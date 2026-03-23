【ＢＳ日テレ】森香澄が、自らと向き合う上質な“おとな”の旅へ～森香澄のＢＳ日テレ冠番組！3 月 31 日（火）よる 11 時～
株式会社ＢＳ日本
上質でゆったりと心落ち着く“おとなの旅”
旅に出るのは、30歳という節目を迎えた森香澄。
新たな体験との出会いを通して、少しだけ自分をアップデートする、
“おとなの一歩”を踏み出すひとり旅へ。
旅の舞台は、日本屈指の温泉地・箱根♨
～座禅～
初めて挑戦する坐禅では、静寂の中で自分と向き合う時間…
しかし、その坐禅体験で森香澄の本性を見抜かれ、まさかの崩壊！？
～陶芸～
陶芸では思わぬ才能が開花。おとなになったからこそ作りたいものとは！？
さらに、旅先で出会った高校生カップルとの恋愛トークでは、高校時代の“恋愛事情”も暴露！
～釣り～
自然に囲まれた中、釣りにも挑戦。
悪戦苦闘しながらの挑戦に新たな一面も！？
～足湯・一流宿～
そして、足湯に浸かりながら、ゆったりと流れる箱根の時間を味わい、
一流宿で過ごすひとときの中で、これまで語られなかった本音もポロリ。
SNSとの向き合い方、世間が映す“森香澄”。
いま、彼女は何を思うのか…。
新たな体験と出会いの中で踏み出す、おとなの一歩”。
「森香澄 おとなの一歩旅」
ぜひ、ご期待ください。ぜひ、ご期待ください！
ロケに向けた森香澄さんの本人コメント
日常では常に刺激的なことを求めてしまうからこそ、日常を忘れて、心と体を休め、旅先での出会いやワクワクと向き合う時間も必要だと思います。穏やかに、休むことを愉しむ旅をお届けできればと思います。
【タイトル】 森香澄 おとなの一歩旅
【放送日時】 3月31日（火）よる11時00分～11時30分
【放送局】 ＢＳ日テレ
【出演者】 森香澄
【番組ＨＰ】 https://www.bs4.jp/mori-kasumi_otona/
【クレジット】(C)ＢＳ日テレ
放送後はTVerでも配信予定！