『上毛かるた』ブラウザゲームに特報！エフエム群馬パーソナリティ 内藤 聡さん、アナウンサー 市川 まどかさんによる読み上げボイスを期間限定無料公開!

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社⾧：佐

野 財丈、以下、ヤマダデンキ）は、株式会社テンダゲームス（本社：東京都豊島区、代表取締役：浅岡 亮平、以下、テンダゲームス）によるゲーム制作支援のもと展開しているゲームプラットフォーム「ヤマダゲーム」内の、群馬県の郷土かるた『上毛かるた』において、エフエム群馬のパーソナリティ 内藤 聡さんとアナウンサー 市川 まどかさんの読み上げ及びナビゲーションボイスを収録、2026 年3 月23 日（月）より期間限定で無料公開いたします。ラジオでのトークとは異なり独特の発声となる、お二人の上毛かるたの読み上げを、この機会にぜひお楽しみください。

内藤 聡さん市川 まどかさん■有料追加ボイス「内藤 聡」「市川 まどか」商品情報

発売日：5 月中旬以降予定

価 格：各300 ヤマダゲームコイン

概 要：上毛かるた読み上げボイス44 札分＋ゲーム内のナビゲーションボイス

※発売日までの期間、無料でご利用いただけます。

※無料公開期間終了以降、有料追加ボイス「内藤 聡」「市川 まどか」のご利用には購入が必要となります。

■『上毛かるた』ブラウザゲーム情報

郷土かるた『上毛かるた』は、群馬県民に愛されつつも、近年では遊ばれる機会が減少しています。今回『上毛かるた』に焦点を当て、群馬県とヤマダゲームの共同プロジェクトのもと、テンダゲームスが開発支援し、群馬県の歴史・文化・地理を学べる貴重な教材をデジタル化しつつも、簡単に遊べるブラウザゲームとして、より若い世代にも触れやすい形で登場しました。

『上毛かるた』ブラウザゲームURL：https://gpf.mymd.jp/qr/JOMOKARUTA

スマートフォン / PC ブラウザ対応

配信開始日：2025 年5 月

価格:基本プレイ無料、有料追加ボイスを販売

権利表記：(C)群馬県 許諾第07-01005 号

(C)YAMADA-DENKI Co.,Ltd.

■“ヤマダゲーム”とは

ヤマダデンキが提供する“ヤマダゲーム”は、12周年を迎えたサービスで、ヤマダポイントが貯まるゲー

ムや無料で遊べるソーシャルゲーム等、主にヤマダデンキの会員アプリから訪れた、多くのお客様にご利用いただいているゲームプラットフォームです。

URL：https://gpf.mymd.jp/