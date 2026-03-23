《夏季限定商品》ｔｆｉｔバスりプライマーからひんやりクールタイプ登場！
株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）から、ｔｆｉｔアアイシーブラーアートプライマーを2026年3月1日に新発売しました。
韓国発べースメイクブランド「ｔｆｉｔ」から、SNSで人気沸騰のプライマーより、お肌にのせるとひんやり冷たくクール感のある「アイシーブラーアートプライマー」が2026年3月1日にで発売いたしました。
商品特長
◇お肌にのせるたびひんやり冷たい
クーリング成分*配合で、お肌にのせるたびひんやり冷たく感じます。まさに、暑い夏におすすめ！
*(C18-21)アルカン、へプタン酸ステアリル
◇ウォータープルーフ処方
汗や皮脂に強くメイク崩れを防ぎ、きれいな仕上がりを長時間キープ。
◇3層ゲルフィッティングシステム
毛穴や凹凸を隙間なく埋める1層、お肌にうるおいを与える1層、メイクアップとお肌を密着させる1層、計3層のゲルが毛穴レス*へ導きます。
*メイクアップ効果による
◇スキンケア成分74％配合（水を含む）
スキンケア成分74％配合のため、プライマーにありがちな乾燥してポロポロとカスが出てくるといったようなことがなく、しっかりとお肌を保湿しながら毛穴や凹凸をカバーします。
製品概要
商品名：ｔｆｉｔ アイシーブラーアートプライマー
容量：30mL
価格：1,870円 (税抜1,700円)
2026年3月1日（日）よりロフト・PLAZA先行発売開始。
2026年3月17日（火）よりハンズ・ショップイン先行発売開始。
2026年4月1日（水）より他バラエティショップ、一部ドラッグストアにて発売開始。
その他ラインナップ
商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー ニュートラル
容量：15g（5g×3）
価格：1,650円（税抜1,500円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー クール
容量：15g（5g×3）
価格：1,650円（税抜1,500円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ ルミネールスキップトーンアップクリーム
容量：100g
価格：1,870円（税抜1,700円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ デリケートシルクヴェールアートプライマー
容量：30mL
価格：1,870円（税抜1,700円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ ハイドレートバニッシュアートプライマー
容量：30mL
価格：1,870円（税抜1,700円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 01ホワイト
容量：7g
価格：1,760円（税抜1,600円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 02スキンベージュ
容量：7g
価格：1,760円（税抜1,600円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 04ラベンダー
容量：7g
価格：1,760円（税抜1,600円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 01ホワイト
容量：5g
価格：1,760円 (税抜1,600円)
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー 02スキンベージュ
容量：5g
価格：1,760円 (税抜1,600円)
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
公式オンラインストア
Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/tfit
Amazon
https://www.amazon.co.jp/stores/TFITOfficial/page/F8533306-8809-4F97-8F3D-90FF241AF236
finefine
https://www.finefine.net/
※新規会員登録で200円分のポイントを進呈中！
トウキョウコスメ
https://shop.tokyo-cosme.com/
会社概要
株式会社ときわ商会は1950年創業の老舗総合卸商社として、東京都墨田区立花に本社を置く企業です。代表的な商品でもあるひんやりシャツシャワー、ビューティヴェール、アミノマスターをはじめ、オリセ、ノンウィル等、日用品、化粧品、医薬部外品のメーカーとしても数々の商品を製造、販売しております。
株式会社ときわ商会
〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5
TEL：03-3613-5194
FAX：03-3613-5877
代表者：代表取締役社長 相澤隆史
事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発
URL：http://www.tokiwashoukai.co.jp/(https://www.tokiwashoukai.co.jp/)