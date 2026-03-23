株式会社ラグーナテンボス新代表取締役社長 就任のお知らせ

株式会社ラグーナテンボス

株式会社ラグーナテンボス（所在地：愛知県蒲郡市、以下「当社」）は、前代表取締役社長小寺康弘の逝去に伴い、2026年3月5日付で、川村啓祐が新たに代表取締役社長に就任することをお知らせいたします。

新社長あいさつ

このたび、株式会社ラグーナテンボスの代表取締役社長に就任いたしました川村啓祐です。

当社は、「私たちは、人々に感動を提供し、地域の人々に愛される観光地を創造します」という企業理念のもと、地元の皆様の多大なるお力添えをいただきながら邁進してまいりました。

今後、当社の強みをより一層磨き上げ、独自企画によるさらなる付加価値の向上を目指してまいります。また、三河地区の発展に寄与するとともに、人材育成と社会貢献を推進してまいります。

経済情勢が不透明な時代だからこそ、私たちは『お客様に夢を与える場所』として、日常を忘れ、心ゆくまで楽しめる遊びを提供してまいります。

代表取締役社長 川村啓祐 プロフィール

氏名：川村 啓祐（かわむら けいすけ）

生年月日：昭和54年 12月 31日（46歳）

職歴：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13967/table/118_1_83ec0d01f7ed7f91c07e1d21e5fffb91.jpg?v=202603230751 ]