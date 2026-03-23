【松田実桜 × ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズが登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年3月23日（月）より、【松田実桜 × ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアに登場！

レトロポップなさくらんぼと実桜ちゃんの描き下ろしイラストや、

食べることが大好きな彼女の特別な撮り下ろし写真を使用したアイテムが、多数ラインナップ！

ラーメンやオムライス、アイスなどを頬張る、等身大で飾らない実写カットは必見です！

豪華A4サイズのアクリルパネルに、「ごちそうさまー！」のあとに使えるリップポーチなど、

期間限定の完全受注生産となりますので、この機会にぜひお迎えください！

【商品詳細】

■アクリルパネル 全1種 各\10,000（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル、鉄

【サイズ】

A4

■アクリルフィギュア 全3種 各\2,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

オムライス：約9.4cm×3.9cm

チェリー：約9.8cm×3.9cm

アイス：約9.4cm×3.5cm

■アクリルキーホルダー 全3種 各\1,400（税込）

※画像はイメージです

【素材】

アクリル樹脂、鉄

【サイズ】

オムライス：約6.7cm×4.7cm

プリン：約6cm×4.4cm

ラーメン：約6.3cm×4.2cm

■ステッカー 全4種 各\800（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PET

【サイズ】

プリン：約3.9cm×6cm

ケチャップ：約3.9cm×6cm

オムライス：約6cm×3.9cm

イラスト：約5.5cm×5cm

■アクリルヘアクリップ 全2種 各\1,300（税込）

※画像はイメージです

【素材】

スチール、ABS、アクリル樹脂、PET

【サイズ】

ラーメン：約3.8cm×3.9cm

イラスト：約3.8cm×3.9cm

■クリアカード 全3種 各\800（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PET

【サイズ】

オムライス：約8.6cm×5.4cm

アイス：約8.6cm×5.4cm

ラーメン：約8.6cm×5.4cm

■リップポーチ 全2種 各\4,200（税込）

※画像はイメージです

【素材】

PUレザー、レーヨン、鉄、ガラス

【サイズ】

オムライス：約10cm×7.2cm×3cm

イラスト：約10cm×7.2cm×3cm

■ロングタオル 全2種 各\3,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

アイス：約20cm×110cm

イラスト：約20cm×110cm

■Tシャツ 全2種 各\6,000（税込）

※画像はイメージです

【素材】

綿

【サイズ】

◇ケーキ

M：約身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm

L：約身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm

XL：約身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm

◇イラスト

M：約身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm

L：約身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm

XL：約身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm

■グラスマグ 全2種 各\3,500（税込）

※画像はイメージです

【素材】

ガラス

【サイズ】

オムライス：約9.5cm×8cm

イラスト：約9.5cm×8cm

【受注期間】

2026年3月23日（月）18：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22289/

【関連リンク】

▼『松田実桜』公式Ｘ

https://x.com/mio_matsuda_

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）