もしもの時も、食べ慣れたおいしさを　キユーピー「やさしい献立」シリーズの「鯛雑炊」が第１回災害食アワードで最優秀賞を受賞（特殊栄養食品・サプリメント等部門）

キユーピー株式会社

キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：高宮 満、以下キユーピー）は、「第1回災害食アワード」（主催：日本食糧新聞社）※1の特殊栄養食品・サプリメント等の部門において、市販用介護食「やさしい献立 鯛雑炊」※2が最優秀賞を受賞しました。また、主食部門においては「やさしい献立 やわらかごはん」が審査員特別賞を、主菜部門で「やさしい献立 なめらかぶり大根」が入賞、副菜部門でも「やさしい献立 なめらかほうれん草のポタージュ」が入賞しました。

本アワードは、災害時でも誰もが安心して口にできる優れた製品を表彰するものです。自然災害が多発する近年、災害食の重要性が高まっており、キユーピーでは受賞商品をはじめとする「やさしい献立」シリーズを非常時・災害時でも役立つ備蓄食として提案しています。日常の食事を活用して備える「ローリングストック」を通し、いざという時の栄養補給と安心をサポートします。

※1 第1回災害食アワード概要 https://saigaisyoku.com/

※2 キユーピーアヲハタニュース 2025年No.6(https://www.kewpie.com/newsrelease/2025/3588/) 参照

最優秀賞受賞 「やさしい献立 鯛雑炊」いつもの食事の安心を！常温でそのまま食べられる

最優秀賞を受賞した「やさしい献立 鯛雑炊」をはじめとする「やさしい献立」シリーズは、食べやすさに配慮した「ユニバーサルデザインフード」（以下UDF）※3です。日常の食事から介護食まで幅広くお使いいただけます。最大の特徴は、レトルト食品のため常温で1年以上※4保存できる点です。調理の手間がなく、温めなくてもそのままおいしく食べられるため、災害時に電気やガスなどのライフラインが止まってしまった場合でも安心です。普段の生活でも災害時でも使える本シリーズを少し多めに買い置きし、使った分だけ買い足す「ローリングストック」をおすすめしています。

※3 日本介護食品協議会が定めた自主規格。かむ力や飲み込む力に応じた4区分（容易にかめる・歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる・かまなくてよい）ととろみ調整、UDF拡張規格で構成されている。

※4 開封前の賞味期間は商品によって12～25カ月です。

■「やさしい献立」公式サイト内のローリングストック紹介ページ

https://www.kewpie.co.jp/udfood/stock/

食べ慣れた味で災害時のストレスを軽減

災害時は心理的なストレスから、普通食の人でも固いものが食べにくくなることがあります。また、備蓄食を普段の食事に取り入れることで、災害時にも抵抗なく食べられることにつながります。一例として「やさしい献立 鯛雑炊」は、一般的なおかゆの約1.5倍※5のエネルギーが摂取でき、栄養面にも配慮しています。普段から食べ慣れておくことで、いざという時にもおいしく栄養を摂取することができます。

※5 「日本食品標準成分表2015年版（七訂）穀類/こめ/［水稲全かゆ］/精白米」対比

キユーピーは今後も「やさしい献立」シリーズの備蓄提案を通じて、もしもの時にも全ての人に「食べる安心」をお届けしていきます。

【受賞商品紹介】特殊栄養食品・サプリメント等部門 最優秀賞「やさしい献立 鯛雑炊」

鯛だしと焼津産かつお節のだしをベースに、鯛や魚介のうま味が引き立つ一品です。UDFの「舌でつぶせる」に区分され、一般的なおかゆの約1.5倍※5のエネルギーが摂取できる仕立てになっています。賞味期間は19カ月(常温)です。

主食部門 審査員特別賞「やさしい献立 やわらかごはん」

UDFの「舌でつぶせる」に区分され、国産コシヒカリを使用し、お米の香りと甘みをいかしたやわらかごはんです。パサつきや粘りが出ないよう、また糊っぽくなく、かつ水っぽくない仕立てに工夫しています。賞味期間は25カ月(常温)です。

主菜部門 入賞「やさしい献立 なめらかぶり大根」

ぶりと大根にしょうゆとかつお節のうま味をきかせ、なめらかに裏ごしして煮込みました。ほんのりゆずが香ります。タンパク質とカルシウムに配慮しており、UDFの「かまなくてよい」区分の商品です。賞味期間は19カ月(常温)です。

副菜部門 入賞「やさしい献立 なめらかほうれん草のポタージュ」

ほうれん草にじゃがいもととうもろこしを加え、なめらかに裏ごししたUDFの「かまなくてよい」区分の商品です。バターが香る、食べやすいポタージュです。食物繊維とカルシウム、鉄分に配慮しており、賞味期間は19カ月(常温)です。

災害食アワードとは（日本食糧新聞社ホームページより）

主催：日本食糧新聞社

すべての人に“食べる安心”を届けるために― 。

災害時でも、誰もが安心して口にできる「災害食」は、命を支える力です。

高齢者や乳幼児、アレルギーをもつ方など、多様なニーズに応える製品を広く募集し、優れた製品を表彰することで、“おいしく・安心して・届く”災害食・災害食関連品の開発・普及に取り組む企業・団体を応援します。

■災害食アワード https://saigaisyoku.com/

【「やさしい献立」シリーズについて】

キユーピーは1998年に栄養とおいしさ、食べやすさに配慮した、日本初の市販用介護食「ジャネフ 介護食」8品を発売しました。その翌年の1999年に、このシリーズを「やさしい献立」シリーズに一新し、現在では全52品を販売しています。UDFの4つの区分「容易にかめる」「歯ぐきでつぶせる」「舌でつぶせる」「かまなくてよい」と「とろみ調整」において商品を展開しています。

■「やさしい献立」公式サイト 参照 https://www.kewpie.co.jp/udfood/