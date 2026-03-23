『coly ID』春のポイントプレゼントキャンペーン開催！

株式会社coly

この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）が運営しているWebサービス『coly ID』にて、「春のポイントプレゼントキャンペーン」を開催いたします。

『coly ID』のご利用はこちら！

https://colyid.com/

■キャンペーン詳細

キャンペーン期間中、coly IDゲームショップでのお支払い金額の合計が1,000円以上の方を対象に、抽選で100名様に1,000coly pointをプレゼントします。

・キャンペーン期間

2026/3/23（月）15:00 ～ 2026/3/30（月）23:59

・参加条件

期間中にcoly IDゲームショップで1,000円以上購入する

・当選人数／景品

100名様に1,000coly point

・ポイント配布日

2026年4月中の配布を予定しています

■注意事項

※本キャンペーンは株式会社colyが主催しております。

※本キャンペーンの対象はゲームショップのみとなります。coly storeはキャンペーン適用外です。

※キャンセル・返金等により決済が成立しなかった場合は対象外となります。

※当選の権利の譲渡・換金はできません。

※参加条件のお支払い金額は、キャンペーン期間中のお支払いの合計を対象とします。

※coly pointのお支払いは期間中の支払い金額の算定に含まれません。

※coly storeでのお支払いは期間中の支払い金額には含まれません。

※未成年の方で本キャンペーンに参加をご希望の場合は、保護者の同意を得た上でご参加ください。

※景品を転売する行為は禁止いたします。

※本キャンペーンは、予告なく中止または内容が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※景品は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※キャンペーン参加にあたってのインターネット通信料・接続料はお客様の負担となります。

※通信の際の接続トラブルにつきましては、責任を負いかねますので、ご了承ください。

※機種・OS・ブラウザ等の環境により、一部の電子デバイスからはご応募いただけない場合がございます。

※個人情報の取扱いについては、株式会社colyの個人情報保護方針に記載しておりますので、ご覧ください。

＜お問い合わせ先＞

colyid_support@coly.info

お問い合わせの際は件名を「coly ID春のポイントプレゼントキャンペーン」と記載してください。

※営業時間：平日10時～17時

※土・日・祝日ほか当社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては、翌営業日以降のご回答となります。