【3月30日川崎会場】 識学 × ミライル 共催セミナーを開催「外国人人材起用で生まれる成功とその背景」

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下「CRGホールディングス」）の完全子会社であり、「働く人の未来を照らし続ける」を掲げ、様々な人材ソリューション事業を展開する株式会社ミライル（所在地：東京都台東区、代表取締役社長：三並 史典、以下「ミライル」）は、株式会社識学（本社：東京都品川区、代表取締役社長：安藤 広大、以下 「識学」）と共催で、外国人人材活用と組織マネジメントをテーマとしたセミナー「外国人人材起用で生まれる成功とその背景」を2026年3月30日（月）に開催することをお知らせいたします。

参加お申し込みはこちら :https://shikigaku.jp/seminar/20260330-fuji/

■開催背景

日本では少子高齢化による労働人口の減少が加速し、企業にとって人材確保は最重要課題となっています。その解決策として外国人人材の採用が広がる一方で、以下のような課題も顕在化しています。

- 採用しても定着しない- マネジメントの方法が分からない- 言語・文化の違いで組織運営が難しい- 在留資格や就労可否の判断が不安

こうした背景を受け、本セミナーでは「識学のマネジメント理論」と「ミライルの外国人人材支援の現場知見」を融合し、すぐに実践できる“組織づくりのポイント”を解説します。

■セミナーのポイント

本セミナーでは、組織論と実務の双方の視点から外国人人材活用を解説します。

1.組織マネジメント視点から見る外国人人材活用

識学のマネジメント理論をもとに、多様な人材が活躍できる組織づくりのポイントや、外国人人材を戦力化するためのマネジメント手法について解説します。

2.外国人人材活用の実践事例

ミライルより、外国人人材の採用から定着・戦力化までのプロセスや、企業の成功事例、実際の現場で起きている課題とその解決方法について紹介します。

3.在留資格・就労可否の正しい理解

外国人雇用を検討する企業向けに、雇用判断に必要な在留資格・就労可否について解説します。

4.参加者交流・ネットワーキング

登壇者への質問や、同じ課題を持つ企業同士の情報交換の場として、交流・懇親の時間も設けています。

■こんな方におすすめ

- 人材不足に課題を感じている経営者・人事責任者- 外国人人材の採用・活用を検討している企業- 外国人人材の定着やマネジメントに悩んでいる企業- 組織マネジメントを改善したい企業

■開催概要

セミナー名：外国人人材起用で生まれる成功とその背景

日時：2026年3月30日（月）18:00～21:00

会場：Uvance Innovation Studio

住所：神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 JR川崎タワー26階

参加費：無料

主催：株式会社識学

共催：株式会社ミライル

■登壇者

＜株式会社ミライル＞グローバルキャリア営業部 部長 池邉 伸博

外国人人材サービスの立ち上げおよび事業推進に従事

留学生、特定技能人材、技能実習生など幅広い外国人人材の活用支援を行い、日本企業の人材不足解決に向けた新しい人材活用モデルの構築に注力

＜株式会社識学＞上席コンサルタント 細見 翔太

人材業界にて営業・マネジメントを経験後、識学に参画

組織マネジメントや評価制度構築などのコンサルティングを通じて、企業の組織課題解決を支援

参加お申し込みはこちら :https://shikigaku.jp/seminar/20260330-fuji/

■CRGグループについて

当社グループは、ヒューマンリソース、アウトソーシング、システムソリューション、宿泊管理など多岐にわたるサービスを展開し、これらを組み合わせることで社会課題の解決と持続的成長を実現しています。特に、グループ各社が蓄積してきた「人材供給力」「業務効率化ノウハウ」「ITソリューション」「国際対応力」を連携させることで、単独企業では成し得ない付加価値を生み出すことが可能です。今後も、全てのステークホルダーの満足度向上に向けて邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社ミライル 概要】

商号 株式会社ミライル

代表 代表取締役社長 三並 史典

本社 東京都台東区台東1-1-14 D’s VARIE秋葉原ビル5階

設立 2005年11月

資本金 20百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 人材派遣紹介事業他

URL https://miraillu.co.jp/

【株式会社識学 概要】

商号 株式会社識学

代表 代表取締役社長 安藤 広大

本社 東京都品川区大崎2-9-3 大崎ウエストシティビル1階

設立 2015年3月

事業内容 「識学」を使った経営・組織コンサルティング、「識学」を使った従業員向け研修、「識学」をベースとしたwebサービスの開発・提供、「識学」関連書籍の出版

URL https://shikigaku.jp/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

TEL：03-3345-2772 FAX：03-3345-2771