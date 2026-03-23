Ｖプリカでの Google Pay(TM) 取り扱い開始について

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司）が発行するVisaプリペイドカード「Ｖプリカ」は、2026年3月23日（月）より、 Google Pay(TM) の取り扱いを開始します。

Google Pay はお客さまが常に持ち歩いている Android(TM) 端末で利用できるGoogleのキャッシュレス決済サービスです。レジでリアルカードを出さなくてもスマートフォンをレジの端末にかざすだけで決済が可能になります。

なお、Ｖプリカでの Google Pay(TM) 利用についても、ビザ・ワールドワイド主催の『スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！（さらに特定のお店でお得！）』の対象となります。

《Ｖプリカで Google Pay を使うメリット》

・リアルカード発行の必要なし！

実店舗利用の際はリアルカードの発行（発行料500円）が必要ですが、 Google Pay ならリアルカードの発行は不要です。

・アカウント登録後、すぐに実店舗でも使える！

通常のクレジットカードでは審査があるため、利用できるまで時間がかかります。Ｖプリカなら審査が不要なのでアプリダウンロード後の登録手続きだけで、''今、使いたい”が叶います。

■取り扱い開始日

2026年3月23日（月）

■設定方法

Google ウォレット(TM) から簡単に設定が可能です。

[操作手順]

１. Google ウォレット を開き、「カードを追加する」を選択します。

２.ウォレットに追加の画面で、「クレジットカードカードまたはデビットカード」をタップします。

３.カメラでカードを読み取ります。あるいは、「カード情報を手動で入力」します。

４.規約同意後、メールか電話(※)で認証し、設定完了です。

※Vプリカギフトは本人確認不要です。

※電話認証は、カード会社への発信が必要です。

【受付】平日10:00~17:00(土日祝・年末年始除く)

■ご利用できるお店

Visaのタッチマークがあるお店でご利用いただけます。

ご利用の際は「Visaタッチで」とお伝えください。

セルフレジの場合は「クレジットカード」を選択してご利用ください。

■ Google Pay について

設定やご利用時の詳細、よくあるご質問については以下ページよりご確認ください。

https://vpc.lifecard.co.jp/guide/gp.html

『スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！（さらに特定のお店でお得！）』

https://www.visa.co.jp/about-visa/promotions/visapromo26feb-mobile/merchant.html

■Ｖプリカとは？

「Ｖプリカ」は、審査不要・簡単なアカウント登録だけですぐに発行できる、チャージ式のVisaプリペイドカードです。アプリからアカウント登録を行うと、ホーム画面にＶプリカが表示され、コンビニで購入したチャージコードやクレジットカードなど、お好みの方法でチャージしてご利用いただけます。チャージした金額の範囲内で、クレジットカードと同じように世界中のVisa加盟店で利用でき、リアルカードを発行すれば、ネットショッピングだけでなく実店舗でのお支払いにもご利用いただけます。

Ｖプリカの詳細は以下サイトをご確認ください。

URL:https://vpc.lifecard.co.jp/

※ Android , Google Pay , Google ウォレット はGoogle LLC の商標です。