「CAPCOM SPRING SALE」開催！　30周年を迎えた「バイオハザード」シリーズがお買い得！

株式会社カプコン

春の「CAPCOM SPRING SALE」を開催中！

先月発売された最新作『バイオハザード レクイエム』では全世界販売本数が600万本を超えるなど大きな反響を呼び、3月22日（日）にシリーズ30周年を迎えた「バイオハザード」シリーズ。サバイバルホラーゲームの草分けとして今なお人気の衰えない「バイオハザード」シリーズタイトルの数々が、PlayStation(TM)Store、ニンテンドーeショップ、Xbox Games Store、Steam Store、App Storeでお買い得価格になってセール中！

★PICK UP★

Steam Storeにて『バイオハザード RE:3』、『バイオハザード RE:3 Z Version』を期間限定の特別価格399円で販売中！

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

※使用イメージはZ Versionです

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【90%OFF!!】：399円（税込）

この機会に、世代を超えて世界中のファンに支持され続ける「バイオハザード」をお得に手に入れよう！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページでチェック！

CAPCOM SPRING SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/

・商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

・追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

・セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

・セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 / PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年3月26日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

■App Store

iOS / Mac - 2026年3月25日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）

『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

（収録内容）

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

■PlayStation Store

PS5 / PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【79%OFF!!】：1,467円（税込）

※PS Plus会員限定

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【77%OFF!!】：1,377円（税込）

『バイオハザード0 HDリマスター』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

『バイオハザード HDリマスター』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

『バイオハザード4』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

『バイオハザード5』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

『バイオハザード6』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

『バイオハザード リベレーションズ2』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

※PS Plus会員限定

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：1,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：497円（税込）

『バイオハザード アンブレラコア』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【76%OFF!!】：975円（税込）

※PS Plus会員限定

■Steam Store

Steam - 2026年3月27日（金）1:59まで

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：1,015円（税込）

『バイオハザード ディレクターズカット』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 / PS4 - 2026年3月24日（火）23:59まで

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

※PS Plus会員限定

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/

【各デジタルストアの特設ページはこちら】

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale

Steam Store：https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/ResidentEvil30thAnniversary

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本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。