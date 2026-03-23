3月29日　徳島市　市民公開講座 　耳鼻咽喉科月間「きこえの講演会・相談会 -補聴器/人工内耳-」～会話がききとりにくい方へ～

イベントの詳細

参加方法

株式会社 日本コクレア補聴器でも聴こえにくいときはありませんか？[表: https://prtimes.jp/data/corp/79047/table/107_1_d12e44da936c3a908585bf50206104f6.jpg?v=202603230651 ]アミコビル東館へのアクセス- 以下QRコードまたはリンクより お申し込み下さい。お申し込みの受付は先着順とさせていただきます。

https://business.form-mailer.jp/fms/66526d72277439

本市民講座についてのお問い合わせ先：

株式会社 日本コクレア イベント事務局 apac-japan-info@cochlear.com

主催：人工内耳友の会徳島支部

共催：徳島県補聴研究会、日本耳鼻咽喉科学会徳島県地方部会

協賛：株式会社 日本コクレア

後援：：一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、一般社団法人日本補聴器販売店協会

※本セミナーは、難聴に関する理解促進を目的としており、特定の製品を宣伝したり、特定の製品に関する具体的な情報を提供したりすることを目的とするものではありません