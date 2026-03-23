3月28日　東大阪　市民公開講座 新しい難聴治療- 補聴器でも会話のききとりにくい方へ-難　（参加無料）

イベントの詳細

参加方法

株式会社 日本コクレア補聴器でも聴こえにくいときはありませんか？[表: https://prtimes.jp/data/corp/79047/table/104_1_840d767fd73f25a255caa88e744be4c6.jpg?v=202603230651 ]東大阪商工会議所へのアクセス- 以下QRコードまたはリンクより お申し込み下さい。お申し込みの受付は先着順とさせていただきます。

[担当者イメージ]

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本市民講座についてのお問い合わせ先：

株式会社 日本コクレア イベント事務局 apac-japan-info@cochlear.com

主催：

一般社団法人メディカルケアコネクト

協賛：株式会社 日本コクレア

協力：国立病院機構大阪医療センター

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

（特非）大阪府中途失聴・難聴者協会

※本セミナーは、難聴に関する理解促進を目的としており、特定の製品を宣伝したり、特定の製品に関する具体的な情報を提供したりすることを目的とするものではありません