【明石青年会議所】明石の地で春まつりを開催！地域の学生の挑戦が輝く夜

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

一般社団法人明石青年会議所（理事長：永井健太、 所在地：兵庫県明石市大明石町1丁目2-1）は春の訪れとともに地域の若者や市民が“挑戦する心”に灯りをともすことを目的とした春まつりを開催いたします。

神社を舞台とする若者育成と地域活性による、明石の春の新しいかたちをつくりたいと考えて企画されました。

世代を超えて挑戦を応援し合えるまちづくりを目指します。明石青年会議所も挑戦を行います。

当日は実業家・インフルエンサーとして活躍する春木開氏を講師に迎え、挑戦について語っていただきます。

春の灯りに包まれる御厨神社で、挑戦が輝く特別な一夜をお届けいたします。

●企画背景

『明石のまちに挑戦と応援を。』

明石には多くの魅力があるにも関わらず、駅周辺でのイベントに集中しています。今回は明石でも西側に位置する御厨神社という伝統ある場所で明石の新たなイベントになりうるような、また新たなスタート・出発のきっかけになるようなイベントを行いたいと思い企画いたしました。

地域コミュニティや明石青年会議所メンバー間で連携を深めるためにも、今回は二見商店街の皆様と共に屋台を準備し・メンバーの皆様にも役割を設け、みんなでまちを盛り上げたいと考えました。

明石青年会議所を知っていただくきっかけにも繋げたいと考え、挑戦をテーマに地域学生・明石青年会議所も挑戦を行います。

挑戦を応援できる場を・・・

明石の地から挑戦の第一歩を・・・

■実施スケジュール

2026 年 4 月 5日

■実施場所

御厨神社 明石市二見町東二見1323

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人明石青年会議所

咲き誇れ！ブロッサム委員会: 委員長 島田由愛

Mail: wadachi91@icloud.com

■⻘年会議所(近畿地区協議会）とは

私たち青年会議所は（略称「JC」） は、1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は⻘年の仕事である」という志を同じにする⻘年達によって築き上げられました。

以来、⻘年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。日本の⻘年会議所は活動の基本を「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら、地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。⻘年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、40歳をむかえ卒業した卒業生も含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。

公益社団法人日本⻘年会議所近畿地区協議会は近畿圏内2府4県を活動地域としており、各地青年会議所が円滑に運営できるよう連絡調整機関としての機能を持ちつつ、近畿圏内に様々な運動を展開している組織となります。

◆近畿地区協議会Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/kinkidc.jci/?hl=ja