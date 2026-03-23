フードテクノエンジニアリング様より、企業版ふるさと納税の寄附をいただきました！

宮崎県都城市

都城市の農林畜産業の振興に関する事業等に対して、フードテクノエンジニアリング株式会社様より、企業版ふるさと納税を活用した寄附をいただきました。これを受けて令和８年２月18日（水）に感謝状贈呈式を行いました。

左から）池田 宜永 都城市長、フードテクノエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 野田 憲司様寄附企業概要- 企業名：フードテクノエンジニアリング株式会社- 代表者：代表取締役社長 野田 憲司 様- 所在地：大阪府大阪市西淀川区佃５丁目９番５号- 企業URL：https://foodtechno-eng.co.jp/- 寄附日：令和8年１月9日

フードテクノエンジニアリング様のコメント

このたびは、企業版ふるさと納税を通じた寄附に対し、感謝状を賜り誠にありがとうございます。当社は2009年に南九州営業所を開設して以来、地域の皆さまに支えられながら事業活動を続けてまいりました。今回、都城市が掲げる「スマイルシティ都城」の実現に向けた取り組みに深く共感するとともに、日頃よりお世話になっている地域への感謝の気持ちを込め、本寄附を実施いたしました。今後も地域と共に歩む姿勢を大切にし、持続可能な地域づくりに貢献してまいります。

【参考】企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の行う地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除される制度です。

令和２年度に地方創生の更なる充実・強化に向けて制度の大幅な見直しが行われました。これによって、損金算入による軽減効果（寄附額の３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割が軽減されます。例えば、1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減されることになります。

都城市の企業版ふるさと納税について、詳しくは都城市のホームページに掲載しています。

◆詳しくはこちら↓↓

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/78/21106.html