「ちいかわラーメン 豚」新作メニュー“油そば” 登場!!国内５店舗で4/10（金）より期間限定にて提供開始！

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株式会社パルコ



株式会社パルコは、イラストレーター ナガノによる人気作品『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」を池袋、渋谷、名古屋、心斎橋、広島の各PARCOの他、香港にて好評開催しております。新作メニュー「ラーメン豚 油そば」を国内5店舗にて、4/10（金）より期間限定で提供開始いたします。



NEW!期間限定メニュー「ラーメン豚 油そば」初登場!!


■提供期間：2026年4月10日（金）～2026年6月30日（火）


カニカマをトッピングした油そばが新登場！


※こちらはカスタマイズオーダーの対象ではございません。



ちいかわラーメン豚 油そば 　\1,760税込

油そばご注文の方に、古本屋のノベルティステッカーをお渡しいたします。


また、提供に使用している食器「油そば皿（古本屋）」を提供開始日4月10日（金）に発売いたします


※冷やし中華皿（モモンガ）と同形状となります。





新発売! 油そば皿（古本屋）


また、提供に使用している食器「油そば皿（古本屋）」を提供開始日4月10日（金）に発売いたします。※冷やし中華皿（モモンガ）と同形状となります



油そば皿（古本屋）\2,200税込

店舗情報

■池袋PARCO店


営業時間11:00-22:00 ※最終ご入店21:00　 TEL:03-6433-7860　 Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenSP



■渋谷PARCO店


営業時間11:00-22:00 ※最終ご入店21:20　 TEL:03-6416-4511　 Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenSB



■名古屋PARCO店


営業時間11:00-21:00 ※最終ご入店20:30　TEL:052-746-9717　Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenNP



■心斎橋PARCO店


営業時間11:00-23:00 ※最終ご入店22:00　TEL:06-6484-6311　Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenSH



■広島PARCO店


営業時間11:00-20:30 ※最終ご入店20:00　TEL:082-569-8823　Xアカウント：https://x.com/chiikawaramenHP



海外店舗


■香港


営業時間11:00-22:00 ※最終ご入店21:00


Shop 13, Level 12, Langham Place, Mong Kok, Kowloon 九龍旺角朗豪坊 L12 樓 13 號舖


詳細はHPをご確認ください(https://cafe.parco.jp/event/chiikawaramenbuta_hongkong?area=029907)



ちいかわラーメン豚HP :
https://the-guest.com/


※池袋、渋谷、心斎橋、広島店は、livepocketによる事前予約を行っております。各店HPをご確認ください。


名古屋店は事前予約を受付しておりません。混みあった場合は店頭に設置しております発券機eparkにて整理券を配布いたします。


※各店ともに営業時間は館に準じますので、変更になる場合がございます。



メニュー：ラーメン

ラーメン豚はサイズをお選びください。


ミニはちいかわ、小はハチワレ、大はうさぎがご提供。それぞれのキャラクターを模ったはんぺんを盛り付け。お好みをコールでお伝えください。


またラーメンご注文特典としてノベルティステッカーをお渡しします。




ラーメン豚ミニ \1,540税込 麺130g

ラーメン豚小 \1,760税込 麺200g

ラーメン豚大 \1,980税込 麺300g

※大判POPはお持ち帰り不可です。
※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。


※アレルギー表記はHPに後日掲載予定です。



●ラーメンご注文ノベルティステッカー

※ご注文サイズと同じ絵柄のステッカーをラーメン１杯につき１枚お渡しいたします。※絵柄によりサイズが異なります





ドリンクメニュー

ドリンク1点ご注文につきノベルティクリアカードをランダムに1枚お渡しいたします。



黒烏龍茶　\500税込

みかんソーダ　\770税込

もも＆ラフランスジュース　\715税込

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。


※アレルギー表記はHPに後日掲載予定です。




●ドリンクご注文ノベルティクリアカード

※ドリンク１杯ご注文につき１枚ランダムにてお渡しいたします。


※絵柄はお選びいただけません。







●ご来店ノベルティ ロゴ入り紙エプロン

※お一人様1枚お渡しいたします。





オリジナルグッズ

オリジナルグッズは、「ちいかわラーメン 豚」をご利用いただく方のみお買い物可能でございます。


公式オンラインストア（通販）「ちいかわマーケット」でも販売中です。
「ちいかわラーメン 豚」オリジナルグッズは、1種につきお一人様2点までとなります。


※ちいかわマーケットの在庫状況はサイトにお問い合わせお願いいたします。




【NEW】油そば皿（古本屋）\2,200税込

店員さんなマスコット　全3種 　各\1,870税込

メラミンボウル　\1,320税込

※画像はイメージとなりますので、実際の仕様と異なる場合がございます。


※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。　


※在庫状況により、一部取扱いがない商品がある場合もございます。


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