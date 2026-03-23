【くらしテク】累計利用者25万人を突破～電話1本で電気・ガス・回線の開通が可能、引越し時の手続きを効率化～

東晶貿易株式会社

くらしに関する手続きをサポートする「くらしテク」は、このたび累計利用者数が25万人を突破したことをお知らせいたします。

引越し時に必要となる電気・ガス・インターネット回線の開通手続きを、電話1本で完結できる利便性が評価され、多くのユーザーに利用されています。

累計利用者25万人突破

くらしに関する各種手続きをサポートする「くらしテク」は、このたび累計利用者数が25万人を突破いたしました。

サービス開始以降、引越しに伴う電気・ガス・インターネット回線などの煩雑な手続きを効率化できる点が支持され、幅広いユーザーに利用されています。

特に、複数の事業者への個別連絡やスケジュール調整といった負担を軽減できる点が評価されており、日々忙しい社会人や共働き世帯を中心に利用が拡大しています。

こうした利便性の高さが口コミや紹介にもつながり、着実にユーザー基盤を拡大してまいりました。

最短当日で開通まで対応、手続きは無料で一括サポート

くらしテクでは、電気・ガス・水道・インターネット回線といったライフラインの手続きを、電話1本でまとめて依頼できるサービスを提供しています。

専任コンシェルジュが各種手続きを一括で対応することで、複数の事業者への個別連絡や煩雑な手続きを行う必要がありません。

申し込み後は最短即日での開通（再点）にも対応しており、急な引越しや時間に余裕のないユーザーでもスムーズに生活インフラを整えることが可能です。

さらに、手続きは無料で利用でき、電気・ガス料金の見直しによるコスト削減にも対応しています。

従来は解約・契約・開通といった工程ごとに手続きが分かれていましたが、くらしテクではこれらを一括でサポート。

手続きの効率化と利便性向上を両立するサービスとして、多くのユーザーに利用されています。

引越し市場におけるニーズの高まり

引越し時には複数のライフライン契約が発生するため、手続きの煩雑さが大きな課題となっています。

特に近年では、共働き世帯の増加や働き方の多様化により、「短時間で効率的に手続きを済ませたい」というニーズが拡大。

加えて、インターネット回線の重要性の高まりや生活インフラの早期整備ニーズを背景に、ワンストップで手続きを完結できるサービスへの関心も高まっています。

くらしテクは、こうした市場環境の変化に対応し、引越しに伴う手続き負担の軽減を実現しています。

今後の展望

今後、くらしテクではDXを活用した引越しサポートのさらなる強化を進めます。

各種手続きや生活インフラの切り替えをよりスムーズに行える仕組みを構築し、ユーザーがストレスなく新生活をスタートできる環境を実現。

さらに、手続きの一元化やデジタル化を推進することで、従来よりも効率的かつ利便性の高いサービス提供へとつなげ、引越しに伴う負担軽減に継続的に取り組んでまいります。

市場拡大に向けたAI活用

今後はAI技術の活用を進め、ユーザー一人ひとりに最適化された情報提供やサポート体制の構築を目指します。

利用履歴やニーズに応じた最適な提案を行うことで、よりパーソナライズされたサービスの提供を実現し、データ活用による業務効率化や品質向上を図り、サービス全体の価値向上にもつなげていく考えです。

AIとデータを基盤とした新たな取り組みを通じて、くらし領域におけるさらなる市場拡大を推進してまいります。

■くらしテクについて

くらしテク(https://kurashi-tech.com/)は、電気・ガス・水道・ネット回線など引越し時の手続きを電話一本で完了できるサービスです。

■東晶貿易株式会社について

会社名：東晶貿易株式会社

代表者：代表取締役 緒方 悟

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38F

TEL：03-6230-9978

ホームページ：https://www.tosho-trading.co.jp/