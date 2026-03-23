【ＢＳ日テレ】森香澄が、自らと向き合う上質な“おとな”の旅へ～森香澄のＢＳ日テレ冠番組！3 月 31 日（火）よる 11 時～

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株式会社ＢＳ日本


上質でゆったりと心落ち着く“おとなの旅”



旅に出るのは、30歳という節目を迎えた森香澄。


新たな体験との出会いを通して、少しだけ自分をアップデートする、


“おとなの一歩”を踏み出すひとり旅へ。


旅の舞台は、日本屈指の温泉地・箱根♨



～座禅～

初めて挑戦する坐禅では、静寂の中で自分と向き合う時間…


しかし、その坐禅体験で森香澄の本性を見抜かれ、まさかの崩壊！？




～陶芸～

陶芸では思わぬ才能が開花。おとなになったからこそ作りたいものとは！？


さらに、旅先で出会った高校生カップルとの恋愛トークでは、高校時代の“恋愛事情”も暴露！





～釣り～

自然に囲まれた中、釣りにも挑戦。


悪戦苦闘しながらの挑戦に新たな一面も！？





～足湯・一流宿～

そして、足湯に浸かりながら、ゆったりと流れる箱根の時間を味わい、


一流宿で過ごすひとときの中で、これまで語られなかった本音もポロリ。





SNSとの向き合い方、世間が映す“森香澄”。


いま、彼女は何を思うのか…。



新たな体験と出会いの中で踏み出す、おとなの一歩”。



「森香澄 おとなの一歩旅」


ぜひ、ご期待ください。ぜひ、ご期待ください！




ロケに向けた森香澄さんの本人コメント



日常では常に刺激的なことを求めてしまうからこそ、日常を忘れて、心と体を休め、旅先での出会いやワクワクと向き合う時間も必要だと思います。穏やかに、休むことを愉しむ旅をお届けできればと思います。






【タイトル】　森香澄　おとなの一歩旅


【放送日時】　3月31日（火）よる11時00分～11時30分


【放送局】　　ＢＳ日テレ


【出演者】　　森香澄


【番組ＨＰ】　https://www.bs4.jp/mori-kasumi_otona/


【クレジット】(C)ＢＳ日テレ



放送後はTVerでも配信予定！