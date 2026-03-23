株式会社REJECT、スポンサー営業・事業開発に関心のある方を対象とした採用ミートアップイベントを4月10日（金）に開催

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）は、スポンサー営業および事業開発に関心のある方を対象とした採用ミートアップイベントを、2026年4月10日（金）に開催することをお知らせいたします。

当日は、現場で活躍する社員によるパネルディスカッションや座談会を通じて、REJECTの事業や業務のリアル、日々の意思決定や取り組み方についてお伝えします。

本イベントは事前申込制（抽選）となります。

「eスポーツ業界への転職に興味がある」「eスポーツチームの営業部の裏側を知りたい」など、

REJECTの業務にご興味のある方は、ぜひ下記のフォームよりお申し込みをお願いいたします。

▼ 応募フォーム

https://forms.gle/EfsT6ehsdwybVv6h9

【イベント概要】

■ 実施日程：2026年4月10日（金）19:00～21:00（18:30開場）

■ 実施場所：REJECT HUB（東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 8階）

■ 定員：30名（応募多数の場合は抽選）

■ 申込期間：2026年3月23日（月）～3月31日（火）23:59

※当選者の方には、4月1日（水）までにメールにてご連絡いたします。

■ プログラム：

・REJECTの企業紹介・事業説明

・スポンサー営業メンバーによるパネルディスカッション

・Q&Aセッション

・座談会（軽食・ドリンク付き）

■ 参加費：無料（軽食・ドリンク付き）

※会場までの交通費は参加者の自己負担となります。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip