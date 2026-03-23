【神奈川県小田原市】小田原駅西口構内のエスカレーター手すりが「MFゴースト」仕様になりました！

小田原市

1月より3カ月にわたり実施している「『MFゴースト 3rd Season』× ODAWARA」タイアップキャンペーン（期間：3月31日（火）まで）が、いよいよラストスパートを迎えます。

このたび、本タイアップキャンペーンのさらなる周知を目的として、小田原駅西口構内のエスカレーター手すりを活用した新たなプロモーションを実施しました。

小田原駅西口構内のエスカレーター手すりに、（株）UDエスカレーターの技術を活用し、「MFゴースト」のキャラクターや車両などのデザインを施したものです。

そのため、駅空間におけるプロモーションに加え、多くの利用者が行き交うエスカレーターの動線を活用することで、「MFゴースト」の世界観を自然に体感することができます。

なお、本企画は（株）UDエスカレーターのご協力の下、実現しました。

■実施概要

期間

エスカレーター手すりの画像１.エスカレーター手すりの画像２.

3月31日（火）まで

場所

小田原駅西口構内エスカレーター手すり（上り用・下り用の計2基）

デザイン

全10種類（キャラクターや車両のデザイン）

その他

撮影した写真を掲載する際、コピーライト「(C)しげの秀一・講談社/MFゴースト製作委員会」の記載をお願いします。

アニメ「MFゴースト」と本市の取り組み

小田原市では令和5年度から3年にわたり、アニメ「MFゴースト」とタイアップし、小田原の観光資源と、実在する公道や街並みを舞台としたカーレース作品の世界観を融合させた観光施策を実施しています。

具体的には、作品ゆかりの地である市内の観光スポット等を回遊しながら、スマホやタブレットで「MFゴースト」の世界観を楽しめるデジタルスタンプラリーや、ARフォトフレームによる記念撮影など、デジタルコンテンツを活用した企画を展開。

また、アニメデザインを使用したマンホール蓋や、横断幕、のぼり旗などを市内各所に設置するなど、作品の世界観を小田原の街中で体感できる取り組みを実施しています。

小田原市HP :https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/topics/p39015.html

MFゴースト

「MFゴースト」は、伝説的モータースポーツ漫画「頭文字D（イニシャルD）」の原作者・しげの秀一氏が描く、実在する公道を舞台としたカーレースバトル作品です。

本市も物語の舞台の一つとなっており、公道の他、小田原城をはじめとする市内の街並みや飲食店などが作中に多数登場します。

■問い合わせ

小田原市経済部観光課（0465-33-1524）