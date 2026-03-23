「ちいかわラーメン 豚」新作メニュー“油そば” 登場!!国内５店舗で4/10（金）より期間限定にて提供開始！

株式会社パルコ

株式会社パルコは、イラストレーター ナガノによる人気作品『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」を池袋、渋谷、名古屋、心斎橋、広島の各PARCOの他、香港にて好評開催しております。新作メニュー「ラーメン豚 油そば」を国内5店舗にて、4/10（金）より期間限定で提供開始いたします。



NEW!期間限定メニュー「ラーメン豚 油そば」初登場!!

■提供期間：2026年4月10日（金）～2026年6月30日（火）

カニカマをトッピングした油そばが新登場！

※こちらはカスタマイズオーダーの対象ではございません。

ちいかわラーメン豚 油そば \1,760税込

油そばご注文の方に、古本屋のノベルティステッカーをお渡しいたします。

また、提供に使用している食器「油そば皿（古本屋）」を提供開始日4月10日（金）に発売いたします

※冷やし中華皿（モモンガ）と同形状となります。



新発売! 油そば皿（古本屋）

また、提供に使用している食器「油そば皿（古本屋）」を提供開始日4月10日（金）に発売いたします。※冷やし中華皿（モモンガ）と同形状となります

店舗情報

油そば皿（古本屋）\2,200税込

■池袋PARCO店

営業時間11:00-22:00 ※最終ご入店21:00 TEL:03-6433-7860 Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenSP

■渋谷PARCO店

営業時間11:00-22:00 ※最終ご入店21:20 TEL:03-6416-4511 Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenSB

■名古屋PARCO店

営業時間11:00-21:00 ※最終ご入店20:30 TEL:052-746-9717 Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenNP

■心斎橋PARCO店

営業時間11:00-23:00 ※最終ご入店22:00 TEL:06-6484-6311 Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenSH

■広島PARCO店

営業時間11:00-20:30 ※最終ご入店20:00 TEL:082-569-8823 Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenHP

海外店舗

■香港

営業時間11:00-22:00 ※最終ご入店21:00

Shop 13, Level 12, Langham Place, Mong Kok, Kowloon 九龍旺角朗豪坊 L12 樓 13 號舖

詳細はHPをご確認ください(https://cafe.parco.jp/event/chiikawaramenbuta_hongkong?area=029907)

ちいかわラーメン豚HP :https://the-guest.com/

※池袋、渋谷、心斎橋、広島店は、livepocketによる事前予約を行っております。各店HPをご確認ください。

名古屋店は事前予約を受付しておりません。混みあった場合は店頭に設置しております発券機eparkにて整理券を配布いたします。

※各店ともに営業時間は館に準じますので、変更になる場合がございます。

メニュー：ラーメン

ラーメン豚はサイズをお選びください。

ミニはちいかわ、小はハチワレ、大はうさぎがご提供。それぞれのキャラクターを模ったはんぺんを盛り付け。お好みをコールでお伝えください。

またラーメンご注文特典としてノベルティステッカーをお渡しします。

ラーメン豚ミニ \1,540税込 麺130gラーメン豚小 \1,760税込 麺200gラーメン豚大 \1,980税込 麺300g

※大判POPはお持ち帰り不可です。

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※アレルギー表記はHPに後日掲載予定です。

●ラーメンご注文ノベルティステッカー

※ご注文サイズと同じ絵柄のステッカーをラーメン１杯につき１枚お渡しいたします。※絵柄によりサイズが異なります

ドリンクメニュー

ドリンク1点ご注文につきノベルティクリアカードをランダムに1枚お渡しいたします。

黒烏龍茶 \500税込みかんソーダ \770税込もも＆ラフランスジュース \715税込

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※アレルギー表記はHPに後日掲載予定です。

●ドリンクご注文ノベルティクリアカード

※ドリンク１杯ご注文につき１枚ランダムにてお渡しいたします。

※絵柄はお選びいただけません。

●ご来店ノベルティ ロゴ入り紙エプロン

※お一人様1枚お渡しいたします。

オリジナルグッズ

オリジナルグッズは、「ちいかわラーメン 豚」をご利用いただく方のみお買い物可能でございます。

公式オンラインストア（通販）「ちいかわマーケット」でも販売中です。

「ちいかわラーメン 豚」オリジナルグッズは、1種につきお一人様2点までとなります。

※ちいかわマーケットの在庫状況はサイトにお問い合わせお願いいたします。

【NEW】油そば皿（古本屋）\2,200税込店員さんなマスコット 全3種 各\1,870税込メラミンボウル \1,320税込

※画像はイメージとなりますので、実際の仕様と異なる場合がございます。

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※在庫状況により、一部取扱いがない商品がある場合もございます。

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