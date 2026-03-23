【東京都町田市】わんにゃん譲渡会がカインズ 町田多摩境店で定期開催されます
町田市は、市内のボランティア団体「町田動物愛護の会」と共に、動物愛護に関する普及啓発活動に取り組んでいます。その一環として、町田動物愛護の会が行っている「わんにゃん譲渡会（保護犬、保護猫の譲渡会）」を支援し、ペットの適正飼養、終生飼養の啓発を進めています。
この度、株式会社カインズが取り組む「くみまち犬猫譲渡プロジェクト(https://kumimachi.com/adoption-dog-and-cat/)」のもと、わんにゃん譲渡会が新たにカインズ 町田多摩境店で定期開催されることになりました。屋内での開催となるため、天候等に左右されず、動物福祉の観点でとても良好な環境で開催されます。
なお、町田市保健所中町庁舎での譲渡会は、引き続き第4日曜日（夏場・冬場は休会）に開催します。詳細は町田市HP(https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/hokenjo/pet/kainusi/wannyanjohtokai.html)をご覧ください。
くみまち犬猫譲渡会ポスター
開催日時
毎月第2日曜日、午後1時～3時
※4月12日から実施します。
開催場所
カインズ 町田多摩境店 2階特設会場（町田市小山ヶ丘3-6-6）
主催
町田動物愛護の会(https://machida-aigo.jp/)
協力
株式会社カインズ・町田市保健所
譲渡会の様子
東京都町田市について
人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。
町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。
街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。
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