AIMERS、新体制での来日公演「AIMERS Live in Tokyo ＜Forever Ever＞ : [ZERØ BACK]」開催決定！
韓国のボーイズグループAIMERS(エイマス)が、2026年4月に新体制では初となる来日公演を開催する。
AIMERSは、2022年11月にEP『STAGE 0. BETTING STARTS』で韓国デビューを果たした。
日本では、初のミニアルバム『Bubbling』がオリコンデイリーチャートで2位を記録したほか、Billboard JAPANの「Top Singles Sales」チャートにもランクインし、その存在感を示した。
また、日本デビューをかけたK-POPボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』に出演し、ファーストミッションでは全12チーム中1位を獲得するなど、大きな注目を集めた。
その後、『AIMERS 1st Special Tour in Japan -FULL COUNT-』、『AIMERS 1st FAN CONCERT “Winter Confetti” IN TOKYO』を開催し、いずれも成功裏に収めている。
そして今回、新体制では初となる来日公演『AIMERS Live in Tokyo
なお、チケットは3月27日（金）12時より販売開始となる。
AIMERS Live in Tokyo
▼会場
ENSQUARE LIVE HALL
(東京都新宿区百人町2丁目1-2 K-PLAZA2 3F)
▼公演スケジュール
4月25日(土) 14：00
<有料公演>
4月25日(土) 18：00
4月26日(日) 14：00／18：00
4月29日(水・祝) 14：00／18：00
5月1日(金) 18：00
5月2日(土) 14：00／18：00
5月3日(日) 14：00／18：00
5月5日(火・祝) 14：00／18：00
5月6日(水・祝) 18：00
5月8日(金) 18：00
5月9日(土) 14：00／18：00
5月10日(日) 14：00／18：00
▼チケット情報
<前売り>
一般チケット：5,500円(税込)
こどもチケット：2,500円(税込)
販売期間：3月27日(金) 12:00 ～ 各公演7日前の12:00まで
※販売終了日が土日祝日の場合、翌営業日が締切となります。
<当日券>
一般チケット：6,000円(税込)
こどもチケット：3,000円(税込)
販売場所：ENSQUARE LIVE HALLチケット窓口
販売時間：各公演30分前～
<初回無料>
有料公演に限り、初回観覧の方は無料でご入場いただけます。
※シーズン・会場を問わず、これまでAIMERSの公演を一度も観覧されたことがない方が対象です。
※指定用紙への必要事項のご記入と、身分証明書のご提示が必要です。
※開演後20分まではご入場いただけます。
▼お問い合わせ
チケットに関するお問合せ
ENSQUARE
お問い合わせ先: https://ensquare.jp/pages/contact
(平日10:00～18:00)
公演・サポートに関するお問い合わせ
AIMERS JAPAN OFFICIAL 事務局
お問い合わせ先: https://aimers-official.jp/pages/contact
(平日12:00～18:00)