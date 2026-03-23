小学生が「認知症」を学び、自ら考えたレクリエーションを実践　埼玉県鳩山町立今宿小学校の生徒が愛の家グループホーム鳩山に訪問

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、全国に370以上の介護事業所を運営するメディカル・ケア・サービス株式会社（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：山本教雄）が運営する認知症対応型共同生活介護「愛の家グループホーム鳩山」へ、2月24日・2月26日に埼玉県鳩山町立今宿小学校の4年生32名が訪問し、ご利用者との交流会を実施しました。今回の取り組みは、2月20日（金）に行った事前学習「認知症教育の出前授業」とセットで構成されています。生徒の皆さんは座学で得た知識をベースに、「ご利用者にどうすれば楽しんでもらえるか」を自ら考え、準備を重ねて当日を迎えました。

■交流会の様子：知識を「共感」へ。生徒たちが考えたおもてなし

2月20日実施 認知症教育の出前授業折り紙のレクリエーション。生徒さんがご利用者に折り方を教えている様子

20日の事前授業で認知症の特性や認知症のある方への適切な声かけを学んだ生徒たちは、各グループで趣向を凝らした出し物を企画しました。

・自作の紙芝居、手品や手作りゲームの実演

ご利用者が理解しやすい速度や内容を意識しながら、一生懸命に披露。

・「人」としての向き合いを大切にした交流

単に「認知症のある人」として接するのではなく、一人の人間としてお互いが楽しめる時間を追求。生徒たちの明るい声に、ご利用者からも自然と笑顔がこぼれました。

■愛の家グループホーム鳩山 ホーム長 銅 のコメント

銅：今回の訪問に向けて、子どもたちが自発的に「何ができるか」を考え、準備してきてくれたことに大変感動しました。

当事業所では、「地域の皆さまとの交流」と、「ご利用者お一人おひとりのご希望に合わせた個別ケアの充実」に注力しています。こうした世代間交流は、ご利用者が地域社会の一員であることを実感できる大切な機会です。子どもたちの姿に、ご利用者の皆さまが普段以上に生き生きとされている姿が印象的でした。今後も地域に開かれた事業所として、共に歩んでまいります。

＜実施概要＞

日時：2026年2月26日（木）10:00～11:00

場所：愛の家グループホーム鳩山（〒350-0322 埼玉県比企郡鳩山町今宿146-1）

訪問生徒：鳩山町立今宿小学校 4年生

生徒数：約18名（1クラス ※2月24日にもう1クラス14名が訪問）

鳩山町立今宿小学校HP：https://imasho.edumap.jp/

愛の家グループホーム鳩山HP：https://mcs-ainoie.com/search/saitama/hatoyamamachi/gh302/

＜2月20日 認知症教育の出前授業感想＞

・自分のお母さんやお父さんも認知症になるし、認知症は決して特別なことではないと分かった。認知症のある方にも偏見をもたず、優しく接するようにする。

・認知症のある方でも、普通の人のように過ごせるということは、ネットで調べても出てこず、初めて知った。この授業を機に、福祉に関する仕事をやりたいと思った。

・認知症のある方だけではなく、みんなにやさしくすれば、暮らしやすい町や社会になると思う。

＜訪問後の感想＞

・認知症のイメージとは違って、普通にしゃべったり、生活できていた。

・できないことや難しいこともあったが、一緒に遊んだり、話ができて楽しかった。

・普段あまり部屋から出てきてくれないという方も、出てきてくれてうれしかった。

■本取り組みについて

当社では、認知症になっても、ご利用者が住み慣れた地域の一員として生活を送れるよう、地域社会との交流を大切にしています。こうした世代を超えた交流が、次世代を担う子どもたちの豊かな感性を育むとともに、ご利用者にとっては社会との繋がりを実感する機会となります。

今回で3回目を迎える本取り組みは、単なる世代間交流に留まらず、「学びを実践に変える」プロセスを重視しています。生徒たちは、2月20日（金）に実施した「認知症教育の出前授業」にて、まず知識として認知症について学んでいただき、その直後にグループホームを訪問。ご利用者と直接触れ合っていただくことで、座学で得た学びを体験へと繋げ、より深い共感と理解を育むことを目指しています。この「事前学習」と「現場での実践」を組み合わせた一貫性のある教育プログラムが、本取り組みの大きな特徴です。

■当社の認知症教育について

当社は、「認知症を取り巻く、あらゆる社会環境を変革する」ことを企業ミッションとし、2022年9月より小・中・高校生を対象とした「認知症教育の出前授業」を実施しています。2022年時点で、高齢者の3.6人に1人が認知症か軽度認知障害（MCI）と推計※1されるなど、自分の家族や大事な人が認知症になる可能性も十分にあります。しかし、まだまだ認知症に対する偏見や誤解があり、認知症を特別なものとして孤立や孤独を招いているのが実態です。この先の地域社会の未来を担う子どもたちとともに「認知症」について考え、一人でも多くの方に「認知症」を正しく知ってもらうことで、誰もが暮らしやすい社会を創りたいという想いから本取り組みを行っています。

※1 出典：「認知症施策推進基本計画 令和6年12月」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/content/001344090.pdf）

＜講師＞

杉本浩司

メディカル・ケア・サービス株式会社

品質向上推進部長／コーポレートコミュニケーション部長／事業支援部長

認定介護福祉士認証認定機構幹事審査員

認定介護福祉士人物モデル／元東京都介護福祉士会副会長

第6回一億総活躍社会に関する意見交換会スピーカー

大学院にて医療福祉学の修士号を取得

介護職を目指す学生からベテラン介護職に至るまで、さまざまな層に介護の意義や社会的価値を伝える講演をはじめ、日本全国で講演回数延べ1,300回、聴講者数延べ７万人超の講演実績がある。

メディカル・ケア・サービスの「認知症教育の出前授業」について

詳細はこちらから https://www.mcsg.co.jp/features/initiatives/dementia_education/

■メディカル・ケア・サービス株式会社

1999年、埼玉県さいたま市で創業。創業当時より認知症ケアを専門とし、グループホーム「愛の家」を中心に、介護付有料老人ホーム「アンサンブル」「ファミニュー」など、多様な介護サービスを展開。現在、全国370以上の介護事業所を展開しています。

また、長年培った専門性を活かし、介護サービスの枠を超えて事業を拡大。2026年2月には、訪問看護ステーション「愛の家みらい」を開設するなど在宅支援を強化しているほか、介護事業者向けコンサルティングやウェルネスサービス、さらには中国を中心とした海外展開など、多角的なアプローチで社会課題の解決に取り組んでいます。



「認知症を超える。」をブランドメッセージに掲げ、認知症のある方はもちろん、誰もがその方らしく、当たり前に暮らせる社会の実現を目指しています。



https://www.mcsg.co.jp/

設立：1999年11月24日

所在地：〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー29階

代表者：代表取締役社長 山本 教雄

社員：約7,500名（2025年9月期）

売上高：425億円（2025年9月期）

拠点：日本国内33都道府県377事業所（2026年3月1日現在）

海外（中国）16棟（2025年12月31日現在）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開