「日本さくら名所100選」臥竜公園さくらまつり開催（4/1～4/19）約600本の桜×夜桜ライトアップ×特典付き記念カード

一般社団法人信州須坂観光協会

■【見どころ】約600本の桜と水面に映る幻想的な夜桜

「日本さくら名所100選」に選ばれた臥竜公園では、ソメイヨシノを中心に約600本の桜が開花。竜ヶ池周辺には約160本が集中し、昼夜で異なる絶景を楽しめます。

見頃期間中は18:00～22:00のライトアップを実施し、水面に映る夜桜が来園者を魅了します。

※桜の開花状況により期間が変更する場合があります

■【注目】“お得に巡れる”特典付き記念カードを配布

本イベントの特徴として、駐車協力金をお支払いいただいた来場者に、市内協力店で特典が受けられる「記念カード」を配布します。

割引・サービスなどの特典あり

普通車1台につき1枚配布（バス除く）

花見＋市内回遊を促進する観光施策として展開

■【新企画】無料シャトルバス運行

昨年オープンした、イオンモール須坂との連携企画で、来場者増加に伴う混雑緩和のため、以下の日程で無料シャトルバスを運行します。

4月11日（土）、12日（日）

イオンモール須坂 ⇔ 臥竜公園

料金：無料

■開催概要

期間：2026年4月1日（水）～4月19日（日）

ライトアップ：18:00～22:00（見頃期間）

■駐車協力金（運営・安全対策費）

普通車：1,000円 バス：5,000円

時間：7:00～21:30（桜の開花状況により変更する場合があります）

※交通整理・ライトアップ等の運営費に充当

※土日は混雑のため市役所駐車場（無料）利用推奨

■家族連れにも人気の総合公園

園内には動物園や遊具広場があり、ファミリー層にも人気。

また、ボートに乗り池上から桜を楽しむ体験も可能です。

名物「真っ黒おでん」や団子などのグルメも楽しめます。

■アクセス

車：須坂長野東ICから約10分

電車：長野電鉄長野線 須坂駅 徒歩約20分