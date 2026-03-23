「見つけた人から、くせになる。」地元主体で宮ヶ瀬のブランド化に向けたキャッチコピーを作成しました

神奈川県

令和８年３月23日発表

県では、県央地域において、高いポテンシャルを持った地域観光資源の一つである宮ヶ瀬湖周辺地域の認知度を高め、来訪者数の増加等につなげるため、宮ヶ瀬湖周辺地域のブランド化事業を推進しており、その取組の一環として、このたびキャッチコピー等を作成しました。

１．キャッチコピー等

【ボディコピー（詳細な文章で宮ヶ瀬のイメージを心に描き出すもの）】

【コピーの趣旨】

宮ヶ瀬湖周辺地域はリピーターの来訪者が多いことから、知っている人は知っている、穴場のスポットであるという特徴を活かし、広く多くの人を惹きつけたいという観点から、今回のキャッチコピーを作成しました。宮ヶ瀬のありたい姿である、豊かな自然に癒されアウトドア体験を楽しむことができること、人と地域がともに潤い活気と賑わいが続き、世代を超えて誰もが訪れ、長く愛され続けられるようにとの思いを込めています。

２．作成経過等

キャッチコピー等は、地元の団体等が主体となって意見交換を重ね、宮ヶ瀬の魅力を発信するために作成しました。

今後も引き続き地元の団体等と連携しながらキャッチコピー等を活用し、宮ヶ瀬湖周辺地域の魅力を積極的にPRしていきます。

３．利用方法

キャッチコピー等は、宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化に取り組む事業者等の皆様に広くご利用いただくことを考えており、利用手続き等については別途公表する予定です。

４．PRキャンペーン

宮ヶ瀬湖畔園地・宮ヶ瀬水の郷プロムナード等で開催される第19回宮ヶ瀬桜まつりにおいて、ガラポン抽選会が行われる令和８年４月11日（土曜日）、12日（日曜日）に宮ヶ瀬湖周辺地域でロゴのステッカーを配布します。場所等詳細は以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1476_1_e12e10e9ff2cc4c5d4a86d9a188def70.jpg?v=202603230651 ]

問合せ先

神奈川県県央地域県政総合センター

企画調整部長 松谷 電話046-224-4206

企画調整課長 池田 電話046-224-4207