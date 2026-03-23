AIMERS、新体制での来日公演「AIMERS Live in Tokyo ＜Forever Ever＞ : [ZERØ BACK]」開催決定！

Danmee 株式会社

韓国のボーイズグループAIMERS(エイマス)が、2026年4月に新体制では初となる来日公演を開催する。

AIMERSは、2022年11月にEP『STAGE 0. BETTING STARTS』で韓国デビューを果たした。

日本では、初のミニアルバム『Bubbling』がオリコンデイリーチャートで2位を記録したほか、Billboard JAPANの「Top Singles Sales」チャートにもランクインし、その存在感を示した。

また、日本デビューをかけたK-POPボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』に出演し、ファーストミッションでは全12チーム中1位を獲得するなど、大きな注目を集めた。

その後、『AIMERS 1st Special Tour in Japan -FULL COUNT-』、『AIMERS 1st FAN CONCERT “Winter Confetti” IN TOKYO』を開催し、いずれも成功裏に収めている。

そして今回、新体制では初となる来日公演『AIMERS Live in Tokyo : [ZERØ BACK]』の開催が決定した。メンバーの兵役に伴い、DORYUN、YOEL、SEUNGHWAN、WOOYOUNGの4人で公演を行う。

なお、チケットは3月27日（金）12時より販売開始となる。

: [ZERØ BACK]

AIMERS Live in Tokyo

▼会場

ENSQUARE LIVE HALL

(東京都新宿区百人町2丁目1-2 K-PLAZA2 3F)

▼公演スケジュール

4月25日(土) 14：00

<有料公演>

4月25日(土) 18：00

4月26日(日) 14：00／18：00

4月29日(水・祝) 14：00／18：00

5月1日(金) 18：00

5月2日(土) 14：00／18：00

5月3日(日) 14：00／18：00

5月5日(火・祝) 14：00／18：00

5月6日(水・祝) 18：00

5月8日(金) 18：00

5月9日(土) 14：00／18：00

5月10日(日) 14：00／18：00

▼チケット情報

<前売り>

一般チケット：5,500円(税込)

こどもチケット：2,500円(税込)

販売期間：3月27日(金) 12:00 ～ 各公演7日前の12:00まで

※販売終了日が土日祝日の場合、翌営業日が締切となります。

<当日券>

一般チケット：6,000円(税込)

こどもチケット：3,000円(税込)

販売場所：ENSQUARE LIVE HALLチケット窓口

販売時間：各公演30分前～

<初回無料>

有料公演に限り、初回観覧の方は無料でご入場いただけます。

※シーズン・会場を問わず、これまでAIMERSの公演を一度も観覧されたことがない方が対象です。

※指定用紙への必要事項のご記入と、身分証明書のご提示が必要です。

※開演後20分まではご入場いただけます。

▼お問い合わせ

チケットに関するお問合せ

ENSQUARE

お問い合わせ先: https://ensquare.jp/pages/contact

(平日10:00～18:00)

公演・サポートに関するお問い合わせ

AIMERS JAPAN OFFICIAL 事務局

お問い合わせ先: https://aimers-official.jp/pages/contact

(平日12:00～18:00)