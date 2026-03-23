タトゥーアーティストTAPPEIの個展が渋谷PARCOにて開催　今回はアートコレクティブSAMPOが会場演出に参加

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、2026年4月10日(金)から4月20日(月)の期間、渋谷PARCO地下1階のGALLERY Xにて、タトゥーアーティスト、グラフィックデザイナーとして活動するTAPPEIの個展を開催します。空間演出にアートコレクティブSAMPOが参加となり今まで以上に特別な展示空間を予定しています。

4月10日から4月20日の会期にて、GALLERY X BY PARCOにて、タトゥーアーティストTAPPEIの個展を開催いたします。絵画作品の展示だけでなく、今回は建築／音響装置／映像制作集団 SAMPO Inc.と共に、空間演出や作品制作を行っております。

代表的なモチーフ、天使のキャラクターの作品展示に留まらず、展示空間の奥を抜けた先に天使のキャラクターが潜む世界を実体化し、体感できる作品として表現しております。

また、展示に合わせて会場限定グッズや、限定コラボレーション商品の販売を予定しております。（※商品情報は後日公開）

【TAPPEI コメント】

今回の展示は今までとは一味違う内容になっています。

今までは自分の本当に作りたいものを表現するためには自分1人で全てを作って完結させるしか方法がないと思っていました。

そんなあるとき、とても偶然な流れからSAMPOというチームと知り合い、山梨にあるアトリエに遊びに行きました。

そこで作られている沢山の楽しい作品を見て、このチームと一緒に僕の表現したい作品を作ったら、とても楽しいものが作れると思い、今回の展示の空間や制作の協力をお願いしました。

僕の頭の中にある、表現したい世界が体験できる展示になっています。

皆様のお越しをお待ちしております。

TAPPEI Solo Exhibition ”TAPPEI WORLD“ Created with SAMPO開催概要

●会期／2026年4月10日(金)～2026年4月20日(月) 11日間

●会場／GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F / 東京都渋谷区宇田川町15－1）

●営業時間／ 11:00～21:00 ※入場は閉場時間の30分まで ※最終日は18:00閉場

●公式サイト／https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1897

●入場料／ 無料

●主催／ パルコ、TAPPEI

プロフィール

TAPPEI

アーティスト、タトゥーアーティスト, グラフィックデザイナー1993年生まれ、大阪府出身。幼少期より絵と刺青に興味をもち、絵を描き続ける。神戸芸術工科大学アート・クラフト学科を中退し、肌もキャンバスの一部と考えタトゥーアーティストとして活動を開始。2014年からは東京を拠点に、原宿のアパレルセレクトショップスタッフを経て、グラフィックデザイナーとしても活動。その後、中目黒にタトゥースタジオ兼オフィス「TAPPEI ROOM」を設立。2022年にはNIKEやUNDERCOVER、BEAMSなどとのコラボレーションも発表。2023年には初の海外でのタトゥーゲストワークや、カルチャー雑誌『EYESCREAM』での4コマ漫画連載もスタート。キャンバスや自分自身の体、人の肌、誌面、服など、全てを自身の表現の場と捉えて活動を続ける。

Instagram : https://www.instagram.com/tappeis/

＜過去の個展＞

2023年6月：“TAPPEI 1st Solo Exhibition” at 渋谷GALLERY X BYPARCO

2023年8月：“NONSENSE COMICS” at LOVUS gallery

2024年1月：“BRAIN”at SkiiMa Gallery 心斎橋PARCO

2024年9月:“From:space” at 月極

2025年5月:“Let’s do some Nonsense” at CDA 韓国

SAMPO Inc.

「SAMPO」はフィンランド神話に登場する神聖な遺物の名前です。この遺物は、人々が小麦を欲すれば小麦を、塩を欲すれば塩を、金を欲すれば金を生み出したと言われています。私たちSAMPO Inc.は、時代と社会が本質的に求めるものをこれからも生み出し続けます。

三井不動産主催の日本橋プロジェクト「KEIRO」の企画をはじめ、Audio-Technica主催「Analog Market」、NISSAN主催「DRIVE MYSELF PROJECT」のJapan Mobility Show、D’ORSAYとの空間演出、Tempalay『続・JOE』MV美術などを手がける。

可動式モジュールを軸に、音・香り・映像を横断した空間体験を創出し、企業やアーティストと共に新たな価値を提案している。

Instagram : https://www.instagram.com/we_are_sampo/