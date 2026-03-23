前田道路株式会社の新ユニフォームをミズノが製作

ミズノ株式会社

ミズノは、日本の道路建設で100年の歴史を持つ、前田道路株式会社（以下「前田道路」）の従業員用ユニフォームを企画・製作しました。

今回リニューアルするアイテムは、長袖/半袖ポロシャツ、通年/夏用長袖シャツ、通年ブルゾン、通年/春夏パンツ、通年/夏用つなぎ、ファン付きベストで、前田道路は2026年4月1日より着用を開始します。また同年10月に防寒着、防寒パンツもリニューアルします。これらのアイテム総計は約4万3,000点です。



前田道路は、2025年3月に創業100周年を迎え、「ともに、未来につづく道を」を新たな経営理念に掲げています。次の100年に向かって社員一人一人が能力を最大限発揮できるよう、人財投資を強化しています。その一環として、新ユニフォーム検討プロジェクトチームを結成し、従業員のエンゲージメント向上や作業環境の改善を目的に、同社として初のスポーツメーカー製ユニフォームへリニューアルしました。



新ユニフォームは、ミズノ独自の動きやすさを追求したウエア設計や、夏場の暑熱・汗処理対策など、スポーツウエアの開発ノウハウを活用しています。さらに、従業員から要望の多かったデザイン性の向上に対し、「未来へ挑戦～CHALLENGE～」をデザインテーマとして製作しました。

新ユニフォームの機能・特長について

■ワークシーンに特化したウエア設計『ダイナモーションフィット』

人間工学に基づいた動作解析によって、作業時の動きやすさを追求したウエア設計です。作業中に生じる腕を伸ばす・上げる・曲げるなどの動きや、座る・しゃがむなどの動作時に、衣服へかかる圧力を軽減しています。スポーツの動作解析による設計だけではかなえられなかった、ワークシーンでの動きやすさを実現しています。

■腰を曲げる動きに追従するストレッチメッシュパーツ『MIZUNO MOVE TECH』

パンツの伸縮性向上を求める声が多かったことから、パンツ、つなぎの腰部分に、ストレッチメッシュパーツを採用しています。生地が伸びることで、しゃがむ、前かがみになるなどの動作時に生じるウエアの引きつれや圧迫感を軽減し、フィット感を高めることで動きやすくしています。

通常の状態腰部分の生地が伸びた状態

■気になるニオイ対策、消臭素材『ミズノデオドラントテープ』

ブルゾン、シャツ、ポロシャツ、つなぎ、ファン付きベストの襟元と脇部分、パンツ、つなぎの股部分にニオイのもとを分解する『ミズノデオドラントテープ』を採用しています。汗のニオイのもととなるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸を中和分解し、気になるニオイを軽減します。

■夏の暑さ対策『ベンチレーション』

夏用長袖シャツの両肩前方と背中中央部分、夏用つなぎの背中中央部分、夏用パンツの膝裏部分に『ベンチレーション』を配置しています。衣服内の蒸れた空気を外に逃がし、衣服内の快適性を高めます。

新ユニフォーム採用について

■前田道路株式会社 総務部 原田和樹 様コメント

当社は昨年、創業100周年という大きな節目を迎え、次の100年に向けた新たな一歩を踏み出しました。これまで作業服の大幅な刷新は行ってきませんでしたが、「失敗を恐れず、変化し続けることで新たな道を切り拓く」という当社の考えを体現すべく、このたびデザインと機能を一新いたしました。ミズノさまとともに作り上げた高機能かつ快適で格好良い作業服が、社員一人一人のモチベーションを高め、さらなる躍進の原動力となることを期待しています。



ミズノのワークビジネス

ミズノは、1997年からスポーツ品開発で培った技術や知見を活用した別注の企業ユニフォームを企画・販売する専門部門を設置し、これまで約1,600社※1以上に納品しています。近年、企業などからの需要を受け、2016年3月からワークシューズを、2018年2月からワークアパレルを本格的に展開。2019年4月にはワークビジネス事業部を新設し、建設業、運輸業、製造業をはじめ、さまざまな業種へのさらなる拡大と商品ラインナップ拡充を進めワークビジネス強化に取り組んでいます。

2027年度には200億円の売上を目指しています。

※1 2019年～2024年の納品実績による企業数

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799