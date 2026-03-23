新今宮駅高架下に「ビリケンアート」登場！　2026年3月19日（木）より公開

南海電気鉄道株式会社

2026年3月19日（木）、新今宮駅の高架下（OMO7大阪前）に、個性豊かなビリケンアートが新たにお目見えしました。

今回展示されるアートは、「ビリケンさんをアートに、オーサカを元気に」をテーマに作品を発表するアートイベント「BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026」の出展作から選ばれた、18名のクリエイターによる作品です。

“幸福の神様”“幸運を招く福の神”で広く知られている「ビリケンさん」が、アートとして高架下の空間を鮮やかに彩り、ユニークなビリケンアートのギャラリーに変身。新今宮駅周辺の新たなフォトスポットとして、SNS映えも抜群のエリアとなります。ここでしか見られない多彩なビリケンアートとの写真撮影をお楽しみください。

【期間】2026年3月19日（木）～

【場所】南海新今宮駅からJR新今宮駅間の高架下（OMO7大阪 前）

※ビリケンは田村駒株式会社の登録商標です。

＜主催（装飾）＞

南海電気鉄道株式会社

＜協力＞

田村駒株式会社

西日本旅客鉄道株式会社

ビリケンクリエイターズオーサカ実行委員会

特別展示開催のお知らせ

OMO7大阪では、「BILLIKEN CREATORS OSAKA 2026」出展作品の一部を特別展示いたします。クリエイターたちが描く多彩な世界観を、より深くお楽しみいただける機会となっております。ぜひ、この機会にご覧ください。

【期間】2026年3月16日（月）～ 2026年3月31日（火）

【会場】OMO7大阪 by 星野リゾート