謎解きイベント「時空駅譚」および「超・時空駅譚」を開催します

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、体験型コンテンツ「リアル宝探し」の企画・制作・運営を手掛ける株式会社タカラッシュの監修のもと、電車に乗って沿線の駅や街を巡り、数々の謎を解きながら物語の真実に迫る謎解きイベント「時空駅譚（基本コース）」および「超・時空駅譚（エキスパートコース）」を、3月27日から開催します。

時空駅譚（基本コース）では参加者が「駅員」となり、研究中の事故によって100年前から現代へタイムスリップした青年を元の時代へ戻すため、謎を解きながら青年の師である博士が沿線に残した手掛かりを探す旅に出ます。

さらに、物語のその後を描いた後日談として「超・時空駅譚（エキスパートコース）」も同時開催します。本コースでは、より難易度の高い謎解きが用意されており、物語のさらなる深淵へと迫る上級者向けの体験をお楽しみいただけます。

詳細は下記のとおりです。

１．名称

(1)時空駅譚（基本コース）

(2)超・時空駅譚（エキスパートコース）

２．実施期間

3月27日（金）～12月13日（日）

３．参加方法

(1) 時空駅譚（基本コース）

１.「謎解き 1DAYフリーきっぷ」を購入します。

２.同きっぷ付属の「参加キット引換券」を引換箇所で「参加キット」と引き換えます。

３.参加キットの「駅務日誌（STORY BOOK）」とweb上のゲームサイトを活用し、

街中の建物や案内看板等を見て謎を解き、次の駅へ向かいます。

４.最後の謎を解き、ゲームサイトに答えを送信したらクリアです。

(2) 超・時空駅譚（エキスパートコース）

１.「超・時空駅譚（エキスパートコース）」参加キットを購入します。

※別途乗車券が必要です

２.参加キットの「問題冊子（STORY BOOK）」とweb上のゲームサイトを活用し、

街中の建物や案内看板等を見て謎を解き、次の駅へ向かいます。

３.最後の謎を解き、ゲームサイトに答えを送信したらクリアです。

４．「謎解き 1DAYフリーきっぷ」の概要

(1)内容

名鉄電車全線1DAYフリーきっぷ1枚、「時空駅譚（基本コース）」参加キット引換券1枚

(2)発売期間

3月27日（金）～12月13日（日）

(3)発売金額

3,700円 ※小児の設定はございません

(4)発売箇所

名鉄出札係員配置駅（弥富、赤池駅を除く）および

名鉄名古屋駅サービスセンター、名鉄観光サービス一部支店

(5)引換箇所

新安城駅、神宮前駅、金山駅、国府宮駅、名鉄岐阜駅、犬山駅

５．「超・時空駅譚（エキスパートコース）」参加キットの概要

(1)内容

「超・時空駅譚（エキスパートコース）」参加キット1部

※別途乗車券が必要です。

(2)発売期間

3月27日（金）～12月13日（日）

(3)発売金額

1,500円

(4)発売箇所

新安城駅、神宮前駅、金山駅、国府宮駅、名鉄岐阜駅、犬山駅

６．その他

詳細は、専用サイトをご参照ください。

URL：https://huntersvillage.jp/quest/meitetsu-nazotoki

７．お問合せ先

名古屋鉄道営業部 TEL：052-825-3111（月曜～金曜日：10～17時）

（参考）株式会社タカラッシュについて

株式会社タカラッシュは、累計１万件を超える宝探しコンテンツを提供してきました。

運営するプラットフォームサービス「Hunter’s Village」の会員数は44万人を超え、多数企業・地域・施設および他の鉄道会社との宝探しや謎解きコラボイベントも実施しています。

累計参加者数1,000万人を超える「リアル宝探し」は、現地の雰囲気により物語の世界へ没入し、非日常的な時間・空間・発見の感動が味わえる体験型謎解きプログラムです。