのペンライトをお渡しします。


・会場物販でもご購入いただけます。【価格：3,000円（税込）】


・テスト用電池が内蔵されていますが、長時間の使用には単4電池3本のご準備を推奨いたします。


・ペンライトのデザインは、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【物販について】


当日会場にて物販コーナーを設置予定です。グッズラインナップは後日発表いたします。


『LOViT STUDIO』について




【なりたい自分になって世界中と繋がろう】をコンセプトに設立された『LOViT


STUDIO（ラビットスタジオ）』通称「ラビスタ」は、デビュー前の準備からデビュー後の配信活動まで、ライバーの皆さんが世界中のリスナーから、「LOViT＝いいね！大好き！」と言われるように、日々の活動をサポートするVライバー事務所です。



ポイント１.


初配信に向けた準備からトップライバーの心得まで、さまざまなノウハウを展開。


トップライバーを生み出してきた実績をもとに、デビュー前から成長をサポートします。



ポイント２.


2023年3月より「IRIAM」オーガナイザーとして多くのライバー、イラストレーターと提


携しており、多様なキャラデザインが可能です。



ポイント３.


事務所内の独自イベントを定期的に開催しています。


特に成果を残している方に向けた制度やインセンティブもあり、目標が作りやすい環境です。


『LOViT STUDIO』ライバー大募集中

バーチャルライバー事務所『LOViT STUDIO（ラビットスタジオ）』では、ラビスタに


所属してバーチャルの世界で活躍したいライバーを募集中です。


なりたい自分になって世界中の人たちと繋がりたい。


たくさんの人からLOViT＝いいね！と言われたい！


何かになりたい、誰かと繋がりたい、好きなことで誰かに喜んでほしい。


そんなやる気と情熱があるかたの活動をサポートします。



応募はこちらから：https://lovitstudio.com/audition/


株式会社HIKEについて




会社名：株式会社HIKE


所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階


設立：2018年3月14日


代表者：代表取締役 三上 政高


事業内容：アニメーション / ライブエンターテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR


公式サイト：https://hike.inc/　




※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。


(C)HIKE Inc.


LOViT STUDIO


※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。