【東京都町田市】わんにゃん譲渡会がカインズ 町田多摩境店で定期開催されます

町田市役所

町田市は、市内のボランティア団体「町田動物愛護の会」と共に、動物愛護に関する普及啓発活動に取り組んでいます。その一環として、町田動物愛護の会が行っている「わんにゃん譲渡会（保護犬、保護猫の譲渡会）」を支援し、ペットの適正飼養、終生飼養の啓発を進めています。

この度、株式会社カインズが取り組む「くみまち犬猫譲渡プロジェクト(https://kumimachi.com/adoption-dog-and-cat/)」のもと、わんにゃん譲渡会が新たにカインズ 町田多摩境店で定期開催されることになりました。屋内での開催となるため、天候等に左右されず、動物福祉の観点でとても良好な環境で開催されます。

なお、町田市保健所中町庁舎での譲渡会は、引き続き第4日曜日（夏場・冬場は休会）に開催します。詳細は町田市HP(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/hokenjo/pet/kainusi/wannyanjohtokai.html)をご覧ください。

くみまち犬猫譲渡会ポスター開催日時

毎月第2日曜日、午後1時～3時

※4月12日から実施します。

開催場所

カインズ 町田多摩境店 2階特設会場（町田市小山ヶ丘3-6-6）

主催

町田動物愛護の会(https://machida-aigo.jp/)

協力

株式会社カインズ・町田市保健所

譲渡会の様子東京都町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

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