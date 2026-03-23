スクリーンデビュー75周年を記念し、4ヵ月連続特集放送！「ザ・レジェンド オードリー・ヘプバーン」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

(C) PictureLux/The Hollywood Archive/Alamy Stock Photo

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、永遠のファッションアイコンであり、スクリーンデビューから75周年を迎えたオードリー・ヘプバーンの名作を、4ヵ月連続特集放送いたします。

3月はオードリー・ヘプバーンのハリウッドデビュー作にしてロマンス映画の不朽の名作『ローマの休日』、脚本家とタイピストの恋を描く『パリで一緒に』、オードリーの素顔に迫るドキュメンタリー『オードリー・ヘプバーン』の3作品をお届け。4月はニューヨークを舞台に「ティファニー」に憧れる女性の恋を描く『ティファニーで朝食を』、ケイリー・グラントと共演したロマンティックサスペンス『シャレード』、フレッド・アステア共演のミュージカルの名作『パリの恋人』の３作品を放送いたします。代表作から素顔に迫るドキュメンタリーまで、時代を超えて愛され続けるオードリーの魅力がたっぷり詰まった名作の数々をぜひお見逃しなく！ ※5月・６月も人気作を放送予定

ザ・レジェンド オードリー・ヘプバーン 4ヵ月連続特集放送！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qNAlpeTMR9A ]

オードリー・ヘプバーン主演の永遠の名作。

若く美しいプリンセスと新聞記者が、ローマの街で“つかの間の恋”に落ちる。

(C) 2026 Paramount Pictures.『ローマの休日［4Kレストア版］』 放送日時：【字幕版】3月28日（土）午後2:10

オードリー・ヘプバーンのハリウッドデビュー作にして、ロマンス映画の不朽の名作。キュートでありながら気高い彼女の佇まい、スクーターの二人乗りにはしゃぎ、ジェラートに舌鼓を打つ無邪気な姿など、そのすべてが愛おしく感じられてしまう。サンタンジェロ城、テヴェレ川、パンテオン、コロッセオ、あの名場面でお馴染みの“真実の口”をはじめとするローマの名所をあますところなく捉えた映像にもウットリしてしまうはず。

オードリー・ヘプバーン主演の風変わりなラブロマンス。

パリを舞台に、劇中劇と現実を交錯させながら脚本家とタイピストの恋を描く。

『パリで一緒に』 放送日時：【字幕版】3月28日（土）ひる12:00／4月9日（木）ひる12:45／4月21日（火）よる8:00

『麗しのサブリナ』で共演したウィリアム・ホールデンとオードリー・ヘプバーンが再び共演したラブロマンス。臨時で雇ったタイピストに刺激を受けて脚本家が物語を紡いでゆくうちに、作品の中の2人と同調するかのように現実の2人の距離も変わってゆくという、一風変わった構成になっている。名作のパロディも随所に登場し、名女優マレーネ・ディートリッヒらが顔をのぞかせているのも見どころのひとつ。

(C)2026 Paramount Pictures.

ハリウッド黄金期の映画スター、オードリー・ヘプバーンのドキュメンタリー。

名声の裏に隠された1人の女性としての素顔に迫る。

(C) PictureLux/The Hollywood Archive/Alamy Stock Photo『オードリー・ヘプバーン』放送日時：【字幕版】3月28日（土）夕方4:15／4月22日（水）よる8:00

ハリウッド黄金期の映画スター、オードリー・ヘプバーンの知られざる素顔に迫るドキュメンタリー。初主演作『ローマの休日』でアカデミー主演女優賞を受賞。輝かしいキャリアの一方、私生活では本当の愛を得られない苦悩も抱えていた。貴重なアーカイブ映像やリチャード・ドレイファス、ピーター・ボグダノビッチ監督ら映画関係の仲間、近親者たちのインタビュー映像を通じて1人の女性の人生が鮮やかに浮かび上がる。

オードリー・ヘプバーン主演の名作ロマンティックコメディ。ニューヨークを舞台に高級宝石店“ティファニー”に憧れる女性と、売れない作家青年の恋を描く。

『ティファニーで朝食を［吹］機内上映版』放送日時：【吹替版】4月3日（金）よる8:00／4月25日（土）午後3:50

“銀幕の妖精”として現在も高い人気を誇るオードリー・ヘプバーンが主演した名作ロマンティックコメディ。高級宝飾店ティファニーの前で彼女がパンを頬張るシーンによって、ティファニーの名は一躍有名になった。オードリーのファッションはもちろん、都会的センス溢れる物語やセリフが魅力で、アカデミー音楽賞や歌曲賞に輝いた「ムーンリバー」もロマンティックなムードを盛り上げている。航空機内で上映された貴重な吹替版。

(C) 2026 Paramount Pictures.

オードリー・ヘプバーンとケイリー・グラント共演のロマンティックサスペンス。

亡き夫の隠した大金を巡る争奪戦に巻き込まれる女性を描く。

(C) 1963 Universal Pictures, Inc. & Stanley Donen Films, Inc. All Rights Reserved.『シャレード（１９６３）［吹］』放送日時：【吹替版】4月2日（木）よる8:15／4月25日（土）午後1:45

オードリー・ヘプバーンとケイリー・グラントが共演したロマンティックサスペンスの名作。ヒッチコック作品を彷彿とさせるミステリーが、『雨に唄えば』のスタンリー・ドーネン監督によってユーモアたっぷりに味付けされ、主演２人の魅力を十分に引き出した娯楽作に仕上がった。ジバンシィが手掛けたヘプバーンの華麗な衣裳の数々は見どころのひとつ。流麗なオープニングテーマを始め、ヘンリー・マンシーニによる音楽も忘れ難い。

オードリー・ヘプバーン、フレッド・アステア共演のミュージカルの名作。

パリを舞台に、新人モデルとカメラマンのロマンスの行方を描く。

『パリの恋人［吹］機内上映版』放送日時：【吹替版】4月1日（水）よる8:00／4月25日（土）午前8:00

“銀幕の妖精”オードリー・ヘプバーンの、眩しいほどの愛くるしさが存分に味わえる逸品。バレリーナだった少女時代の素養を活かして、ミュージカル映画の巨星フレッド・アステアを相手にダンスや歌声を披露している。オードリーの親友ジバンシーが衣装を担当するなど随所に盛り込まれた当時の最新ファッションもみどころ。航空機内で上映された貴重なノーカット吹替版。

(C)2026 Paramount Pictures.