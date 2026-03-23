「にじさんじ」が贈る、春の新生活応援キャンペーン『Start With NIJISANJI』が2026年3月23日(月)9:00より開催！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年3月23日(月)9時より、春から新しい環境を迎えるすべての人々を応援するキャンペーン『Start With NIJISANJI』を開始することをお知らせいたします。

キャンペーンコンセプト：Start With NIJISANJI ー この春、あなたのスタートに。

『Start With NIJISANJI』は、入学、就職、引越しなど、春から新たな生活・環境を迎える方々の背中をそっと押すような、前向きで明るいメッセージを届けるキャンペーンです。

3都市にて第1弾の特別広告を掲出開始！

2026年3月23日(月)より、3都市にて第1弾の駅広告を掲出いたします。

ライバーたちの複製手書き応援メッセージが、あなたの通勤・通学路を明るく彩ります。

第2弾の展開も予定しております。続報をお待ちください。



掲出期間：2026年3月23日(月)～2026年3月29日(日)

掲出場所：

京王／新宿西口欄間大型シート(新宿駅西口改札外)

JR東日本／秋葉原駅ロングサイズ秋葉原(改札内中二階コンコース)

福岡地下鉄／TENJIN ONE VISION(東口改札前)

仙台地下鉄／地下鉄仙台駅ビッグボード(北改札外コンコース)

【ご注意事項】

※本件に関して、駅及び駅係員並びに周辺ビルや店舗、媒体元へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧の際は、安全に注意し交通の妨げにならないようよろしくお願いいたします。

※駅構内は公共スペースのため周囲へのご配慮並びに携帯電話のご利用マナーにご協力をお願いいたします。

※改札を通る際は入場券や切符をお買い求めください。

※大勢の人が集まってしまい、駅業務や駅利用者様等に対して支障が出る場合、掲出期間中でも掲出を中止する場合がございます。

#春のにじエール ライバー投稿キャンペーン

本キャンペーンのテーマ「春から新しい生活を始める人を応援する」に、にじさんじライバーたちが、それぞれの言葉で新生活への不安や緊張に寄り添うエールを発信。

「#春のにじエール」のハッシュタグをつけて、誰かの背中をそっと押せるようなメッセージをX(旧Twitter)等のSNSにてお届けします。

2026年3月23日(月)12時頃より、順次投稿予定ですので、お楽しみに！

新生活を彩る「StartWithNIJISANJI」第1弾！新グッズ紹介

新しい環境での毎日が楽しくなるような、撮り下ろしビジュアルを使用したグッズが登場いたします。

●各グッズ情報

＜食パンダッシュ＞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001454.000030865.html

＜Suit Up,New Life.＞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001446.000030865.html



特別広告は第2弾の展開も予定しております。続報をお待ちください。

・販売期間：2026年3月24日(火)18時～

・特設ページ：https://lp.shop.nijisanji.jp/StartWithNIJISANJI/

・にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

・発送予定：グッズごとに異なります(各商品詳細ページをご覧ください)

・同時購入制限：あり(各商品詳細ページをご覧ください)

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#StartWithNIJISANJI

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

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■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸