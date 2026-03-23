伝説のマディソン・スクエア・ガーデン ”ワン・トゥ・ワン・コンサート”が最高の映像と音響で甦る！映画『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』が全世界同日4.29から公開に。

カルチャヴィル合同会社

ショーン・オノ・レノン率いるグラミー賞受賞チームによる、最新リマスター＆リミックスで、ジョン・レノンがビートルズ解散後に行った唯一のフルコンサートがスクリーンに甦ります。

日本でも世界同日公開日の4月29日（水・祝）よりTOHOシネマズ シャンテほかで公開が決定し、多くのファンから期待が寄せられる伝説的コンサートの日本語字幕付き劇場予告編が公開となりました。また、TOHOシネマズ シャンテ、TOHOシネマズ なんばに加え、ドルビーアトモス版上映含む追加劇場も決定しました。

日本語字幕付き予告編：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vSZkTgLlxb4 ]

本作は、ジョン・レノンがオノ・ヨーコと共にビートルズ解散後に行った唯一のフルレングス・コンサートのライブ作品であり、マディソン・スクエア・ガーデンでの2回にわたる大規模な公演を収めた臨場感あふれるマルチスクリーン映像の作品です。20年の歳月をかけて一コマずつ手作業で修復された決定版であり、ショーン・オノ・レノン率いるグラミー賞を7回受賞した精鋭チームの手によって、映像のレストア・再編集・リミックスが施されています。

当初発表されたTOHOシネマズ シャンテ、TOHOシネマズ なんばに加え、追加の上映劇場も決定しました。現時点で、上映が決定している劇場は以下になります。

DOLBY ATMOS 上映日4/30(木) & 5/7(木)の2日限定 （12劇場）

東京） TOHOシネマズ 日本橋

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

埼玉） TOHOシネマズ ららぽーと富士見

千葉） TOHOシネマズ 柏

宮城） イオンシネマ新利府

石川） イオンシネマ白山

愛知） イオンシネマ名古屋茶屋

大阪） TOHOシネマズ 梅田

TOHOシネマズ くずはモール

京都） イオンシネマ京都桂川

和歌山） イオンシネマ和歌山

大分） TOHOシネマズ アミュプラザおおいた

通常版上映劇場 （18劇場）

東京） TOHOシネマズ シャンテ 4/29(水)～5/7(木)

TOHOシネマズ 池袋 4/29(水) & 5/3(日) *2日限定

TOHOシネマズ 新宿 4/29(水) & 5/3(日) *2日限定

千葉） TOHOシネマズ 流山おおたかの森 4/29(水) & 5/3(日) *2日限定

シネマイクスピアリ 4/29(水) & 5/3(日) *2日限定

栃木） 小山シネマロブレ 4/29(水) & 4/30(木) *2日限定

宇都宮ヒカリ座 5/1(金)～5/7(木)

岩手） 中央映画劇場 5月中旬予定

山形） MOVIE ONやまがた 5/１(金)～終映日未定

新潟） シネ・ウインド 5/2(土) & 5/3(日) *2日限定

福井） テアトルサンク 近日上映

静岡） シネマイーラ 5/17(日) *1日限定

愛知） TOHOシネマズ 赤池 4/29(水) & 5/3(日) *2日限定

ミッドランド名古屋空港 4/29(水)～5/7(木)

大阪） TOHOシネマズ なんば 4/29(水)～5/7(木)

広島） 八丁座 近日上映

鹿児島） ガーデンズシネマ 5/7(木)～5/15(金)（*5/10休映、5/12・13休館）

沖縄）桜坂劇場 4/29(水)～5/７(木)

※追加上映劇場については、随時、日本の映画公式HPに掲出します。

映画『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』

COMMENTS

「マディソン・スクエア・ガーデンでのギグは、キャヴァーンやハンブルク時代以来と言っていいくらい最高に楽しかった。ビートルズが本当に夢中で演奏していた頃とまったく同じ感覚だったんだ」ジョン・レノン（NME 1972年）

「ワン・トゥ・ワン・コンサート」は、私たちの草の根的な政治活動の試みでした。そこには、ジョンと私が強く信じていた「平和と啓発のためのロック」が体現されていました。そして、このマディソン・スクエア・ガーデンでのステージが、ジョンと私が共に行った最後のコンサートとなりました。Imagine Peace. Peace is Power. Power To The People!（平和を想像して。平和こそが力。人々に力を！） オノ・ヨーコ（『Power To The People』ボックスセット序文より）

INTRODUCTION

■ 時代を超えた平和へのメッセージ

1972年8月30日、ジョン＆ヨーコ/プラスティック・オノ・バンド ウィズ エレファンツ・メモリー、そしてスペシャル・ゲストによって、知的・発達障がいを持つ子供たちのためのチャリティとして開催された「ワン・トゥ・ワン・コンサート」。延べ4万人の観客を動員し、当時の金額で150万ドル（現在の価値で約1,150万ドル相当）以上の寄付を集めたこのステージは、伝説として今に語り継がれています。

■ 最新技術による究極のスクリーン体験

本作は、1972年にスティーヴ・ゲブハルトが撮影した映像を元に、サイモン・ヒルトンが監督、ショーン・オノ・レノンがプロデュースを務め、マルチスクリーンを駆使した没入感のある体験を目指して製作されました。

音声についても、最高解像度でのデジタル修復を経て、192kHz/24bitのハイデフ・ステレオ、5.1chサラウンド、さらに一部の劇場ではDolby Atmos（ドルビーアトモス）での上映が行われます。

演奏曲には、「ニューヨーク・シティ」「インスタント・カーマ」「イマジン」「マザー」などジョンの代表曲に加え、ヨーコの「ドンド・ウォーリー・キョウコ」「オープン・ユア・ボックス」、さらにはオーディエンスの熱気が最高潮に達した「カム・トゥゲザー」や「ハウンド・ドッグ」、そしてスティーヴィー・ワンダーら豪華ゲストが参加したアンコールの「平和を我等に」まで、圧巻のセットリストが並びます。

■ ショーン・オノ・レノンからのメッセージ

「このコンサートは、父の最後のコンサートだったので、僕の心の中で伝説的な存在でした。父がレスポールを弾いていたので、僕もレスポールが欲しくなったのを覚えています。

父がツアーに出る計画を立てながらも叶わなかった今、僕たちに残されているのはこのコンサート映像だけです。だからこそ、この作品に携われたことに深く感謝しています。

僕はこのコンサートを本当に美しいと思っています。70年代初頭、音楽がより洗練されていく中で、父はパンクの到来を予見するかのように、原点に戻って、生の、本能的なロックンロールへと立ち返ろうとしていました。それは非常にクールで、時代の流れに逆らった試みでした。

僕にとって、父が話したり動いたりしている姿を見るのは、言葉にできないほど特別なことです。誰もが知っている限られたイメージの中で育ってきた僕にとって、見たことも聞いたこともない断片に出会えることは、父と過ごす時間をもう少しだけ与えてもらったような、とても深い意味があるのです」

【作品情報】

タイトル： パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC

公開日： 2026/4/29（水・祝）

公開表記：4/29（水・祝）～TOHOシネマズ シャンテ、TOHOシネマズ なんば ほか公開

監督： サイモン・ヒルトン

製作： ショーン・オノ・レノン、ピーター・ウォースリー

出演： ジョン・レノン、オノ・ヨーコ、プラスティック・オノ・バンド、エレファンツ・メモリー、スティーヴィー・ワンダー ほか

上映時間：81分（予定）

鑑賞料金：一律3,000円

（ドルビーアトモスなど特別なスクリーンでは追加料金がある場合がございます）

海外オフィシャルサイト： powertothepeoplefilm.com

日本公開オフィシャルサイト：https://www.culture-ville.jp/powertothepeople

■ プロフィール

ジョン・レノンについて（ABOUT JOHN LENNON）

ジョン・レノンは、間違いなく同世代において最も偉大なソングライターの一人です。ザ・ビートルズの創設者でありリーダーとして、またソロアーティストとして、2つの特別功労賞を含む7つのグラミー賞(R)、音楽への卓越した貢献を称える2つの特別賞を含む5つのブリット・アワード、21のNMEアワード、15のアイヴァー・ノヴェロ賞、そしてアカデミー賞(R)（オスカー）を受賞しています。「ロックの殿堂」および「ソングライターの殿堂」入りを果たしており、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにもその名を刻んでいます。2008年、ローリング・ストーン誌は「史上最も偉大なシンガー100人」のトップ5にレノンを選出しました。

johnlennon.com / @johnlennon

オノ・ヨーコについて（ABOUT YOKO ONO）

東京出身のオノ・ヨーコは東京の学習院大学で女性として初めて哲学科への入学を許可され、1年間学んだ後ニューヨークへ移住し、サラ・ローレンス大学で創作と音楽を学びました。ジョン・レノンとの結婚と芸術的パートナーシップより以前から、影響力のあるコンセプチュアル・アーティスト、パフォーマンス・アーティストとして活動。1961年、フルクサスの創設者ジョージ・マチューナスにより、自身初の個展を開催しました。1970年代から90年代にかけて、ソロおよびコラボレーションによる音楽活動を展開。1989年にはホイットニー美術館、2000年にはジャパン・ソサエティー・ギャラリー、2015年にはニューヨーク近代美術館（MoMA）で回顧展が開催されました。2009年、ヴェネツィア・ビエンナーレで金獅子賞（生涯功労賞）を受賞。現在はニューヨークを拠点に活動しています。

imaginepeace.com / @yokoono

ショーン・オノ・レノンについて（ABOUT SEAN ONO LENNON）

アカデミー賞短編アニメーション賞受賞作『WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko』の共同脚本および製作総指揮を務めました。グラミー賞やアニー賞の受賞歴があり、100枚以上のアルバムへの参加、6作品の映画音楽担当、数多くのアルバムジャケットや書籍のイラスト・デザインを手掛けています。イギリスとアジアの血を引くアメリカ人として、ミュージシャン、ソングライター、プロデューサー、マルチプレイヤー、アーティスト、俳優として多方面で才能を発揮。チボ・マット、ゴースト・オブ・ア・セイバー・トゥース・タイガー、クレイプール・レノン・デリリウム、プラスティック・オノ・バンドのメンバーとしても活動してきました。現在はパートナーのシャーロット・ケンプ・ミュールと共に独立系レーベル「キメラ・ミュージック（Chimera Music）」を運営しています。

chimeramusic.com / @sean_ono_lennon

サイモン・ヒルトンについて（ABOUT SIMON HILTON）

ロンドンを拠点に活動するグラミー賞受賞のアートディレクター、映画監督、編集者、ライター。23年以上にわたりオノ・ヨーコと共に活動し、ジョン・レノンとオノ・ヨーコのマルチメディア・アーカイブの管理やオンライン展開、制作全般を担当しています。2016年からはヨーコやショーンと協力し、ジョン＆ヨーコの書籍シリーズや、ユニバーサル・ミュージックから発売されたジョン・レノンの「アルティメイト・コレクション」音源ボックスセット（『ジョンの魂』『イマジン』『ギミ・サム・トゥルース』『マインド・ゲームス』『パワー・トゥ・ザ・ピープル』）の調査、編集、制作を手掛けています。

トラファルガー・リリーシングについて（ABOUT TRAFALGAR RELEASING）

イベント・シネマ配給の世界的リーダーであり、世界132カ国、15,000以上の映画館を通じてファンを繋いでいます。トラファルガー・エンターテインメントの子会社として、国際的なチームを擁し、ライブや収録コンテンツの制作、買い付け、マーケティング、配給を行っています。テイラー・スウィフト、ビヨンセ、BTS、メタリカ、オアシス、コールドプレイ、ビリー・アイリッシュ、ロイヤル・オペラ・ハウスなど、エンターテインメント界のトップネームによる公演を扱い、イベント・シネマの興行記録を次々と塗り替えてきました。

マーキュリー・スタジオについて（ABOUT MERCURY STUDIOS）

世界クラスの音楽コンテンツ制作会社。クリエイターやアーティストのグローバルなネットワークを活用し、数々の賞を受賞したコンテンツの開発、制作、配給、投資を行っています。「音楽界の映画製作集団」としてロンドン、LA、ニューヨークに拠点を置き、近年ではケヴィン・マクドナルド監督の『ワン・トゥ・ワン：ジョン＆ヨーコ』や、マシュー・ハイネマン監督のグラミー賞受賞作『アメリカン・シンフォニー』などを手掛けています。

■ ジョン・レノン 関連作品情報

ジョン＆ヨーコ／プラスティック・オノ・バンド 『パワー・トゥ・ザ・ピープル』

ニューヨークへ移住し政治性を強めていった時期の

ジョン・レノンとヨーコ・オノの活動を深掘りして称える12枚組の豪華ボックス・セット

発売日：2025年10月10日

プロデューサーのショーン・オノ・レノンが率い、5度のグラミー賞受賞歴を誇るチームが構成・ミックス・選曲を担当

ザ・ビートルズ解散後にジョン・レノンがフルで行った唯一のライヴであり、彼がヨーコ・オノとともにステージに立った最後のイベントでもあるチャリティー・ライヴ、"ワン・トゥ・ワン・コンサート"に全面的なリミックスを施した音源も収録

92の追加トラックを含むボックス・セット仕様のスーパー・デラックス・エディションには、政治色が前面に出た彼らの1972年作『サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ』を再構築・リミックスした『ニューヨーク・シティ』も収録。そのほかにも、デモ音源、アウトテイク、宅録音源、スタジオでのジャム・セッション、各曲のエヴォリューション・ドキュメンタリー、追加のライヴ・パフォーマンスなどの未発表音源が多数。

<発売フォーマット>

１. 9CD＋3ブルーレイ スーパー・デラックス・エディション

輸入国内盤仕様／完全生産限定盤 | UICY-80676 | 価格：38,500円税込

詳細・収録曲：https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/products/uicy-80676/

２. 2CDデラックス | 生産限定盤 | UICY-80680 | 価格：6,050円税込

詳細・収録曲：https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/products/uicy-80680/

３. 1CD | UICY-16333 | 価格：3,630円税込

詳細・収録曲：https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/products/uicy-16333/

４. 2LP | 直輸入盤仕様／完全生産限定盤 | UIJY-75333/4 | 価格：13,200円税込

詳細・収録曲：https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/products/uijy-75333/

５. 4LPデラックス＜UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤＞

直輸入盤仕様／完全生産限定盤 | PDJT-1049/52 | 価格：28,600円税込

詳細・収録曲：https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/products/pdjt-1049/

６. 2LPカラー＜UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤＞

直輸入盤仕様／完全生産限定盤 | PDJT-1047/8 | 価格：15,400円税込

詳細・収録曲：https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/products/pdjt-1047/

◆ ジョン・レノンのカタログ8タイトルが紙ジャケット仕様で5/8（金）全世界同時発売 ◆

詳細：https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/news/2026-03-11/