新今宮駅高架下に「ビリケンアート」登場！ 2026年3月19日（木）より公開
南海電気鉄道株式会社
2026年3月19日（木）、新今宮駅の高架下（OMO7大阪前）に、個性豊かなビリケンアートが新たにお目見えしました。
今回展示されるアートは、「ビリケンさんをアートに、オーサカを元気に」をテーマに作品を発表するアートイベント「BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026」の出展作から選ばれた、18名のクリエイターによる作品です。
“幸福の神様”“幸運を招く福の神”で広く知られている「ビリケンさん」が、アートとして高架下の空間を鮮やかに彩り、ユニークなビリケンアートのギャラリーに変身。新今宮駅周辺の新たなフォトスポットとして、SNS映えも抜群のエリアとなります。ここでしか見られない多彩なビリケンアートとの写真撮影をお楽しみください。
【期間】2026年3月19日（木）～
【場所】南海新今宮駅からJR新今宮駅間の高架下（OMO7大阪 前）
※ビリケンは田村駒株式会社の登録商標です。
＜主催（装飾）＞
南海電気鉄道株式会社
＜協力＞
田村駒株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
ビリケンクリエイターズオーサカ実行委員会
特別展示開催のお知らせ
OMO7大阪では、「BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026」出展作品の一部を特別展示いたします。クリエイターたちが描く多彩な世界観を、より深くお楽しみいただける機会となっております。ぜひ、この機会にご覧ください。
【期間】2026年3月16日（月）～ 2026年3月31日（火）
【会場】OMO7大阪 by 星野リゾート