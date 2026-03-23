《新商品》ついにｔｆｉｔからリキッドコンシーラー登場！

株式会社ときわ商会

株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）から、ｔｆｉｔアイドルカバーコンシーラーを2026年3月11日に新発売しました。

3色パレットコンシーラーで人気を博しました「ｔｆｉｔ」から、ついに待望のリキッドタイプコンシーラー「アイドルカバーコンシーラー」を発売いたしました。カバー力は変わらず、メイク初心者にも使用しやすいリキッドタイプのコンシーラーとなっております。

商品特長

◇ウォータープルーフ処方

パウダー配合で肌にピタッと密着します。さらに、ウォータープルーフ処方で長時間肌トラブルをカバーします。

硬めのテクスチャで肌にたたき込むように馴染ませると、ニキビやニキビ跡、シミなどを透けることなくカバーすることができます。

◇スキンケア成分配合（整肌成分）

グリチルリチン酸2K、ティーツリー葉エキス、ツボクサエキスなどのスキンケア成分（整肌成分）を配合しております。

◇悩みに合わせて選べるカラー展開

今回、カラーコレクター3色とスキンカラー4色の7色展開となっております。カラーコレクターは、クマやくすみが気になるとこにカラー補正*として使用します。スキンカラーよりも、より自然な仕上がりで肌トーンを上げます*。スキンカラーは、ニキビやニキビ跡、シミなどのカバーとして使用します。それぞれの肌悩みやなりたい印象、肌トーンによって、使用カラーを選ぶことができます。

*メイクアップ効果による

製品概要

商品名：ｔｆｉｔ アイドルカバーコンシーラー

カラー展開：B01スカイ / B02ペタル / B03アプリコット / C01ポースリン / W01バニラ / W02アーモンドバター / N1.5スウェード

容量：6.5g

価格：1,650円 (税抜1,500円)

2026年3月11日（水）よりPLAZA先行発売開始。

2026年4月1日（水）よりロフト・ショップイン・@cosmeにて発売開始。

その他ラインナップ

商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー ニュートラル

容量：15g（5g×3）

価格：1,650円（税抜1,500円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー クール

容量：15g（5g×3）

価格：1,650円（税抜1,500円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ ルミネールスキップトーンアップクリーム

容量：100g

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ デリケートシルクヴェールアートプライマー

容量：30mL

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ ハイドレートバニッシュアートプライマー

容量：30mL

価格：1,870円（税抜1,700円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 01ホワイト

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 02スキンベージュ

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 04ラベンダー

容量：7g

価格：1,760円（税抜1,600円）

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 01ホワイト

容量：5g

価格：1,760円 (税抜1,600円)

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 02スキンベージュ

容量：5g

価格：1,760円 (税抜1,600円)

バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売

公式オンラインストア

Qoo10

https://www.qoo10.jp/shop/tfit

Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/TFITOfficial/page/F8533306-8809-4F97-8F3D-90FF241AF236

finefine

https://www.finefine.net/

※新規会員登録で200円分のポイントを進呈中！

トウキョウコスメ

https://shop.tokyo-cosme.com/

会社概要

株式会社ときわ商会は1950年創業の老舗総合卸商社として、東京都墨田区立花に本社を置く企業です。代表的な商品でもあるひんやりシャツシャワー、ビューティヴェール、アミノマスターをはじめ、オリセ、ノンウィル等、日用品、化粧品、医薬部外品のメーカーとしても数々の商品を製造、販売しております。

株式会社ときわ商会

〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5

TEL：03-3613-5194

FAX：03-3613-5877

代表者：代表取締役社長 相澤隆史

事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発

URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/(https://www.tokiwashoukai.co.jp/)