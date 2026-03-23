【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』3月20日放送回は、n.SSignさんがスタジオゲストとして登場

株式会社 NEOWIZゲームオン

2026年3月23日（月）

株式会社 NEOWIZゲームオン

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年3月20日（金）の放送回には、Japan 3rd Single『FEELIN’ GOOD』を3月4日にリリースした「n.SSign」からKAZUTAさん、SUNGYUNさんがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、n.SSignによる「FEELIN' GOOD」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■「n.SSign」からKAZUTAさん、SUNGYUNさんがスタジオゲストで登場！

3月4日にJapan 3rd Single『FEELIN’ GOOD』をリリースした「n.SSign」から、KAZUTAさんとSUNGYUNさんが登場しました。

KAZUTAくんと番組MCの安達はなんと同級生！お互い存在は知っていたものの、「トイレで偶然出会った」という驚きのエピソードを明かしてくれました。一方、初登場のSUNGYUNくんは、教科書での猛勉強とファンとの交流で身につけた流暢な日本語を披露。釜山出身ならではのキュートな方言で「なまりプリンス」としての魅力も全開でした。

ジャパンツアーを終えたばかりの二人。初訪問の広島や、美味しいラーメンを堪能した福岡、そしてアンバサダーを務めた「さっぽろ雪まつり」の思い出を笑顔で振り返ります。雪まつりではMCも務め、KAZUTAくんは「メンバーの日本語が上達してボケる余裕もあって最高だった」と嬉しそうに語ってくれました。

今作『FEELIN' GOOD』は、「過去や未来より今を全力で楽しもう」というメッセージが込められた、春にぴったりのキャッチーなミディアムテンポのナンバーです。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

3月20日（金）の放送回でn.SSignの「FEELIN' GOOD」が初登場1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートで見事初登場1位に輝いたのは、n.SSignの「FEELIN' GOOD」です！ファンダムであるCOSMOからは「（メンバーの）二人がゲスト出演すると聞いて、投票を頑張った！」という熱い声も届いており、ファンの力強い応援が実を結んだ結果となりました。ゲストコーナーでは、まさにその二人が登場します。今回は事前収録だったため、直接「1位おめでとう！」と伝えることはできませんでしたが、この楽曲に関する貴重なエピソードをたっぷりと話してくれていました。

続いて、2位はCha Eun-woo (ASTRO)の「SATURDAY PREACHER」。先週の4位から2ランクアップを果たし、さらなる勢いを見せています。

そして3位にランクインしたのは、YEONJUN (TXT)の「Talk to You」です。こちらは先週の7位から大きく順位を上げ、見事トップ3へと返り咲きました。YEONJUNは先日パリ・ファッションウィーク（パリコレ）に出演し、なんとK-POP男性アーティストとして初めて「MIU MIU」のコレクションモデルを務めるという快挙を成し遂げたばかり。世界中から注がれる熱い視線が、楽曲のランキング推移を力強く後押ししています。

3月16日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1819_1_04067fa3637531fde66aaccd9c89de75.jpg?v=202603230651 ]

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

■アプリダウンロード

＜App Store＞

https://apps.apple.com/jp/app/idolchamp/id1185735018

＜Google Play＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nwz.ichampclient&hl=ja&gl=US)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All rights reserved. (C)MBC PLUS All rights reserved.

(C)NEOWIZ GameOn Corp All rights reserved.